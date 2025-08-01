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ХАМАС не вестиме переговори з Ізраїлем до покращення гуманітарної ситуації в Газі

Київ • УНН

 • 20 перегляди

ХАМАС не братиме участі в переговорах з Ізраїлем, поки не покращиться гуманітарна ситуація в Секторі Газа. США та Ізраїль сформували нову домовленість щодо переговорів.

ХАМАС не вестиме переговори з Ізраїлем до покращення гуманітарної ситуації в Газі

ХАМАС заявив посередникам, що не братиме участі в переговорах з Ізраїлем, допоки не буде поліпшено гуманітарну ситуацію в Секторі Газа. Про це пише видання The Jerusalem Post, передає УНН.

Деталі

Тим часом, за інформацією ЗМІ, спецпосланець президента США Дональда Трампа Стів Віткофф уже прибув на Близький Схід, оскільки перемовини щодо припинення вогню та звільнення заручників між Ізраїлем і ХАМАС зайшли в глухий кут.

Ізраїль і США сформували нову домовленість через непоступливість ХАМАС, визнаючи необхідність змінити переговорний формат. Необхідно перейти від рамок звільнення частини заручників до формату, який включатиме звільнення всіх заручників, роззброєння ХАМАС і демілітаризацію Гази

- повідомило джерело The Jerusalem Post після зустрічі прем’єр-міністра Беньяміна Нетаньягу зі Стівом Віткоффом.

Зазначається, що Ізраїль і США працюватимуть над збільшенням гуманітарної допомоги, продовжуючи військові операції в Газі. Зокрема, Віткофф та Нетаньягу, ймовірно, обговорювалися переговори про припинення вогню в Газі, повернення заручників із полону ХАМАС та Іран.

Нагадаємо

Ізраїль може анексувати частину Гази, якщо ХАМАС не погодиться на мирну угоду. Член кабінету міністрів Ізраїлю Зеев Елкін заявив, що втрата територій є найболючішою для ворога.

Трамп звинуватив Іран у зриві переговорів Ізраїлю та ХАМАС29.07.25, 06:46 • 3840 переглядiв

Віта Зеленецька

Новини Світу
Ізраїль
Дональд Трамп
Беньямін Нетаньягу
Сполучені Штати Америки
Сектор Газа
Іран