Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Нова наступальна операція в Секторі Гази: п'ять країн виступили з заявою щодо плану Ізраїлю

Київ • УНН

 • 2292 перегляди

Німеччина, Італія, Великобританія, Австралія та Нова Зеландія засудили плани Ізраїлю щодо Гази. Вони закликали до негайного припинення вогню та надання гуманітарної допомоги.

Нова наступальна операція в Секторі Гази: п'ять країн виступили з заявою щодо плану Ізраїлю

Німеччина, Італія, Великобританія, Австралія та Нова Зеландія виступили зі спільною заявою, в якій засудили рішення кабінету безпеки Ізраїлю розпочати нову наступальну операцію в Секторі Гази, що передбачає взяття під контроль самого міста Газа. Про це повідомляє DW, інформує УНН.

Деталі

Зокрема, в документі, підписаному главами МЗС п'яти держав, вказується, що подібна операція "погіршить нинішню катастрофічну гуманітарну ситуацію, створює загрозу життю заручників і додатковий ризик масового переміщення цивільного населення".

Оголошені урядом Ізраїлю плани можуть призвести до порушення міжнародного гуманітарного права. Будь-які спроби анексії або розширення поселень порушують міжнародне право

зазначили міністри закордонних справ Німеччини, Італії, Великобританії, Австралії та Нової Зеландії.

Вони також закликали світову спільноту "вжити всіх спроб, щоб нарешті покласти край цьому жахливому конфлікту зараз, шляхом негайного та постійного припинення вогню, яке дозволило б провадити надання масштабної, негайної та безперешкодної гуманітарної допомоги, оскільки Сектору Гази загрожує найстрашніший сценарій - голод".

Політичне врегулювання, засноване на виробленому шляхом переговорів рішенні про створення двох держав, вимагає повної демілітаризації ХАМАСу і його повного виключення з будь-якої форми управління в Секторі Газа, де центральну роль повинна відігравати Палестинська національна адміністрація

- йдеться у заяві.

Дипломати також закликали Ізраїль змінити запроваджену ним систему реєстрації міжнародних гуманітарних організацій, "щоб дати їм змогу продовжити свою важливу роботу відповідно до гуманітарних принципів і надавати допомогу цивільним особам, які її потребують, у Секторі Гази".

Нагадаємо

Кабінет безпеки Ізраїлю схвалив план взяття під контроль сектора Газа. План включає роззброєння ХАМАС, повернення заручників та демілітаризацію анклаву.

У ХАМАС засудили план Ізраїлю захопити Сектор Гази як "повноцінний воєнний злочин", який обійдеться "високою ціною". Зі свого боку організація заявила, що прокладатиме шлях до угоди про припинення вогню.

Нетаньягу: Ізраїль захопить Газу, щоб "звільнити" цивільне населення від ХАМАСу

Вадим Хлюдзинський

