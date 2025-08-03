США и Израиль разрабатывают план завершения войны и восстановления сектора Газа - Виткофф
Киев • УНН
Спецпосланник президента США Стивен Виткофф анонсировал разработку плана завершения войны в секторе Газа и восстановления анклава. Этот план совместно разрабатывается с правительством Израиля, но ХАМАС не готов сложить оружие без создания независимого палестинского государства.
Спецпосланник президента США Дональда Трампа на Ближнем Востоке Стивен Виткофф анонсировал разработку плана по завершению войны в Секторе Газа и восстановлению анклава. Об этом информирует агентство Reuters, передает УНН.
Детали
Американский дипломат рассказал об этих намерениях семьям израильских заложников, которых удерживает ХАМАС.
У нас есть очень, очень хороший план, над которым мы совместно работаем с правительством Израиля, с премьер-министром Нетаньяху… по восстановлению Газы. Это фактически означает завершение войны
Виткофф также отметил, что ХАМАС якобы готов сложить оружие для прекращения войны. Однако представители группировки неоднократно заявляли, что не откажутся от "вооруженного сопротивления", если не будет создано "независимое, полностью суверенное палестинское государство со столицей в Иерусалиме".
На прошлой неделе очередной раунд непрямых переговоров между ХАМАС и Израилем о 60-дневной паузе в боевых действиях в Секторе Газа и соглашении по освобождению половины заложников завершился безрезультатно.
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