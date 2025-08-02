"Посмотрим, что будет дальше": Трамп рассматривает встречу с Путиным до завершения "дедлайна"

Президент США Дональд Трамп допускает возможность встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в течение десяти дней до завершения 10-дневного дедлайна по урегулированию войны в Украине. Об этом информирует УНН со ссылкой на интервью главы государства журналистам.

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В ответ на вопрос представителей СМИ, планирует ли президент США провести переговоры с главой Кремля Путиным до завершения "дедлайна" в 10 дней, Дональд Трамп сообщил, что не исключает этого.

Ну, посмотрим. У нас будут некоторые встречи. Посмотрим, что будет дальше - сказал глава Белого дома.

Напомним, 14 июля президент США Дональд Трамп выразил недовольство Россией из-за войны в Украине. Он анонсировал введение 100% вторичных тарифов, если соглашение с Украиной не будет заключено в течение 50 дней.

28 июля президент США Дональд Трамп заявил, что "очень разочарован" главой Кремля Владимиром Путиным и что может сократить 50-дневный срок для России по соглашению о прекращении огня в войне РФ против Украины, который он ввел в начале этого месяца.

По данным CNN, у президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа сложились напряженные отношения с российским диктатором Владимиром Путиным и премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

Президент США Дональд Трамп отреагировал на слова заместителя председателя Совета безопасности РФ и экс-президента России Дмитрия Медведева, который пригрозил войной с Соединенными Штатами: Трамп посоветовал ему следить за своими словами.

Согласно текущей информации, в Белом доме ожидают прекращения войны России в Украине до 8 августа.

Трамп заявил, что США готовы к ядерной войне с россией (видео)