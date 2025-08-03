ХАМАС не хочет сделки, группировку нужно уничтожить - Нетаньяху
Киев • УНН
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что ХАМАС не желает заключать соглашение по заложникам, а стремится сломить Израиль. Он подчеркнул решимость освободить пленных, уничтожить ХАМАС и гарантировать безопасность Израиля.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что ХАМАС не хочет сделки по заложникам и добавил, что полон решимости уничтожить группировку. Об этом пишет издание The Times of Israel, передает УНН.
Детали
Заявление Нетаньяху было сделано после недавно опубликованных видео, на которых зафиксированы двое сильно истощенных заложников в Секторе Газа.
Я точно понимаю, чего хочет ХАМАС. Ему не нужна сделка. Он хочет нас сломить - этими ужасными видео, этой лживой пропагандой ужасов, которую он распространяет по всему миру
Обращаясь к израильской общественности, израильский премьер заявил, что был "шокирован ужасными видео", после чего поговорил с семьями заложников. Он добавил, что ХАМАС морит пленных голодом "так же, как нацисты морили голодом евреев".
Но мы не сломаемся. Я полон еще большей решимости освободить наших пленных сыновей, уничтожить ХАМАС и гарантировать, что Газа больше никогда не будет представлять угрозу Израилю
По его словам, эти ролики доказывают, что ХАМАС не заинтересован в достижении соглашения об освобождении заложников. Кроме того, эти кадры укрепили его решимость "ликвидировать" террористическую группировку.
Напомним
Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф анонсировал разработку плана завершения войны в Секторе Газа и восстановления анклава. Этот план совместно разрабатывается с правительством Израиля, но ХАМАС не готов сложить оружие без создания независимого палестинского государства.
ХАМАС не будет участвовать в переговорах с Израилем, пока не улучшится гуманитарная ситуация в Секторе Газа.