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ХАМАС не хоче угоди, угруповання потрібно знищити - Нетаньяху

Київ • УНН

 • 416 перегляди

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу заявив, що ХАМАС не бажає укладати угоду щодо заручників, а прагне зламати Ізраїль. Він наголосив на рішучості звільнити полонених, знищити ХАМАС та гарантувати безпеку Ізраїлю.

ХАМАС не хоче угоди, угруповання потрібно знищити - Нетаньяху

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу заявив, що ХАМАС не хоче угоди щодо заручників та додав, що сповнений рішучості знищити угруповання. Про це пише видання The Times of Israel, передає УНН.

Деталі

Заява Нетаньяху була зроблена після нещодавно опублікованих відео, на яких зафіксовано двох сильно виснажених заручників у Секторі Гази.

Я точно розумію, чого хоче ХАМАС. Йому не потрібна угода. Він хоче нас зламати - цими жахливими відео, цією брехливою пропагандою жахів, яку він поширює по всьому світу

- сказав Нетаньягу.

Звертаючись до ізраїльської громадськості, ізраїльський прем'єр заявив, що був "шокований жахливими відео", після чого поговорив із сім'ями заручників. Він додав, що ХАМАС морить полонених голодом "так само, як нацисти морили голодом євреїв".

Але ми не зламаємося. Я сповнений ще більшої рішучості звільнити наших полонених синів, знищити ХАМАС і гарантувати, що Газа більше ніколи не буде становити загрозу Ізраїлю

- наголосив прем'єр-міністр Ізраїлю.

За його словами, ці ролики доводять, що ХАМАС не зацікавлений у досягненні угоди про звільнення заручників. Крім того, ці кадри зміцнили його вирішити "ліквідувати" терористичне угруповання.

Нагадаємо

Спецпосланець президента США Стівен Віткофф анонсував розробку плану завершення війни в Секторі Газа та відбудови анклаву. Цей план спільно розробляється з урядом Ізраїлю, але ХАМАС не готовий скласти зброю без створення незалежної палестинської держави.

ХАМАС не братиме участі в переговорах з Ізраїлем, поки не покращиться гуманітарна ситуація в Секторі Газа. 

Віта Зеленецька

Новини Світу
Ізраїль
Беньямін Нетаньягу
Сполучені Штати Америки
Сектор Газа