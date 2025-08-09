Новая наступательная операция в Секторе Газа: пять стран выступили с заявлением относительно плана Израиля

$41.460.00
48.280.00
ukenru
Эксклюзив
14:11 • 22919 просмотра
Есть прекрасный момент, чтобы завершить войну: астролог ответил, чем могут закончиться переговоры путина и Трампа
9 августа, 13:49 • 75134 просмотра
Пять пугающих сериалов-ужасов: что посмотреть в жаркие выходныеVideo
9 августа, 06:10 • 72582 просмотра
Зеленский отреагировал на встречу Трампа и путина на Аляске: Украина готова к реальным решениям для мира, но землю оккупанту дарить не будет
8 августа, 22:42 • 248188 просмотра
Трамп заявил, что встретится с путиным 15 августа на Аляске
8 августа, 15:03 • 137097 просмотра
Совет ЕС принял решение о предоставлении Украине 3,056 млрд евро в рамках Ukraine Facility - Свириденко
8 августа, 14:38 • 307619 просмотра
Бойцы ГУР поразили РЛС "Енисей" в Крыму: какие еще редкие российские радиолокационные системы уничтожила УкраинаPhotoVideo
Эксклюзив
8 августа, 13:00 • 285208 просмотра
Украина потеряет контроль над рынком ремонта Ми-8? Решение Госавиаслужбы вызвало резонанс и подозрения в госизмене
Эксклюзив
8 августа, 12:43 • 105304 просмотра
Прохождение ВВК во время военного положения: что нужно знать военнообязанным
8 августа, 10:49 • 147971 просмотра
Трамп и путин могут встретиться уже в понедельник, Рим среди вариантов - Fox News
Эксклюзив
8 августа, 09:44 • 78501 просмотра
Стрельба в черкасском "МакДональдсе": стали известны детали инцидента
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+19°
1.1м/с
64%
755мм
Популярные новости
Выход с Донбасса грозит потерей "пояса крепостей", который сдерживал рф 11 лет - ISW9 августа, 09:59 • 73061 просмотра
Избиение бывшего военного в Днепре: в ТЦК сделали заявлениеVideo9 августа, 12:09 • 18274 просмотра
Джерри Хейл и YARMAK удалили клип из-за обвинений актера Темляка в домашнем насилииVideo15:20 • 37152 просмотра
Пьяный иностранец на Range Rover устроил масштабное ДТП в Киеве, есть пострадавшаяPhoto17:15 • 7000 просмотра
путин предлагает ограниченное перемирие перед встречей с Трампом - The Economist17:27 • 18178 просмотра
публикации
Бойцы ГУР поразили РЛС "Енисей" в Крыму: какие еще редкие российские радиолокационные системы уничтожила УкраинаPhotoVideo8 августа, 14:38 • 307635 просмотра
Антикоррупционным органам Украины стоит обратить внимание на деятельность нардепа Сергея КузьминыхPhoto8 августа, 14:30 • 192316 просмотра
Украина потеряет контроль над рынком ремонта Ми-8? Решение Госавиаслужбы вызвало резонанс и подозрения в госизмене
Эксклюзив
8 августа, 13:00 • 285223 просмотра
Топ способов приготовить невероятно вкусный омлетPhoto8 августа, 11:15 • 289176 просмотра
Треть выпускников нашли работу, а части пришлось переучиваться: Служба занятости рассказала о ситуации на рынке труда
Эксклюзив
8 августа, 09:00 • 202471 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Джей Ди Вэнс
Дэвид Лэмми
Кир Стармер
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Великобритания
Донецкая область
Европа
Реклама
УНН Lite
Джерри Хейл и YARMAK удалили клип из-за обвинений актера Темляка в домашнем насилииVideo15:20 • 37411 просмотра
Пять пугающих сериалов-ужасов: что посмотреть в жаркие выходныеVideo9 августа, 13:49 • 75163 просмотра
Топ способов приготовить невероятно вкусный омлетPhoto8 августа, 11:15 • 289182 просмотра
Для быстрого перекуса: топ оригинальных бутербродов из разных уголков мираPhoto7 августа, 11:02 • 219291 просмотра
Netflix представил первую часть второго сезона «Уэнсдей»: больше тайн и семейных драм6 августа, 10:39 • 228925 просмотра
Актуальное
The Economist
ТикТок
Instagram
Шахед-136
Нью-Йорк Таймс

Новая наступательная операция в Секторе Газа: пять стран выступили с заявлением относительно плана Израиля

Киев • УНН

 • 1606 просмотра

Германия, Италия, Великобритания, Австралия и Новая Зеландия осудили планы Израиля относительно Газы. Они призвали к немедленному прекращению огня и оказанию гуманитарной помощи.

Новая наступательная операция в Секторе Газа: пять стран выступили с заявлением относительно плана Израиля

Германия, Италия, Великобритания, Австралия и Новая Зеландия выступили с совместным заявлением, в котором осудили решение кабинета безопасности Израиля начать новую наступательную операцию в Секторе Газа, предусматривающую взятие под контроль самого города Газа. Об этом сообщает DW, информирует УНН.

Детали

В частности, в документе, подписанном главами МИД пяти государств, указывается, что подобная операция "ухудшит нынешнюю катастрофическую гуманитарную ситуацию, создает угрозу жизни заложников и дополнительный риск массового перемещения гражданского населения".

Объявленные правительством Израиля планы могут привести к нарушению международного гуманитарного права. Любые попытки аннексии или расширения поселений нарушают международное право

отметили министры иностранных дел Германии, Италии, Великобритании, Австралии и Новой Зеландии.

Они также призвали мировое сообщество "предпринять все попытки, чтобы наконец положить конец этому ужасному конфликту сейчас, путем немедленного и постоянного прекращения огня, которое позволило бы проводить оказание масштабной, немедленной и беспрепятственной гуманитарной помощи, поскольку Сектору Газа угрожает самый страшный сценарий - голод".

Политическое урегулирование, основанное на выработанном путем переговоров решении о создании двух государств, требует полной демилитаризации ХАМАСа и его полного исключения из любой формы управления в Секторе Газа, где центральную роль должна играть Палестинская национальная администрация

- говорится в заявлении.

Дипломаты также призвали Израиль изменить введенную им систему регистрации международных гуманитарных организаций, "чтобы дать им возможность продолжить свою важную работу в соответствии с гуманитарными принципами и оказывать помощь нуждающимся гражданским лицам в Секторе Газа".

Напомним

Кабинет безопасности Израиля одобрил план взятия под контроль сектора Газа. План включает разоружение ХАМАС, возвращение заложников и демилитаризацию анклава.

В ХАМАС осудили план Израиля захватить Сектор Газа как "полноценное военное преступление", которое обойдется "высокой ценой". Со своей стороны организация заявила, что будет прокладывать путь к соглашению о прекращении огня.

Нетаньяху: Израиль захватит Газу, чтобы "освободить" гражданское население от ХАМАС08.08.25, 07:31 • 4180 просмотров

Вадим Хлюдзинский

Новости Мира
Израиль
Палестинская национальная администрация
Новая Зеландия
Австралия
Великобритания
Италия
Германия
Сектор Газа