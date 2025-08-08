Нетаньяху: Израиль захватит Газу, чтобы «освободить» гражданское население от ХАМАС

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в интервью Fox News заявил, что его страна планирует взять под полный контроль Сектор Газа. Об этом сообщает УНН.

Подробности

По словам Нетаньяху, Израиль стремится вытеснить из Газы группировку ХАМАС и передать анклав гражданскому управлению.

Мы намерены это сделать - чтобы гарантировать нашу безопасность, устранить оттуда ХАМАС, освободить население Газы и передать власть гражданскому управлению, которое не является ХАМАСом и которое не является тем, кто выступает за уничтожение Израиля - сказал политик.

Он подчеркнул, что Израиль не планирует долгосрочно контролировать Газу или выступать там как орган власти, а хочет создать там "периметр безопасности".

"Мы хотим передать ее арабским силам, которые будут ею управлять должным образом, не угрожая нам и обеспечивая жителям Газы хорошую жизнь. Это невозможно с ХАМАСом", - резюмировал Нетаньяху.

Напомним

Премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху будет добиваться поддержки Кабинета министров страны относительно плана полной оккупации Сектора Газа, несмотря на возражения со стороны армии.

Ранее в этом месяце Нетаньяху заявил, что ХАМАС не хочет сделки по заложникам, и добавил, что полон решимости уничтожить группировку.

