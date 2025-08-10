$41.460.00
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Спецпосланець Віткофф зустрівся з прем'єр-міністром Катару, щоб запобігти планам Ізраїлю окупувати сектор Газа

Київ • УНН

 • 620 перегляди

Спеціальний посланець США Стів Віткофф та прем'єр-міністр Катару Абдулрахман аль-Тані обговорили припинення війни в Газі та звільнення заручників. Це сталося на тлі дипломатичної активності, спрямованої на запобігання плану Ізраїлю щодо розширення окупації Гази.

Спецпосланець Віткофф зустрівся з прем'єр-міністром Катару, щоб запобігти планам Ізраїлю окупувати сектор Газа

Спеціальний посланець США Стів Віткофф зустрівся в суботу в Іспанії з прем'єр-міністром Катару Абдулрахманом аль-Тані, щоб обговорити припинення війни в секторі Газа та звільнення всіх 50 заручників, яких ще утримує терористична організація ХАМАС. Це сталося на тлі дипломатичної активності, спрямованої на запобігання плану Ізраїлю щодо розширення окупації Гази, пише УНН з посиланням на The Times of Israel.

Деталі

Тим часом Ynet, посилаючись на джерела, пов'язані з ХАМАС, повідомив, що США, Катар та Єгипет сприяють інтенсивним переговорам з Ізраїлем, щоб запобігти захопленню ним усього сектора Газа, після того, як кабінет міністрів у ніч з четверга на п'ятницю вирішив захопитианклав, а прем'єр-міністр Беньямін Нетаньягу заявив, що намір Ізраїлю полягає в тимчасовому взяти під контроль всієї Газу.

Пропозиція щодо припинення вогню, що розглядається, включає повне виведення ізраїльських військ, демілітаризацію палестинських збройних груп, вигнання військових лідерів ХАМАС та створення нової цивільної влади в Газі, повідомили джерела, додавши, що ХАМАС готовий відновити бойові дії, якщо пропозицію буде відхилено.

Віткофф та аль-Тані зустрілися на Ібіці, оскільки Катар та США сподівалися представити Ізраїлю та ХАМАС комплексну пропозицію щодо справжньої угоди про заручників протягом наступних двох тижнів, повідомив Axios, посилаючись на два джерела, знайомі з історією зустрічі. Міністр кабінету міністрів Ізраїлю заявив, що міністр стратегічних питань Рон Дермер повідомив кабінет міністрів, що Вашингтон працює над пропозицією "Кінець гри" для війни. Зі звіту незрозуміло, що передбачає ця пропозиція.

Нова наступальна операція в Секторі Гази: п'ять країн виступили з заявою щодо плану Ізраїлю09.08.25, 22:13 • 6220 переглядiв

За повідомленнями єврейських ЗМІ, Дермер, як повідомляється, порушив питання плану "Кінець гри" ще до того, як кабінет міністрів схвалив план захоплення міста Газа, за який Дермер проголосував "за".

Ізраїльський чиновник, який брав участь у переговорах сказав, що "розрив між Ізраїлем та ХАМАС щодо припинення війни величезний, тому розмови про всеохопну угоду на цьому етапі, ймовірно, безглузді". Рубіо звинуватив МакронаДержсекретар США Марко Рубіо звинуватив президента Франції Еммануеля Макрона у зриві переговорів про припинення вогню між Ізраїлем та угрупованням ХАМАС.

Очільник американської дипломатії зазначив, що переговори з ХАМАС зірвалися того дня, коли Макрон ухвалив одностороннє рішення про визнання Палестинської держави.

Якби я був ХАМАСом, я б вирішив так: "Давайте не будемо укладати перемир’я... тому що нас можуть винагородити, ми можемо розцінити це як перемогу

- сказав держсекретар.

Рубіо додав, що після заяви Макрона підключилися інші країни та заявили, що "якщо до вересня не буде досягнуто припинення вогню, ми визнаємо Палестинську державу".

Доповнення

Ввечері у суботу, 9 серпня, тисячі протестувальників вийшли на вулиці Тель-Авіва, щоб виступити проти плану прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу щодо ескалації майже дворічної війни в Газі, вимагаючи негайного припинення кампанії та звільнення заручників.

Павло Зінченко

ПолітикаНовини Світу
Стів Віткофф
Марко Рубіо
Ізраїль
Емманюель Макрон
Катар
Беньямін Нетаньягу
Сполучені Штати Америки
Єгипет
Тель-Авів