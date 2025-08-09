Новая наступательная операция в Секторе Газа: пять стран выступили с заявлением относительно плана Израиля
Киев • УНН
Германия, Италия, Великобритания, Австралия и Новая Зеландия осудили планы Израиля относительно Газы. Они призвали к немедленному прекращению огня и оказанию гуманитарной помощи.
Германия, Италия, Великобритания, Австралия и Новая Зеландия выступили с совместным заявлением, в котором осудили решение кабинета безопасности Израиля начать новую наступательную операцию в Секторе Газа, предусматривающую взятие под контроль самого города Газа. Об этом сообщает DW, информирует УНН.
Детали
В частности, в документе, подписанном главами МИД пяти государств, указывается, что подобная операция "ухудшит нынешнюю катастрофическую гуманитарную ситуацию, создает угрозу жизни заложников и дополнительный риск массового перемещения гражданского населения".
Объявленные правительством Израиля планы могут привести к нарушению международного гуманитарного права. Любые попытки аннексии или расширения поселений нарушают международное право
Они также призвали мировое сообщество "предпринять все попытки, чтобы наконец положить конец этому ужасному конфликту сейчас, путем немедленного и постоянного прекращения огня, которое позволило бы проводить оказание масштабной, немедленной и беспрепятственной гуманитарной помощи, поскольку Сектору Газа угрожает самый страшный сценарий - голод".
Политическое урегулирование, основанное на выработанном путем переговоров решении о создании двух государств, требует полной демилитаризации ХАМАСа и его полного исключения из любой формы управления в Секторе Газа, где центральную роль должна играть Палестинская национальная администрация
Дипломаты также призвали Израиль изменить введенную им систему регистрации международных гуманитарных организаций, "чтобы дать им возможность продолжить свою важную работу в соответствии с гуманитарными принципами и оказывать помощь нуждающимся гражданским лицам в Секторе Газа".
Напомним
Кабинет безопасности Израиля одобрил план взятия под контроль сектора Газа. План включает разоружение ХАМАС, возвращение заложников и демилитаризацию анклава.
В ХАМАС осудили план Израиля захватить Сектор Газа как "полноценное военное преступление", которое обойдется "высокой ценой". Со своей стороны организация заявила, что будет прокладывать путь к соглашению о прекращении огня.
