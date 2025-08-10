Тисячі ізраїльтян вийшли на протест через план Нетаньягу щодо Гази
Київ • УНН
9 серпня тисячі протестувальників у Тель-Авіві виступили проти плану прем'єр-міністра Ізраїлю щодо ескалації війни в Газі. Вони вимагали припинення кампанії та звільнення заручників.
Ввечері у суботу, 9 серпня, тисячі протестувальників вийшли на вулиці Тель-Авіва, щоб виступити проти плану прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу щодо ескалації майже дворічної війни в Газі, вимагаючи негайного припинення кампанії та звільнення заручників. Про це повідомляє УНН із посиланням на Reuters.
Деталі
Видання нагадує, що днем раніше кабінет безпеки Ізраєлю вирішив захопити місто Газа, розширивши військові операції на спустошеній палестинській території, незважаючи на широкий опір громадськості та попередження військових, що цей крок може поставити заручників під загрозу.
Це не просто військове рішення. Це може бути смертним вироком для людей, яких ми найбільше любимо
За словами організаторів, суботня демонстрація зібрала понад 100 000 протестувальників. Вони тримали ізраїльські прапори та несли плакати із зображеннями заручників. Інші тримали плакати, що висловлювали гнів проти уряду або закликали президента США Дональда Трампа вжити заходів, щоб зупинити Нетаньягу від просування планів ескалації війни. Невелика кількість протестувальників тримала зображення дітей Гази, убитих військовими.
ЗМІ вказує, що згідно з соцопитуваннями, переважна більшість ізраїльтян виступає за негайне припинення війни, щоб забезпечити звільнення решти 50 заручників, яких утримують бойовики в Газі.
Нагадаємо
Днями кабінет безпеки Ізраїлю схвалив план взяття під контроль Сектора Гази. План включає роззброєння ХАМАС, повернення заручників та демілітаризацію анклаву.
У ХАМАС засудили план Ізраїлю захопити Сектор Гази як "повноцінний воєнний злочин", який обійдеться "високою ціною". Зі свого боку організація заявила, що прокладатиме шлях до угоди про припинення вогню.
