Спецпредставник Трампа знову відвідає росію

$41.770.02
48.150.08
ukenru
Ексклюзив
31 липня, 13:18 • 27189 перегляди
Синхронність заяв Кузьміних і “Дарниці”: юрист пояснив, чи може це стати підставою для експертизи та розслідування
Ексклюзив
31 липня, 12:18 • 45755 перегляди
Акциз на солодкі газовані напої: коли паламент може розглянути законопроєкт та чи зробить це взагалі
31 липня, 12:07 • 123765 перегляди
Зеленський підписав закон про НАБУ та САП
31 липня, 10:55 • 67955 перегляди
Рада збільшила видатки на оборону
31 липня, 10:17 • 73133 перегляди
Рада відновила повноваження НАБУ та САП президентським законопроєктом
Ексклюзив
31 липня, 07:35 • 69777 перегляди
Черговий вкид: речник ОСУВ "Хортиця" про заяву рф щодо захоплення Часового Яру
Ексклюзив
30 липня, 15:21 • 239915 перегляди
Авіація – константа української мрії: Роман Мілешко про виклики та перспективи стратегічної галузі в умовах війни
Ексклюзив
30 липня, 15:01 • 276957 перегляди
Дитячі мрії та потреби відбудови України не збігаються: Катерина Осадча розповіла, як українські випускники обирають майбутні професіїPhoto
Ексклюзив
30 липня, 13:30 • 113721 перегляди
Фармацевтичні гіганти збільшують рекламні бюджети: чому це шкодить українцям?
30 липня, 09:57 • 97868 перегляди
"Контракт 18-24" запускають для операторів дронів на два роки: деталі
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+16°
1м/с
78%
746мм
Популярнi новини
Майже 24 тис. тонн урожаю передав до росії: викрито депутата від ОПЗЖ, що співпрацював з окупантамиPhoto31 липня, 13:29 • 10548 перегляди
День народження Гаррі Поттера: що відомо про новий серіал від НВО, акторський склад та коли вийдеPhoto31 липня, 14:00 • 25341 перегляди
У Києві кількість жертв російської атаки зросла до 15Photo16:52 • 6028 перегляди
Ді Капріо отримав дозвіл на будівництво еко-готелю в Ізраїлі, але не без "порції" критики PhotoVideo17:36 • 5736 перегляди
США мали розмову з кремлем цього тижня щодо миру в Україні, але безрезультатно - Рубіо19:21 • 11653 перегляди
Публікації
День народження Гаррі Поттера: що відомо про новий серіал від НВО, акторський склад та коли вийдеPhoto31 липня, 14:00 • 25429 перегляди
Синхронність заяв Кузьміних і “Дарниці”: юрист пояснив, чи може це стати підставою для експертизи та розслідування
Ексклюзив
31 липня, 13:18 • 27181 перегляди
Авіація – константа української мрії: Роман Мілешко про виклики та перспективи стратегічної галузі в умовах війни
Ексклюзив
30 липня, 15:21 • 239907 перегляди
Дитячі мрії та потреби відбудови України не збігаються: Катерина Осадча розповіла, як українські випускники обирають майбутні професіїPhoto
Ексклюзив
30 липня, 15:01 • 276950 перегляди
Репутаційна безвідповідальність: обвинувачений у хабарництві нардеп Кузьміних підриває імідж України30 липня, 14:00 • 202719 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Марко Рубіо
Андрій Сибіга
Олександр Сирський
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Запорізька область
Білий дім
Донецька область
Реклама
УНН Lite
Ді Капріо отримав дозвіл на будівництво еко-готелю в Ізраїлі, але не без "порції" критики PhotoVideo17:36 • 5828 перегляди
День народження Гаррі Поттера: що відомо про новий серіал від НВО, акторський склад та коли вийдеPhoto31 липня, 14:00 • 25431 перегляди
Тарон Еджертон про роль Джеймса Бонда: "Не думаю, що я хороший вибір"30 липня, 13:21 • 133434 перегляди
Трамп "серйозно розглядає" можливість помилування репера "Diddy" перед винесенням вироку - ЗМІ30 липня, 07:04 • 194226 перегляди
Едді Мерфі підтвердив участь у спінофі "Шрека", присвяченому Віслюку: що відомо28 липня, 12:41 • 249329 перегляди
Актуальне
Fox News
Facebook
Tesla Model Y
Tesla Cybertruck
WhatsApp

Спецпредставник Трампа знову відвідає росію

Київ • УНН

 • 8 перегляди

Спецпредставник президента США Стів Віткофф відвідає рф після візиту на Близький Схід. Попереднього разу він зустрічався з путіним 25 квітня 2025 року.

Спецпредставник Трампа знову відвідає росію

Спецпредставник президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа Стів Віткофф вирушить до росії. Він прибуде туди після Ізраїлю. Про це Трамп заявив під час спілкування з журналістами у Білому домі, передає УНН.

Деталі

За словами Президента США, Стів Віткофф після візиту на Близький Схід відправиться до росії.

Він їде до росії, вірите чи ні

- сказав Трамп.

Додаткові подробиці про майбутню поїздку Віткоффа не були розкриті.

Нагадаємо

Попередня зустріч російського диктатора володимира путіна зі спецпосланцем президента США Стівеном Віткоффом відбулася 25 квітня 2025 року. Вона тривала понад дві години.

Тоді на зустрічі зі спецпосланцем США Стівеном Віткоффом, путін підтвердив готовність рф до переговорів з Києвом "без будь-яких попередніх умов".

Трамп введе санкції після 10-денного дедлайну, але має сумнів щодо їхнього впливу на росію31.07.25, 23:51 • 206 переглядiв

Віта Зеленецька

Політика
Стів Віткофф
Ізраїль
Білий дім
Дональд Трамп
Київ