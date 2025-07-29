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Трамп обвинил Иран в срыве переговоров Израиля и ХАМАС

Киев • УНН

 • 1092 просмотра

Дональд Трамп заявил, что Иран вмешался в переговоры о прекращении огня между Израилем и ХАМАС, посылая ХАМАС «плохие сигналы». Это заявление прозвучало во время встречи Трампа с премьер-министром Великобритании Киром Стармером.

Трамп обвинил Иран в срыве переговоров Израиля и ХАМАС

Президент США Дональд Трамп обвинил Иран во вмешательстве в переговоры о прекращении огня между Израилем и боевиками ХАМАС, давая последнему "сигналы", которые могут сорвать переговорный процесс. Об этом сообщает CNN, информирует УНН.

Детали

Отмечается, что соответствующее заявление главы Белого дома прозвучало во время его встречи с премьер-министром Великобритании Киром Стармером.

Я скажу, что Иран, по моему мнению, сам вмешался в эти последние переговоры. Иран посылает плохие сигналы, скажу я вам. Для страны, которую только что уничтожили, они посылают очень плохие сигналы, очень неприятные сигналы. И они не должны этого делать

– сказал Трамп.

По его словам, Тегеран "вмешался в эти переговоры, сообщая ХАМАС и давая ХАМАС сигналы и приказы, и это нехорошо".

Напомним

На прошлой неделе более 20 стран мира выступили с совместным заявлением, призывающим Израиль прекратить боевые действия в Секторе Газа.

Советник офиса премьер-министра Израиля Дмитрий Гендельман отреагировал на призыв иностранных государств прекратить войну в Секторе Газа. По его словам, это заявление является не помощью, а "заблуждением, которое подает радикальной палестинской группировке ХАМАС неправильный и опасный сигнал".

Израиль вводит ежедневную тактическую паузу в Газе для гуманитарной помощи27.07.25, 13:57 • 3884 просмотра

Вадим Хлюдзинский

Вадим Хлюдзинский

политикаНовости Мира
Израиль
Дональд Трамп
Великобритания
Сектор Газа
Иран
Tesla
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