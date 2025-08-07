Трамп не возражает против планов Нетаньяху по оккупации Сектора Газа - Axios

Президент США Дональд Трамп не возражает против планов премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху начать новую военную операцию по оккупации всего Сектора Газа. Об этом сообщает Axios со ссылкой на неназванных американских и израильских чиновников, информирует УНН.

Детали

По данным издания, Кабинет безопасности Израиля в четверг одобрит "план расширения войны", при этом Трамп решил не вмешиваться и позволить израильскому правительству самостоятельно принимать решения.

Нетаньяху готов к эскалации войны, несмотря на огромное международное давление по прекращению боевых действий и определению приоритета гуманитарного кризиса в анклаве, а также несмотря на возражения его генералов - говорится в статье.

Один из источников сообщил, что Трамп был тронут опубликованным ХАМАС видео, на котором израильский заложник роет себе могилу.

Это повлияло на президента, и он позволит израильтянам делать то, что им нужно - рассказал чиновник.

При этом он добавил, что администрация Трампа не поддерживает аннексию Израилем частей Газы.

Напомним

Премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху будет добиваться поддержки Кабинета министров относительно плана полной оккупации Сектора Газа, несмотря на возражения со стороны армии.

Ранее в этом месяце Нетаньяху заявил, что ХАМАС не хочет сделки по заложникам, и добавил, что полон решимости уничтожить группировку.

