Спецпосланник Виткофф встретился с премьер-министром Катара, чтобы предотвратить планы Израиля оккупировать сектор Газа

Специальный посланник США Стив Виткофф встретился в субботу в Испании с премьер-министром Катара Абдулрахманом аль-Тани, чтобы обсудить прекращение войны в секторе Газа и освобождение всех 50 заложников, которых еще удерживает террористическая организация ХАМАС. Это произошло на фоне дипломатической активности, направленной на предотвращение плана Израиля по расширению оккупации Газы, пишет УНН со ссылкой на The Times of Israel.

Детали

Тем временем Ynet, ссылаясь на источники, связанные с ХАМАС, сообщил, что США, Катар и Египет способствуют интенсивным переговорам с Израилем, чтобы предотвратить захват им всего сектора Газа, после того, как кабинет министров в ночь с четверга на пятницу решил захватить анклав, а премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что намерение Израиля состоит во временном взятии под контроль всей Газы.

Рассматриваемое предложение о прекращении огня включает полный вывод израильских войск, демилитаризацию палестинских вооруженных групп, изгнание военных лидеров ХАМАС и создание новой гражданской власти в Газе, сообщили источники, добавив, что ХАМАС готов возобновить боевые действия, если предложение будет отклонено.

Виткофф и аль-Тани встретились на Ибице, поскольку Катар и США надеялись представить Израилю и ХАМАС комплексное предложение по настоящему соглашению о заложниках в течение следующих двух недель, сообщил Axios, ссылаясь на два источника, знакомые с историей встречи. Министр кабинета министров Израиля заявил, что министр стратегических вопросов Рон Дермер сообщил кабинету министров, что Вашингтон работает над предложением "Конец игры" для войны. Из отчета неясно, что предусматривает это предложение.

Новая наступательная операция в Секторе Газа: пять стран выступили с заявлением относительно плана Израиля

По сообщениям еврейских СМИ, Дермер, как сообщается, поднял вопрос плана "Конец игры" еще до того, как кабинет министров одобрил план захвата города Газа, за который Дермер проголосовал "за".

Израильский чиновник, участвовавший в переговорах, сказал, что "разрыв между Израилем и ХАМАС относительно прекращения войны огромен, поэтому разговоры о всеобъемлющем соглашении на этом этапе, вероятно, бессмысленны". Рубио обвинил Макрона. Госсекретарь США Марко Рубио обвинил президента Франции Эммануэля Макрона в срыве переговоров о прекращении огня между Израилем и группировкой ХАМАС.

Глава американской дипломатии отметил, что переговоры с ХАМАС сорвались в тот день, когда Макрон принял одностороннее решение о признании Палестинского государства.

Если бы я был ХАМАСом, я бы решил так: "Давайте не будем заключать перемирие... потому что нас могут вознаградить, мы можем расценить это как победу - сказал госсекретарь.

Рубио добавил, что после заявления Макрона подключились другие страны и заявили, что "если до сентября не будет достигнуто прекращение огня, мы признаем Палестинское государство".

Дополнение

Вечером в субботу, 9 августа, тысячи протестующих вышли на улицы Тель-Авива, чтобы выступить против плана премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху по эскалации почти двухлетней войны в Газе, требуя немедленного прекращения кампании и освобождения заложников.