В Израиле намекают на возможную аннексию частей Газы, если ХАМАС не согласится на соглашение о заложниках
Киев • УНН
Израиль может аннексировать часть Газы, если ХАМАС не согласится на мирное соглашение. Член кабинета министров Израиля Зеэв Элькин заявил, что потеря территорий является самой болезненной для врага.
Израиль может аннексировать часть территории Газы, если ХАМАС не согласится на мирное соглашение в ближайшее время. Об этом заявил член кабинета министров Израиля Зеев Элкин, сообщает Times of Israel, пишет УНН.
Наиболее болезненной для нашего врага является потеря территорий. Если мы донесем до ХАМАСа, что играя с нами в игры он навсегда потеряет земли, то сможем оказать значительное давление
Таким образом он прокомментировал затягивание ХАМАСом мирных переговоров с Израилем.
По словам Элкина, Израиль может выдвинуть ХАМАСу ультиматум, в случае отклонения которого - активизировать военные действия.
Times of Israel подчеркивает, что этот комментарий министр сделал после того, как сразу две страны G7 - Великобритания и Франция - объявили о намерении признать Палестину как государство.
Франция и еще 14 стран призвали признать государство Палестина31.07.25, 02:55 • 128 просмотров