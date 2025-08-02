"Посмотрим, что будет дальше": Трамп рассматривает встречу с Путиным до завершения "дедлайна"
Киев • УНН
Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп не исключает встречи с президентом России Владимиром Путиным в течение 10 дней до завершения срока урегулирования войны в Украине.
Президент США Дональд Трамп допускает возможность встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в течение десяти дней до завершения 10-дневного дедлайна по урегулированию войны в Украине. Об этом информирует УНН со ссылкой на интервью главы государства журналистам.
Детали
В ответ на вопрос представителей СМИ, планирует ли президент США провести переговоры с главой Кремля Путиным до завершения "дедлайна" в 10 дней, Дональд Трамп сообщил, что не исключает этого.
Ну, посмотрим. У нас будут некоторые встречи. Посмотрим, что будет дальше
Напомним, 14 июля президент США Дональд Трамп выразил недовольство Россией из-за войны в Украине. Он анонсировал введение 100% вторичных тарифов, если соглашение с Украиной не будет заключено в течение 50 дней.
28 июля президент США Дональд Трамп заявил, что "очень разочарован" главой Кремля Владимиром Путиным и что может сократить 50-дневный срок для России по соглашению о прекращении огня в войне РФ против Украины, который он ввел в начале этого месяца.
По данным CNN, у президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа сложились напряженные отношения с российским диктатором Владимиром Путиным и премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.
Президент США Дональд Трамп отреагировал на слова заместителя председателя Совета безопасности РФ и экс-президента России Дмитрия Медведева, который пригрозил войной с Соединенными Штатами: Трамп посоветовал ему следить за своими словами.
Согласно текущей информации, в Белом доме ожидают прекращения войны России в Украине до 8 августа.
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