Сегодня прощаются с Викторией Рощиной: детали дела погибшей в российском плену журналистки
7 августа, 21:06 • 13042 просмотра
Путин не должен встречаться с Зеленским до нашей встречи - Трамп
Эксклюзив
7 августа, 15:56 • 63261 просмотра
Вместо жизненно необходимых – аскорбинка: что не так со списком лекарств со скидкой 30%
Эксклюзив
7 августа, 14:11 • 54910 просмотра
"Антигосударственное решение": в Комитете ВРУ по вопросам нацбезопасности призвали отменить передачу Госавиаслужбой полномочий по Ми-8 иностранной компании
Эксклюзив
7 августа, 12:15 • 115693 просмотра
Введение акциза на газированные напитки: цены могут вырасти на 10-20%
Эксклюзив
7 августа, 11:55 • 112970 просмотра
Не нашли или не искали? Полиция подтвердила, что закрыла дело против главного юриста НБУ Зимы
Эксклюзив
7 августа, 09:40 • 96368 просмотра
Рынок новостроек в Украине в 2025: как война изменила карту строительства
7 августа, 09:15 • 146267 просмотра
ТЦК обяжут носить бодикамеры с 1 сентября - Минобороны
Эксклюзив
7 августа, 08:14 • 75014 просмотра
Трехсторонняя встреча Зеленского, Трампа и Путина: политолог оценил вероятность проведения
7 августа, 06:56 • 47812 просмотра
Организовал пытки журналистки Рощиной: руководителю СИЗО в таганроге заочно сообщено о подозрении
Нетаньяху: Израиль захватит Газу, чтобы «освободить» гражданское население от ХАМАС

Киев • УНН

 • 864 просмотра

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о планах страны взять под полный контроль Сектор Газа. Целью является вытеснение ХАМАС и передача анклава гражданскому управлению.

Нетаньяху: Израиль захватит Газу, чтобы «освободить» гражданское население от ХАМАС

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в интервью Fox News заявил, что его страна планирует взять под полный контроль Сектор Газа. Об этом сообщает УНН.

Подробности

По словам Нетаньяху, Израиль стремится вытеснить из Газы группировку ХАМАС и передать анклав гражданскому управлению.

Мы намерены это сделать - чтобы гарантировать нашу безопасность, устранить оттуда ХАМАС, освободить население Газы и передать власть гражданскому управлению, которое не является ХАМАСом и которое не является тем, кто выступает за уничтожение Израиля  

- сказал политик.

Он подчеркнул, что Израиль не планирует долгосрочно контролировать Газу или выступать там как орган власти, а хочет создать там "периметр безопасности".

"Мы хотим передать ее арабским силам, которые будут ею управлять должным образом, не угрожая нам и обеспечивая жителям Газы хорошую жизнь. Это невозможно с ХАМАСом", - резюмировал Нетаньяху.

Напомним

Премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху будет добиваться поддержки Кабинета министров страны относительно плана полной оккупации Сектора Газа, несмотря на возражения со стороны армии.

Ранее в этом месяце Нетаньяху заявил, что ХАМАС не хочет сделки по заложникам, и добавил, что полон решимости уничтожить группировку.

Вадим Хлюдзинский

политикаНовости Мира
Израиль
Биньямин Нетаньяху
Сектор Газа