ХАМАС не хоче угоди, угруповання потрібно знищити - Нетаньяху

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу заявив, що ХАМАС не хоче угоди щодо заручників та додав, що сповнений рішучості знищити угруповання. Про це пише видання The Times of Israel, передає УНН.

Заява Нетаньяху була зроблена після нещодавно опублікованих відео, на яких зафіксовано двох сильно виснажених заручників у Секторі Гази.

Я точно розумію, чого хоче ХАМАС. Йому не потрібна угода. Він хоче нас зламати - цими жахливими відео, цією брехливою пропагандою жахів, яку він поширює по всьому світу

Звертаючись до ізраїльської громадськості, ізраїльський прем'єр заявив, що був "шокований жахливими відео", після чого поговорив із сім'ями заручників. Він додав, що ХАМАС морить полонених голодом "так само, як нацисти морили голодом євреїв".

Але ми не зламаємося. Я сповнений ще більшої рішучості звільнити наших полонених синів, знищити ХАМАС і гарантувати, що Газа більше ніколи не буде становити загрозу Ізраїлю