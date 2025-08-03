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США и Израиль разрабатывают план завершения войны и восстановления сектора Газа - Виткофф

Киев • УНН

 • 518 просмотра

Спецпосланник президента США Стивен Виткофф анонсировал разработку плана завершения войны в секторе Газа и восстановления анклава. Этот план совместно разрабатывается с правительством Израиля, но ХАМАС не готов сложить оружие без создания независимого палестинского государства.

США и Израиль разрабатывают план завершения войны и восстановления сектора Газа - Виткофф

Спецпосланник президента США Дональда Трампа на Ближнем Востоке Стивен Виткофф анонсировал разработку плана по завершению войны в Секторе Газа и восстановлению анклава. Об этом информирует агентство Reuters, передает УНН.

Детали

Американский дипломат рассказал об этих намерениях семьям израильских заложников, которых удерживает ХАМАС.

У нас есть очень, очень хороший план, над которым мы совместно работаем с правительством Израиля, с премьер-министром Нетаньяху… по восстановлению Газы. Это фактически означает завершение войны

- сказал он.

Виткофф также отметил, что ХАМАС якобы готов сложить оружие для прекращения войны. Однако представители группировки неоднократно заявляли, что не откажутся от "вооруженного сопротивления", если не будет создано "независимое, полностью суверенное палестинское государство со столицей в Иерусалиме".

На прошлой неделе очередной раунд непрямых переговоров между ХАМАС и Израилем о 60-дневной паузе в боевых действиях в Секторе Газа и соглашении по освобождению половины заложников завершился безрезультатно.

Виткофф будет в Москве уже сегодня, визит может дать результаты - посол США при НАТО03.08.25, 00:48 • 1454 просмотра

Вита Зеленецкая

политикаНовости Мира
Стив Уиткофф
Израиль
Reuters
Иерусалим
Дональд Трамп
Биньямин Нетаньяху
Сектор Газа