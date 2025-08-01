ХАМАС не вестиме переговори з Ізраїлем до покращення гуманітарної ситуації в Газі
Київ • УНН
ХАМАС не братиме участі в переговорах з Ізраїлем, поки не покращиться гуманітарна ситуація в Секторі Газа. США та Ізраїль сформували нову домовленість щодо переговорів.
ХАМАС заявив посередникам, що не братиме участі в переговорах з Ізраїлем, допоки не буде поліпшено гуманітарну ситуацію в Секторі Газа. Про це пише видання The Jerusalem Post, передає УНН.
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Тим часом, за інформацією ЗМІ, спецпосланець президента США Дональда Трампа Стів Віткофф уже прибув на Близький Схід, оскільки перемовини щодо припинення вогню та звільнення заручників між Ізраїлем і ХАМАС зайшли в глухий кут.
Ізраїль і США сформували нову домовленість через непоступливість ХАМАС, визнаючи необхідність змінити переговорний формат. Необхідно перейти від рамок звільнення частини заручників до формату, який включатиме звільнення всіх заручників, роззброєння ХАМАС і демілітаризацію Гази
Зазначається, що Ізраїль і США працюватимуть над збільшенням гуманітарної допомоги, продовжуючи військові операції в Газі. Зокрема, Віткофф та Нетаньягу, ймовірно, обговорювалися переговори про припинення вогню в Газі, повернення заручників із полону ХАМАС та Іран.
Нагадаємо
Ізраїль може анексувати частину Гази, якщо ХАМАС не погодиться на мирну угоду. Член кабінету міністрів Ізраїлю Зеев Елкін заявив, що втрата територій є найболючішою для ворога.
Трамп звинуватив Іран у зриві переговорів Ізраїлю та ХАМАС29.07.25, 06:46 • 3840 переглядiв