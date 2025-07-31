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В Ізраїлі натякають на можливу анексію частин Гази, якщо ХАМАС не погодиться на угоду про заручників

Київ • УНН

 • 18 перегляди

Ізраїль може анексувати частину Гази, якщо ХАМАС не погодиться на мирну угоду. Член кабінету міністрів Ізраїлю Зеев Елкін заявив, що втрата територій є найболючішою для ворога.

В Ізраїлі натякають на можливу анексію частин Гази, якщо ХАМАС не погодиться на угоду про заручників

Ізраїль може анексувати частину території Гази, якщо ХАМАС не погодиться на мирну угоду найближчим часом. Про це заявив член кабінету міністрів Ізраїлю Зеев Елкін, повідомляє Times of Israel, пише УНН.

Найбільш болючою для нашого ворога є втрата територій. Якщо ми донесемо до ХАМАСу, що граючи з нами в ігри він назавжди втратить землі, то зможемо чинити значний тиск

- сказав Елкін.

Таким чином він прокоментував затягування ХАМАСом мирних перемовин із Ізраїлем.

За словами Елкіна, Ізраїль може висунути ХАМАСу ультиматум, у разі відхилення якого - активізувати військові дії.

Times of Israel підкреслює, що цей коментар міністр зробив після того, як одразу дві країни G7 - Велика Британія та Франція - оголосили про намір визнати Палестину як державу.

Франція та ще 14 країн закликали визнати державу Палестина31.07.25, 02:55 • 74 перегляди

Ольга Розгон

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