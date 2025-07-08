Трамп під час прийому Нетаньягу висловив оптимізм щодо переговорів про припинення вогню в Газі

Президент США Дональд Трамп, приймаючи прем'єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу у Вашингтоні, заявив, що, на його думку, переговори про припинення війни в секторі Гази "йдуть дуже добре", пише УНН з посиланням на BBC.

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Трамп також висловив упевненість, що ХАМАС готовий припинити 21-місячний конфлікт. "Вони хочуть зустрітися, і вони хочуть мати це припинення вогню", - сказав він у неочікуваному виступі перед журналістами в Білому домі.

Зустріч відбулася після того, як останні раунди непрямих переговорів про припинення вогню між Ізраїлем та ХАМАС у Катарі завершилися без прориву, хоча переговори, як очікується, продовжаться цього тижня.

У понеділок журналіст запитав Трампа, що заважає мирній угоді в Газі, і він відповів: "Я не думаю, що є затримка. Я думаю, що справи йдуть дуже добре".

Обох лідерів запитали про потенційні плани переселення палестинців, і Трамп сказав, що він співпрацює з країнами, що межують з Ізраїлем. Тим часом Нетаньягу заявив, що працює зі США над пошуком країн, які "дадуть палестинцям краще майбутнє". "Якщо люди хочуть залишитися, вони можуть залишитися, але якщо вони хочуть піти, вони повинні мати можливість піти", - сказав Нетаньяху.

Палестинське президентство раніше відхилило плани щодо переселення палестинців, які, як воно вказало, порушуватимуть міжнародне право.

Нетаньягу також, схоже, применшив перспективи повної палестинської державності, заявивши, що Ізраїль "завжди" зберігатиме контроль над безпекою в секторі Газа.

Ізраїль заявив про контроль над близько 65% території сектора Гази