США та Ізраїль розробляють план завершення війни та відбудови Сектора Гази - Віткофф

Спецпосланець президента США Дональда Трампа на Близькому Сході Стівен Віткофф анонсував розробку плану із завершення війни в Секторі Газа та відбудову анклаву. Про це інформує агенція Reuters, передає УНН.

Американський дипломат розповів про ці наміри родинам ізраїльських заручників, яких утримує в заручниках ХАМАС.

У нас є дуже, дуже хороший план, над яким ми спільно працюємо з урядом Ізраїлю, з прем’єр-міністром Нетаньягу… щодо відбудови Гази. Це фактично означає завершення війни