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Трамп во время приема Нетаньяху выразил оптимизм по поводу переговоров о прекращении огня в Газе

Киев • УНН

 • 485 просмотра

Президент США Дональд Трамп заявил, что переговоры о прекращении войны в секторе Газа "идут очень хорошо", выразив уверенность, что ХАМАС готов прекратить конфликт. Нетаньяху обсудил планы переселения палестинцев, тогда как палестинское президентство отклонило такие идеи.

Трамп во время приема Нетаньяху выразил оптимизм по поводу переговоров о прекращении огня в Газе

Президент США Дональд Трамп, принимая премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в Вашингтоне, заявил, что, по его мнению, переговоры о прекращении войны в секторе Газа "идут очень хорошо", пишет УНН со ссылкой на BBC.

Детали

Трамп также выразил уверенность, что ХАМАС готов прекратить 21-месячный конфликт. "Они хотят встретиться, и они хотят иметь это прекращение огня", - сказал он в неожиданном выступлении перед журналистами в Белом доме.

Встреча состоялась после того, как последние раунды непрямых переговоров о прекращении огня между Израилем и ХАМАС в Катаре завершились без прорыва, хотя переговоры, как ожидается, продолжатся на этой неделе.

В понедельник журналист спросил Трампа, что мешает мирному соглашению в Газе, и он ответил: "Я не думаю, что есть задержка. Я думаю, что дела идут очень хорошо".

Обоих лидеров спросили о потенциальных планах переселения палестинцев, и Трамп сказал, что он сотрудничает со странами, граничащими с Израилем. Тем временем Нетаньяху заявил, что работает с США над поиском стран, которые "дадут палестинцам лучшее будущее". "Если люди хотят остаться, они могут остаться, но если они хотят уйти, они должны иметь возможность уйти", - сказал Нетаньяху.

Палестинское президентство ранее отклонило планы по переселению палестинцев, которые, как оно указало, будут нарушать международное право.

Нетаньяху также, похоже, приуменьшил перспективы полной палестинской государственности, заявив, что Израиль "всегда" будет сохранять контроль над безопасностью в секторе Газа.

Израиль заявил о контроле над около 65% территории сектора Газа05.07.25, 03:42 • 1832 просмотра

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Новости Мира
Израиль
Белый дом
Вашингтон
Дональд Трамп
Катар
Биньямин Нетаньяху
Сектор Газа
Tesla
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