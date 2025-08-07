Трамп не возражает против планов Нетаньяху по оккупации Сектора Газа - Axios
Киев • УНН
Президент США Дональд Трамп не возражает против планов премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху начать новую военную операцию по оккупации всего Сектора Газа. Кабинет безопасности Израиля одобрит «план расширения войны», Трамп позволит израильскому правительству самостоятельно принимать решения.
Президент США Дональд Трамп не возражает против планов премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху начать новую военную операцию по оккупации всего Сектора Газа. Об этом сообщает Axios со ссылкой на неназванных американских и израильских чиновников, информирует УНН.
Детали
По данным издания, Кабинет безопасности Израиля в четверг одобрит "план расширения войны", при этом Трамп решил не вмешиваться и позволить израильскому правительству самостоятельно принимать решения.
Нетаньяху готов к эскалации войны, несмотря на огромное международное давление по прекращению боевых действий и определению приоритета гуманитарного кризиса в анклаве, а также несмотря на возражения его генералов
Один из источников сообщил, что Трамп был тронут опубликованным ХАМАС видео, на котором израильский заложник роет себе могилу.
Это повлияло на президента, и он позволит израильтянам делать то, что им нужно
При этом он добавил, что администрация Трампа не поддерживает аннексию Израилем частей Газы.
Напомним
Премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху будет добиваться поддержки Кабинета министров относительно плана полной оккупации Сектора Газа, несмотря на возражения со стороны армии.
Ранее в этом месяце Нетаньяху заявил, что ХАМАС не хочет сделки по заложникам, и добавил, что полон решимости уничтожить группировку.
Полная оккупация Израилем Сектора Газа: в ООН сделали заявление06.08.25, 05:24 • 41815 просмотров