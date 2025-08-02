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"Подивимося, що буде далі": Трамп розглядає зустріч з путіним до завершення "дедлайну"

Київ • УНН

 • 340 перегляди

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп не виключає зустрічі з президентом росії володимиром путіним протягом 10 днів до завершення терміну врегулювання війни в Україні.

"Подивимося, що буде далі": Трамп розглядає зустріч з путіним до завершення "дедлайну"

Президент США Дональд Трамп допускає можливість зустрічі з президентом рф володимиром путіним протягом десяти днів до завершення 10-денного дедлайну з врегулювання війни в Україні. Про це інформує УНН з посиланням на інтерв'ю глави держави журналістам.  

Деталі

У відповідь на запитання представників ЗМІ чи планує президент США провести переговори з очільником кремля путіним до завершення "дедлайну" в 10 днів, Дональд Трамп повідомив що не виключає цього.

Ну, побачимо. У нас будуть деякі зустрічі. Подивимося, що буде далі

- сказав глава Білого дому.

Нагадаємо, 14 липня президент США Дональд Трамп висловив невдоволення росією через війну в Україні. Він анонсував запровадження 100% вторинних тарифів, якщо угоду з Україною не буде укладено протягом 50 днів.  

28 липня президент США Дональд Трамп заявив, що "дуже розчарований" главою кремля володимиром путіним і що може скоротити 50-денний термін для росії щодо угоди про припинення вогню у війні рф проти Україні, який він запровадив на початку цього місяця.  

За даними CNN, у президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа склались напруженні стосунки з російським диктатором володимиром путіним і прем’єр-міністром Ізраїлю Беньяміном Нетаньягу.

Президент США Дональд Трамп відреагував на слова заступника голови Ради безпеки рф й експрезидента росії дмитра медвєдєва, який пригрозив війною зі Сполученими Штатами: Трамп порадив йому стежити за своїми словами.

Згідно з поточною інформацією, у Білому домі очікують на припинення війни росії в Україні до 8 серпня. 

Трамп заявив, що США готові до ядерної війни з росією (відео)02.08.25, 00:07 • 1792 перегляди

Віта Зеленецька

Політика
Ізраїль
Білий дім
Дональд Трамп
Беньямін Нетаньягу
Сполучені Штати Америки
Україна