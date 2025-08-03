Віткофф буде в москві уже сьогодні, візит може дати результати - посол США при НАТО
Київ • УНН
Спеціальний посланник Сполучених Штатів Америки Стів Віткофф відвідає москву у неділю, 3 серпня. Візит може дати певні результати щодо мирної угоди між Україною та росією.
Спеціальний посланник США на Близькому Сході Стів Віткофф в неділю, 3 серпня відвідає москву. Візит може дати певні результати. Про це заявив посол США при НАТО Метью Вітакер, повідомляє УНН з посиланням на інтерв'ю телеканалу WHO13.
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Дипломат зазначив, що Україна та росія мають погодилися на мирну угоду і "просто припинити вбивства".
Він зазначив, що щотижня на полі бою гинуть тисячі солдатів, а сотні громадян - звичайних людей в Україні - гинуть або зазнають поранень під час нічних атак.
Візит посла Віткоффа до москви цих вихідних, імовірно, дасть певні результати
Нагадаємо, напередодні під час спілкування з журналістами у Білому домі, президент США Дональд Трамп повідомив, що Стів Віткофф вирушить до росії. Він прибуде туди після Ізраїлю.
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