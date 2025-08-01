Спецпредставитель Трампа снова посетит Россию
Киев • УНН
Спецпредставитель президента США Стив Виткофф посетит РФ после визита на Ближний Восток. В предыдущий раз он встречался с Путиным 25 апреля 2025 года.
Специальный представитель президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа Стив Виткофф отправится в Россию. Он прибудет туда после Израиля. Об этом Трамп заявил во время общения с журналистами в Белом доме, передает УНН.
Детали
По словам Президента США, Стив Виткофф после визита на Ближний Восток отправится в Россию.
Он едет в Россию, верите или нет
Дополнительные подробности о предстоящей поездке Виткоффа не были раскрыты.
Напомним
Предыдущая встреча российского диктатора Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивеном Виткоффом состоялась 25 апреля 2025 года. Она длилась более двух часов.
Тогда на встрече со спецпосланником США Стивеном Виткоффом, Путин подтвердил готовность РФ к переговорам с Киевом "без каких-либо предварительных условий".
Трамп введет санкции после 10-дневного дедлайна, но сомневается в их влиянии на Россию31.07.25, 23:51 • 432 просмотра