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ХАМАС не будет вести переговоры с Израилем до улучшения гуманитарной ситуации в Газе

Киев • УНН

 • 10 просмотра

ХАМАС не будет участвовать в переговорах с Израилем, пока не улучшится гуманитарная ситуация в Секторе Газа. США и Израиль сформировали новую договоренность по переговорам.

ХАМАС не будет вести переговоры с Израилем до улучшения гуманитарной ситуации в Газе

ХАМАС заявил посредникам, что не будет участвовать в переговорах с Израилем, пока не будет улучшена гуманитарная ситуация в Секторе Газа. Об этом пишет издание The Jerusalem Post, передает УНН.

Детали

Тем временем, по информации СМИ, спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Виткофф уже прибыл на Ближний Восток, поскольку переговоры о прекращении огня и освобождении заложников между Израилем и ХАМАС зашли в тупик.

Израиль и США сформировали новую договоренность из-за неуступчивости ХАМАС, признавая необходимость изменить переговорный формат. Необходимо перейти от рамок освобождения части заложников к формату, который будет включать освобождение всех заложников, разоружение ХАМАС и демилитаризацию Газы

- сообщило источник The Jerusalem Post после встречи премьер-министра Биньямина Нетаньяху со Стивом Виткоффом.

Отмечается, что Израиль и США будут работать над увеличением гуманитарной помощи, продолжая военные операции в Газе. В частности, Виткофф и Нетаньяху, вероятно, обсуждали переговоры о прекращении огня в Газе, возвращение заложников из плена ХАМАС и Иран.

Напомним

Израиль может аннексировать часть Газы, если ХАМАС не согласится на мирное соглашение. Член кабинета министров Израиля Зеев Элькин заявил, что потеря территорий является самой болезненной для врага.

Трамп обвинил Иран в срыве переговоров Израиля и ХАМАС29.07.25, 06:46 • 3840 просмотров

Вита Зеленецкая

Новости Мира
Израиль
Дональд Трамп
Биньямин Нетаньяху
Соединённые Штаты
Сектор Газа
Иран