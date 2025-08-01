Спецпредставник Трампа знову відвідає росію
Київ • УНН
Спецпредставник президента США Стів Віткофф відвідає рф після візиту на Близький Схід. Попереднього разу він зустрічався з путіним 25 квітня 2025 року.
Спецпредставник президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа Стів Віткофф вирушить до росії. Він прибуде туди після Ізраїлю. Про це Трамп заявив під час спілкування з журналістами у Білому домі, передає УНН.
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За словами Президента США, Стів Віткофф після візиту на Близький Схід відправиться до росії.
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Додаткові подробиці про майбутню поїздку Віткоффа не були розкриті.
Нагадаємо
Попередня зустріч російського диктатора володимира путіна зі спецпосланцем президента США Стівеном Віткоффом відбулася 25 квітня 2025 року. Вона тривала понад дві години.
Тоді на зустрічі зі спецпосланцем США Стівеном Віткоффом, путін підтвердив готовність рф до переговорів з Києвом "без будь-яких попередніх умов".
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