Франция и еще 14 стран призвали признать государство Палестина
Киев • УНН
Франция и 14 других государств подписали совместное заявление, призывая мир признать палестинское государство. Это произошло после конференции в Нью-Йорке, направленной на возрождение решения о создании двух государств.
В среду, 30 июля, министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что 14 других государств призвали страны мира признать палестинское государство. Они подписали совместное заявление. Об этом он сообщил в соцсети X, пишет УНН.
В Нью-Йорке, вместе с 14 другими странами, Франция выступает с коллективным обращением: мы выражаем свое желание признать Государство Палестина и приглашаем тех, кто еще не сделал этого, присоединиться к нам
Как сообщает France 24, министры иностранных дел 15 стран опубликовали совместное заявление после конференции в Нью-Йорке, которую совместно провели Франция и Саудовская Аравия, направленную на возрождение решения о создании двух государств между израильтянами и палестинцами.
Заявление подписали министры иностранных дел Андорры, Австралии, Канады, Финляндии, Франции, Исландии, Ирландии, Люксембурга, Мальты, Новой Зеландии, Норвегии, Португалии, Сан-Марино, Словении и Испании.
Девять стран-подписантов, которые еще не признали палестинское государство, выразили "готовность или позитивную позицию своих стран" сделать это, включая Австралию, Канаду и Новую Зеландию.
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