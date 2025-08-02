"Посмотрим, что будет дальше": Трамп рассматривает встречу с Путиным до завершения "дедлайна"

$41.710.05
47.750.40
ukenru
1 августа, 17:22 • 18114 просмотра
Украина ожидает визита миссии МВФ в конце августа - Свириденко
Эксклюзив
1 августа, 14:20 • 75359 просмотра
Сходство заявлений Кузьминых и "Дарницы" относительно работы фармрынка может стать основанием для проверки - юристы
Эксклюзив
1 августа, 14:02 • 76951 просмотра
Влюбиться в Лиссабон или закрутить роман с Токио: как найти идеальную недвижимость в 2025
Эксклюзив
1 августа, 12:26 • 49655 просмотра
Новые пошлины Дональда Трампа: для каких стран изменилась ситуация после 1 августа
1 августа, 09:01 • 62656 просмотра
Германия передаст Украине две системы ПВО Patriot
Эксклюзив
1 августа, 08:17 • 122953 просмотра
Украинская авиация во время войны: как сохранить и развить отрасль в кризисных условиях – интервью с Романом МилешкоPhoto
Эксклюзив
1 августа, 06:54 • 66758 просмотра
Украинский яблочный сезон: чего ожидать от урожая и ценPhoto
Эксклюзив
1 августа, 05:15 • 154825 просмотра
"Слуги" показывают зубы: нардепы рассматривают возможности усиления парламентского контроля за другими органами власти
1 августа, 04:30 • 151531 просмотра
Открытый банкинг и возвращение полных штрафов за РРО: что изменится для украинцев с 1 августаPhoto
31 июля, 21:51 • 131916 просмотра
Трамп введет санкции после 10-дневного дедлайна, но сомневается в их влиянии на Россию
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+15°
0.7м/с
80%
749мм
Популярные новости
В Москве нашли тело актера Максима Глотова – уроженца Одессы, который поддерживал политику России1 августа, 17:30 • 9594 просмотра
Трамп ответил на угрозы медведева и приказал разместить атомные субмарины в "соответствующих районах"1 августа, 17:36 • 23564 просмотра
Атака рф на Киев 31 июля: Зеленский приехал на место разрушенного домаVideo1 августа, 18:01 • 6010 просмотра
Скандальная блогерша Алхим уезжает из Украины и начинает новую жизнь в Дубае1 августа, 21:08 • 5224 просмотра
В России цинично заявили, что не целились по домам в Киеве в ночь на 31 июля1 августа, 21:15 • 9376 просмотра
публикации
Сходство заявлений Кузьминых и "Дарницы" относительно работы фармрынка может стать основанием для проверки - юристы
Эксклюзив
1 августа, 14:20 • 75359 просмотра
На взлетной полосе или в пике: что определяет судьбу украинской авиации1 августа, 14:05 • 57090 просмотра
Влюбиться в Лиссабон или закрутить роман с Токио: как найти идеальную недвижимость в 2025
Эксклюзив
1 августа, 14:02 • 76951 просмотра
Цены на лекарства не снизились. Что на самом деле происходит с фармацевтическим рынком1 августа, 11:54 • 76125 просмотра
Украинская авиация во время войны: как сохранить и развить отрасль в кризисных условиях – интервью с Романом МилешкоPhoto
Эксклюзив
1 августа, 08:17 • 122953 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Олег Синегубов
Биньямин Нетаньяху
Андрей Сибига
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Харьков
Белый дом
Израиль
Реклама
УНН Lite
Скандальная блогерша Алхим уезжает из Украины и начинает новую жизнь в Дубае1 августа, 21:08 • 5370 просмотра
"Не могу дождаться начала": Стивен Найт рассказал о работе над сценарием к новому фильму о Бонде1 августа, 13:00 • 53220 просмотра
Ди Каприо получил разрешение на строительство эко-отеля в Израиле, но не без «порции» критикиPhotoVideo31 июля, 17:36 • 74640 просмотра
День рождения Гарри Поттера: что известно о новом сериале от HBO, актерском составе и когда выйдетPhoto31 июля, 14:00 • 152359 просмотра
Тэрон Эджертон о роли Джеймса Бонда: "Не думаю, что я хороший выбор"30 июля, 13:21 • 187913 просмотра
Актуальное
Фокс Ньюс
Facebook
Хранитель
Truth Social
WhatsApp

"Посмотрим, что будет дальше": Трамп рассматривает встречу с Путиным до завершения "дедлайна"

Киев • УНН

 • 2242 просмотра

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп не исключает встречи с президентом России Владимиром Путиным в течение 10 дней до завершения срока урегулирования войны в Украине.

"Посмотрим, что будет дальше": Трамп рассматривает встречу с Путиным до завершения "дедлайна"

Президент США Дональд Трамп допускает возможность встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в течение десяти дней до завершения 10-дневного дедлайна по урегулированию войны в Украине. Об этом информирует УНН со ссылкой на интервью главы государства журналистам.

Детали

В ответ на вопрос представителей СМИ, планирует ли президент США провести переговоры с главой Кремля Путиным до завершения "дедлайна" в 10 дней, Дональд Трамп сообщил, что не исключает этого.

Ну, посмотрим. У нас будут некоторые встречи. Посмотрим, что будет дальше

- сказал глава Белого дома.

Напомним, 14 июля президент США Дональд Трамп выразил недовольство Россией из-за войны в Украине. Он анонсировал введение 100% вторичных тарифов, если соглашение с Украиной не будет заключено в течение 50 дней.

28 июля президент США Дональд Трамп заявил, что "очень разочарован" главой Кремля Владимиром Путиным и что может сократить 50-дневный срок для России по соглашению о прекращении огня в войне РФ против Украины, который он ввел в начале этого месяца.

По данным CNN, у президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа сложились напряженные отношения с российским диктатором Владимиром Путиным и премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

Президент США Дональд Трамп отреагировал на слова заместителя председателя Совета безопасности РФ и экс-президента России Дмитрия Медведева, который пригрозил войной с Соединенными Штатами: Трамп посоветовал ему следить за своими словами.

Согласно текущей информации, в Белом доме ожидают прекращения войны России в Украине до 8 августа.

Трамп заявил, что США готовы к ядерной войне с россией (видео)02.08.25, 00:07 • 1996 просмотров

Вита Зеленецкая

политика
Израиль
Белый дом
Дональд Трамп
Биньямин Нетаньяху
Соединённые Штаты
Украина