Трамп не заперечує проти планів Нетаньягу щодо окупації Сектора Гази - Axios
Київ • УНН
Президент США Дональд Трамп не заперечує проти планів прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу розпочати нову військову операцію з окупації всього Сектора Гази. Кабінет безпеки Ізраїлю схвалить "план розширення війни", Трамп дозволить ізраїльському уряду самостійно приймати рішення.
Деталі
За даними видання, Кабінет безпеки Ізраїлю у четвер схвалить "план розширення війни", при цьому Трамп вирішив не втручатися та дозволити ізраїльському уряду самостійно приймати рішення.
Нетаньяху готовий до ескалації війни, незважаючи на величезний міжнародний тиск щодо припинення бойових дій та визначення пріоритету гуманітарної кризи в анклаві, а також попри заперечення його генералів
Одне з джерел повідомило, що Трамп був зворушений опублікованим ХАМАС відео, на якому ізраїльський заручник риє собі могилу.
Це вплинуло на президента, і він дозволить ізраїльтянам робити те, що їм потрібно
При цьому він додав, що адміністрація Трампа не підтримує анексію Ізраїлем частин Гази.
Нагадаємо
Прем'єр-міністр країни Біньямін Нетаньягу домагатиметься підтримки Кабінету міністрів щодо плану повної окупації Сектора Гази, попри заперечення з боку армії.
Раніше цього місяця Нетаньягу заявив, що ХАМАС не хоче угоди щодо заручників, та додав, що сповнений рішучості знищити угруповання.
