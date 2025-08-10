$41.460.00
Тысячи израильтян вышли на протест из-за плана Нетаньяху по Газе

Киев • УНН

 • 902 просмотра

9 августа тысячи протестующих в Тель-Авиве выступили против плана премьер-министра Израиля по эскалации войны в Газе. Они требовали прекращения кампании и освобождения заложников.

Тысячи израильтян вышли на протест из-за плана Нетаньяху по Газе

Вечером в субботу, 9 августа, тысячи протестующих вышли на улицы Тель-Авива, чтобы выступить против плана премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху по эскалации почти двухлетней войны в Газе, требуя немедленного прекращения кампании и освобождения заложников. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Издание напоминает, что днем ранее кабинет безопасности Израиля решил захватить город Газа, расширив военные операции на опустошенной палестинской территории, несмотря на широкое сопротивление общественности и предупреждения военных, что этот шаг может поставить заложников под угрозу.

Это не просто военное решение. Это может быть смертным приговором для людей, которых мы больше всего любим

- сказала Лишай Миран Лави, жена заложника Омри Мирана, на митинге.

По словам организаторов, субботняя демонстрация собрала более 100 000 протестующих. Они держали израильские флаги и несли плакаты с изображениями заложников. Другие держали плакаты, выражающие гнев против правительства или призывающие президента США Дональда Трампа принять меры, чтобы остановить Нетаньяху от продвижения планов эскалации войны. Небольшое количество протестующих держало изображения детей Газы, убитых военными.

СМИ указывают, что согласно соцопросам, подавляющее большинство израильтян выступает за немедленное прекращение войны, чтобы обеспечить освобождение оставшихся 50 заложников, которых удерживают боевики в Газе.

Напомним

На днях кабинет безопасности Израиля одобрил план взятия под контроль Сектора Газа. План включает разоружение ХАМАС, возвращение заложников и демилитаризацию анклава.

В ХАМАС осудили план Израиля захватить Сектор Газа как "полноценное военное преступление", которое обойдется "высокой ценой". Со своей стороны организация заявила, что проложит путь к соглашению о прекращении огня.

Новая наступательная операция в Секторе Газа: пять стран выступили с заявлением относительно плана Израиля09.08.25, 22:13 • 5524 просмотра

Вадим Хлюдзинский

Новости Мира
Израиль
Дональд Трамп
Биньямин Нетаньяху
Сектор Газа
Тель-Авив