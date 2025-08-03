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Віткофф буде в москві уже сьогодні, візит може дати результати - посол США при НАТО

Київ • УНН

 • 550 перегляди

Спеціальний посланник Сполучених Штатів Америки Стів Віткофф відвідає москву у неділю, 3 серпня. Візит може дати певні результати щодо мирної угоди між Україною та росією.

Віткофф буде в москві уже сьогодні, візит може дати результати - посол США при НАТО

Спеціальний посланник США на Близькому Сході Стів Віткофф в неділю, 3 серпня відвідає москву. Візит може дати певні результати. Про це заявив посол США при НАТО Метью Вітакер, повідомляє УНН з посиланням на інтерв'ю телеканалу WHO13.

Деталі

Дипломат зазначив, що Україна та росія мають погодилися на мирну угоду і "просто припинити вбивства".

Він зазначив, що щотижня на полі бою гинуть тисячі солдатів, а сотні громадян - звичайних людей в Україні - гинуть або зазнають поранень під час нічних атак.

Візит посла Віткоффа до москви цих вихідних, імовірно, дасть певні результати

- заявив Вітакер.

Нагадаємо, напередодні під час спілкування з журналістами у Білому домі, президент США Дональд Трамп повідомив, що Стів Віткофф вирушить до росії. Він прибуде туди після Ізраїлю.

"Подивимося, що буде далі": Трамп розглядає зустріч з путіним до завершення "дедлайну"02.08.25, 04:22 • 53357 переглядiв

Віта Зеленецька

Політика
Стів Віткофф
Ізраїль
Білий дім
НАТО
Дональд Трамп
Сполучені Штати Америки
Україна