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Полная оккупация Израилем Сектора Газа: в ООН сделали заявление

Киев • УНН

 • 1178 просмотра

ООН выразила глубокую обеспокоенность сообщениями о возможном расширении военных операций Израиля в Секторе Газа. Помощник генсека ООН Мирослав Енча подчеркнул, что Газа должна оставаться частью будущего палестинского государства.

Полная оккупация Израилем Сектора Газа: в ООН сделали заявление

Организация Объединенных Наций (ООН) выразила глубокую обеспокоенность сообщением о возможном решении Израиля расширить военные операции по всему Сектору Газа. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

В частности, помощник генерального секретаря ООН по делам Европы, Центральной Азии, Северной и Южной Америки Мирослав Енча во время заседания заявил, что такой шаг "может привести к катастрофическим последствиям" и может еще больше угрожать жизни заложников, оставшихся в Газе.

Международное право четко утверждает: Газа является и должна оставаться неотъемлемой частью будущего палестинского государства

- сказал Енча.

Тем временем премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху встретился с высокопоставленными чиновниками служб безопасности, чтобы завершить согласование новой стратегии относительно почти двухлетней войны в Газе.

В свою очередь заместитель представителя Китая в ООН Гэн Шуан выразил "большую обеспокоенность" относительно сообщенных планов и призвал Израиль "немедленно прекратить такие опасные действия".

Контекст

Накануне израильские СМИ сообщили, что премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху будет добиваться поддержки Кабинета министров относительно плана полной оккупации Сектора Газа, несмотря на возражения со стороны армии.

Ранее в этом месяце Нетаньяху заявил, что ХАМАС не хочет сделки по заложникам и добавил, что полон решимости уничтожить группировку.

Трамп во время приема Нетаньяху выразил оптимизм по поводу переговоров о прекращении огня в Газе08.07.25, 10:03 • 1467 просмотров

Вадим Хлюдзинский

Новости Мира
Израиль
Организация Объединенных Наций
Биньямин Нетаньяху
Сектор Газа