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США та Ізраїль розробляють план завершення війни та відбудови Сектора Гази - Віткофф

Київ • УНН

 • 28 перегляди

Спецпосланець президента США Стівен Віткофф анонсував розробку плану завершення війни в Секторі Газа та відбудови анклаву. Цей план спільно розробляється з урядом Ізраїлю, але ХАМАС не готовий скласти зброю без створення незалежної палестинської держави.

США та Ізраїль розробляють план завершення війни та відбудови Сектора Гази - Віткофф

Спецпосланець президента США Дональда Трампа на Близькому Сході Стівен Віткофф анонсував розробку плану із завершення війни в Секторі Газа та відбудову анклаву. Про це інформує агенція Reuters, передає УНН.

Деталі

Американський дипломат розповів про ці наміри родинам ізраїльських заручників, яких утримує в заручниках ХАМАС.

У нас є дуже, дуже хороший план, над яким ми спільно працюємо з урядом Ізраїлю, з прем’єр-міністром Нетаньягу… щодо відбудови Гази. Це фактично означає завершення війни

- сказав він.

Віткофф також зазначив, що ХАМАС начебто готовий скласти зброю для припинення війни. Однак представники угруповання неодноразово заявили, що не відмовляться від "збройного спротиву", якщо не буде створено "незалежну, повністю суверенну палестинську державу зі столицею в Єрусалимі".

Минулого тижня черговий раунд непрямих переговорів між ХАМАС та Ізраїлем, про 60-денну паузу в бойових діях у Секторі Газа та угоди щодо звільнення половини заручників, завершилися безрезультатно.

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Віта Зеленецька

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Reuters
Єрусалим
Дональд Трамп
Беньямін Нетаньягу
Сектор Газа