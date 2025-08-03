США и Израиль разрабатывают план завершения войны и восстановления сектора Газа - Виткофф

Спецпосланник президента США Дональда Трампа на Ближнем Востоке Стивен Виткофф анонсировал разработку плана по завершению войны в Секторе Газа и восстановлению анклава. Об этом информирует агентство Reuters, передает УНН.

Американский дипломат рассказал об этих намерениях семьям израильских заложников, которых удерживает ХАМАС.

У нас есть очень, очень хороший план, над которым мы совместно работаем с правительством Израиля, с премьер-министром Нетаньяху… по восстановлению Газы. Это фактически означает завершение войны