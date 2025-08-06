Повна окупація Ізраїлем Сектора Гази: в ООН зробили заяву
Київ • УНН
ООН висловила глибоке занепокоєння через повідомлення про можливе розширення військових операцій Ізраїлю в Секторі Гази. Помічник генсека ООН Мирослав Єнча наголосив, що Газа має залишатися частиною майбутньої палестинської держави.
Організація Об'єднаних Націй (ООН) висловила глибоке занепокоєння повідомленням про можливе рішення Ізраїлю розширити військові операції по всьому Сектору Гази. Про це повідомляє УНН із посиланням на Reuters.
Деталі
Зокрема, помічник генерального секретаря ООН у справах Європи, Центральної Азії, Північної й Південної Америки Мирослав Єнча під час засідання заявив, що такий крок "може призвести до катастрофічних наслідків" і може ще більше загрожувати життю заручників, що залишилися в Газі.
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Тим часом прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу зустрівся з високопосадовцями служб безпеки, щоб завершити узгодження нової стратегії щодо майже дворічної війни в Газі.
У свою чергу заступник представника Китаю в ООН Ген Шуан висловив "велике занепокоєння" щодо повідомлених планів і закликав Ізраїль "негайно припинити такі небезпечні дії".
Контекст
Напередодні ізраїльські ЗМІ повідомили, що прем'єр-міністр країни Біньямін Нетаньягу домагатиметься підтримки Кабінету міністрів щодо плану повної окупації Сектора Гази, попри заперечення з боку армії.
Раніше цього місяця Нетаньягу заявив, що ХАМАС не хоче угоди щодо заручників та додав, що сповнений рішучості знищити угруповання.
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