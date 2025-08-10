Спецпосланник Виткофф встретился с премьер-министром Катара, чтобы предотвратить планы Израиля оккупировать сектор Газа

$41.460.00
Эксклюзив
9 августа, 14:11 • 33659 просмотра
Есть прекрасный момент, чтобы завершить войну: астролог ответил, чем могут закончиться переговоры путина и Трампа
9 августа, 13:49 • 107467 просмотра
Пять пугающих сериалов-ужасов: что посмотреть в жаркие выходныеVideo
9 августа, 06:10 • 88188 просмотра
Зеленский отреагировал на встречу Трампа и путина на Аляске: Украина готова к реальным решениям для мира, но землю оккупанту дарить не будет
8 августа, 22:42 • 263291 просмотра
Трамп заявил, что встретится с путиным 15 августа на Аляске
8 августа, 15:03 • 149640 просмотра
Совет ЕС принял решение о предоставлении Украине 3,056 млрд евро в рамках Ukraine Facility - Свириденко
8 августа, 14:38 • 323014 просмотра
Бойцы ГУР поразили РЛС "Енисей" в Крыму: какие еще редкие российские радиолокационные системы уничтожила УкраинаPhotoVideo
Эксклюзив
8 августа, 13:00 • 297190 просмотра
Украина потеряет контроль над рынком ремонта Ми-8? Решение Госавиаслужбы вызвало резонанс и подозрения в госизмене
Эксклюзив
8 августа, 12:43 • 106594 просмотра
Прохождение ВВК во время военного положения: что нужно знать военнообязанным
8 августа, 10:49 • 149226 просмотра
Трамп и путин могут встретиться уже в понедельник, Рим среди вариантов - Fox News
Эксклюзив
8 августа, 09:44 • 79302 просмотра
Стрельба в черкасском "МакДональдсе": стали известны детали инцидента
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Украина рискует потерять важного сторонника: Чехия на пороге смены курса - СМИ9 августа, 21:09 • 15296 просмотра
Россия заявляет о своей ключевой роли в армяно-азербайджанском урегулировании9 августа, 21:57 • 8864 просмотра
Киев продолжает очищать дворы и улицы от брошенных и поврежденных авто: где осталось больше всегоPhoto01:20 • 9808 просмотра
Кремль намекнул на историческую близость Аляски к России перед встречей Трампа и Путина - ISW02:33 • 12230 просмотра
Тысячи израильтян вышли на протест из-за плана Нетаньяху по ГазеPhoto04:40 • 14265 просмотра
Бойцы ГУР поразили РЛС "Енисей" в Крыму: какие еще редкие российские радиолокационные системы уничтожила УкраинаPhotoVideo8 августа, 14:38 • 323017 просмотра
Антикоррупционным органам Украины стоит обратить внимание на деятельность нардепа Сергея КузьминыхPhoto8 августа, 14:30 • 203775 просмотра
Украина потеряет контроль над рынком ремонта Ми-8? Решение Госавиаслужбы вызвало резонанс и подозрения в госизмене
Эксклюзив
8 августа, 13:00 • 297193 просмотра
Топ способов приготовить невероятно вкусный омлетPhoto8 августа, 11:15 • 302914 просмотра
Треть выпускников нашли работу, а части пришлось переучиваться: Служба занятости рассказала о ситуации на рынке труда
Эксклюзив
8 августа, 09:00 • 211061 просмотра
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Джей Ди Вэнс
Дэвид Лэмми
Эмманюэль Макрон
Украина
Соединённые Штаты
Великобритания
Аляска
Донецкая область
УНН Lite
Джерри Хейл и YARMAK удалили клип из-за обвинений актера Темляка в домашнем насилииVideo9 августа, 15:20 • 48252 просмотра
Пять пугающих сериалов-ужасов: что посмотреть в жаркие выходныеVideo9 августа, 13:49 • 107473 просмотра
Топ способов приготовить невероятно вкусный омлетPhoto8 августа, 11:15 • 302914 просмотра
Для быстрого перекуса: топ оригинальных бутербродов из разных уголков мираPhoto7 августа, 11:02 • 223836 просмотра
Netflix представил первую часть второго сезона «Уэнсдей»: больше тайн и семейных драм6 августа, 10:39 • 233279 просмотра
Шахед-136
The Economist
ТикТок
Instagram
Пистолет

Спецпосланник Виткофф встретился с премьер-министром Катара, чтобы предотвратить планы Израиля оккупировать сектор Газа

Киев • УНН

 • 138 просмотра

Специальный посланник США Стив Виткофф и премьер-министр Катара Абдулрахман аль-Тани обсудили прекращение войны в Газе и освобождение заложников. Это произошло на фоне дипломатической активности, направленной на предотвращение плана Израиля по расширению оккупации Газы.

Спецпосланник Виткофф встретился с премьер-министром Катара, чтобы предотвратить планы Израиля оккупировать сектор Газа

Специальный посланник США Стив Виткофф встретился в субботу в Испании с премьер-министром Катара Абдулрахманом аль-Тани, чтобы обсудить прекращение войны в секторе Газа и освобождение всех 50 заложников, которых еще удерживает террористическая организация ХАМАС. Это произошло на фоне дипломатической активности, направленной на предотвращение плана Израиля по расширению оккупации Газы, пишет УНН со ссылкой на The Times of Israel.

Детали

Тем временем Ynet, ссылаясь на источники, связанные с ХАМАС, сообщил, что США, Катар и Египет способствуют интенсивным переговорам с Израилем, чтобы предотвратить захват им всего сектора Газа, после того, как кабинет министров в ночь с четверга на пятницу решил захватить анклав, а премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что намерение Израиля состоит во временном взятии под контроль всей Газы.

Рассматриваемое предложение о прекращении огня включает полный вывод израильских войск, демилитаризацию палестинских вооруженных групп, изгнание военных лидеров ХАМАС и создание новой гражданской власти в Газе, сообщили источники, добавив, что ХАМАС готов возобновить боевые действия, если предложение будет отклонено.

Виткофф и аль-Тани встретились на Ибице, поскольку Катар и США надеялись представить Израилю и ХАМАС комплексное предложение по настоящему соглашению о заложниках в течение следующих двух недель, сообщил Axios, ссылаясь на два источника, знакомые с историей встречи. Министр кабинета министров Израиля заявил, что министр стратегических вопросов Рон Дермер сообщил кабинету министров, что Вашингтон работает над предложением "Конец игры" для войны. Из отчета неясно, что предусматривает это предложение.

Новая наступательная операция в Секторе Газа: пять стран выступили с заявлением относительно плана Израиля09.08.25, 22:13 • 6054 просмотра

По сообщениям еврейских СМИ, Дермер, как сообщается, поднял вопрос плана "Конец игры" еще до того, как кабинет министров одобрил план захвата города Газа, за который Дермер проголосовал "за".

Израильский чиновник, участвовавший в переговорах, сказал, что "разрыв между Израилем и ХАМАС относительно прекращения войны огромен, поэтому разговоры о всеобъемлющем соглашении на этом этапе, вероятно, бессмысленны". Рубио обвинил Макрона. Госсекретарь США Марко Рубио обвинил президента Франции Эммануэля Макрона в срыве переговоров о прекращении огня между Израилем и группировкой ХАМАС.

Глава американской дипломатии отметил, что переговоры с ХАМАС сорвались в тот день, когда Макрон принял одностороннее решение о признании Палестинского государства.

Если бы я был ХАМАСом, я бы решил так: "Давайте не будем заключать перемирие... потому что нас могут вознаградить, мы можем расценить это как победу

- сказал госсекретарь.

Рубио добавил, что после заявления Макрона подключились другие страны и заявили, что "если до сентября не будет достигнуто прекращение огня, мы признаем Палестинское государство".

Дополнение

Вечером в субботу, 9 августа, тысячи протестующих вышли на улицы Тель-Авива, чтобы выступить против плана премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху по эскалации почти двухлетней войны в Газе, требуя немедленного прекращения кампании и освобождения заложников.

Павел Зинченко

политикаНовости Мира
Стив Уиткофф
Марко Рубио
Израиль
Эмманюэль Макрон
Катар
Биньямин Нетаньяху
Соединённые Штаты
Египет
Тель-Авив