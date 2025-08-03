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Виткофф будет в Москве уже сегодня, визит может дать результаты - посол США при НАТО

Киев • УНН

 • 26 просмотра

Специальный посланник Соединенных Штатов Америки Стив Виткофф посетит Москву в воскресенье, 3 августа. Визит может дать определенные результаты по мирному соглашению между Украиной и Россией.

Виткофф будет в Москве уже сегодня, визит может дать результаты - посол США при НАТО

Специальный посланник США на Ближнем Востоке Стив Виткофф в воскресенье, 3 августа, посетит Москву. Визит может дать определенные результаты. Об этом заявил посол США при НАТО Мэтью Уитакер, сообщает УНН со ссылкой на интервью телеканалу WHO13.

Детали

Дипломат отметил, что Украина и Россия должны согласиться на мирное соглашение и "просто прекратить убийства".

Он отметил, что еженедельно на поле боя гибнут тысячи солдат, а сотни граждан - обычных людей в Украине - гибнут или получают ранения во время ночных атак.

Визит посла Виткоффа в Москву в эти выходные, вероятно, даст определенные результаты

- заявил Уитакер.

Напомним, накануне во время общения с журналистами в Белом доме, президент США Дональд Трамп сообщил, что Стив Виткофф отправится в Россию. Он прибудет туда после Израиля.

«Посмотрим, что будет дальше»: Трамп рассматривает встречу с Путиным до завершения «дедлайна»02.08.25, 04:22 • 53337 просмотров

Вита Зеленецкая

политика
Стив Уиткофф
Израиль
Белый дом
НАТО
Дональд Трамп
Соединённые Штаты
Украина