Нетаньяху: Наша цель — не оккупация Газы, а ее освобождение от террористов ХАМАС

10 августа, 08:18 • 19677 просмотра
Силы обороны освободили Бессаловку в Сумской области
Эксклюзив
9 августа, 14:11 • 70371 просмотра
Есть прекрасный момент, чтобы завершить войну: астролог ответил, чем могут закончиться переговоры путина и Трампа
9 августа, 13:49 • 146752 просмотра
Пять пугающих сериалов-ужасов: что посмотреть в жаркие выходныеVideo
9 августа, 06:10 • 111995 просмотра
Зеленский отреагировал на встречу Трампа и путина на Аляске: Украина готова к реальным решениям для мира, но землю оккупанту дарить не будет
8 августа, 22:42 • 283769 просмотра
Трамп заявил, что встретится с путиным 15 августа на Аляске
8 августа, 15:03 • 159337 просмотра
Совет ЕС принял решение о предоставлении Украине 3,056 млрд евро в рамках Ukraine Facility - Свириденко
8 августа, 14:38 • 344387 просмотра
Бойцы ГУР поразили РЛС "Енисей" в Крыму: какие еще редкие российские радиолокационные системы уничтожила УкраинаPhotoVideo
Эксклюзив
8 августа, 13:00 • 312627 просмотра
Украина потеряет контроль над рынком ремонта Ми-8? Решение Госавиаслужбы вызвало резонанс и подозрения в госизмене
Эксклюзив
8 августа, 12:43 • 107435 просмотра
Прохождение ВВК во время военного положения: что нужно знать военнообязанным
8 августа, 10:49 • 150046 просмотра
Трамп и путин могут встретиться уже в понедельник, Рим среди вариантов - Fox News
Украину охватит похолодание и штормовой ветер: прогноз погоды на 11 августа10 августа, 14:25 • 10662 просмотра
Латвия передала ГСЧС Украины 16 пожарных автомобилейPhotoVideo10 августа, 15:01 • 9762 просмотра
путин требует территориальных уступок от Украины вместо полного прекращения огня - The Washington Post10 августа, 15:23 • 7822 просмотра
Когда Черная Луна появится над Землей: озвучена дата уникального события 2025 года10 августа, 15:43 • 10057 просмотра
Вооруженный мужчина захватил заложников во львовском супермаркете "Арсен"10 августа, 16:48 • 12304 просмотра
Бойцы ГУР поразили РЛС "Енисей" в Крыму: какие еще редкие российские радиолокационные системы уничтожила УкраинаPhotoVideo8 августа, 14:38 • 344387 просмотра
Антикоррупционным органам Украины стоит обратить внимание на деятельность нардепа Сергея КузьминыхPhoto8 августа, 14:30 • 221799 просмотра
Украина потеряет контроль над рынком ремонта Ми-8? Решение Госавиаслужбы вызвало резонанс и подозрения в госизмене
8 августа, 13:00 • 312627 просмотра
Топ способов приготовить невероятно вкусный омлетPhoto8 августа, 11:15 • 323561 просмотра
Треть выпускников нашли работу, а части пришлось переучиваться: Служба занятости рассказала о ситуации на рынке труда
8 августа, 09:00 • 224035 просмотра
Джерри Хейл и YARMAK удалили клип из-за обвинений актера Темляка в домашнем насилииVideo9 августа, 15:20 • 57142 просмотра
Пять пугающих сериалов-ужасов: что посмотреть в жаркие выходныеVideo9 августа, 13:49 • 146756 просмотра
Топ способов приготовить невероятно вкусный омлетPhoto8 августа, 11:15 • 323561 просмотра
Для быстрого перекуса: топ оригинальных бутербродов из разных уголков мираPhoto7 августа, 11:02 • 230638 просмотра
Netflix представил первую часть второго сезона «Уэнсдей»: больше тайн и семейных драм6 августа, 10:39 • 239841 просмотра
Нетаньяху: Наша цель — не оккупация Газы, а ее освобождение от террористов ХАМАС

Киев • УНН

 • 486 просмотра

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что цель его страны — освободить Сектор Газа от группировки ХАМАС, а не оккупировать анклав. Он представил видение послевоенного развития Газы, включая демилитаризацию и создание зоны безопасности.

Нетаньяху: Наша цель — не оккупация Газы, а ее освобождение от террористов ХАМАС

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что целью его страны является не оккупация Сектора Газа, а освобождение его от группировки ХАМАС. Об этом сообщает The Times of Israel, информирует УНН.

Детали

Издание отмечает, что это заявление Нетаньяху сделал во время пресс-конференции для иностранных СМИ, на которой он изложил планы Израиля по продолжению войны против ХАМАС в Секторе Газа и попытался развенчать, как он выразился, "глобальную кампанию лжи" относительно поведения Израиля.

Наша цель не в оккупации Газы. Наша цель - освободить Газу, освободить ее от террористов ХАМАС. Война может закончиться завтра, если ХАМАС сложит оружие и освободит всех заложников

- сказал израильский премьер.

Он также озвучил другие пункты своего видения послевоенного развития Газы:

  • Газа будет демилитаризована;
    • Израиль будет нести основную ответственность за безопасность;
      • на границе Газы с Израилем будет создана зона безопасности для предотвращения будущих террористических вторжений;
        • в Газе будет создана гражданская администрация, которая будет стремиться жить в мире с Израилем.

          Это наш план. Учитывая отказ ХАМАС сложить оружие, у Израиля нет другого выбора, кроме как завершить работу и нанести окончательное поражение ХАМАС

          - сказал Нетаньяху.

          Он добавил, что политика Израиля на протяжении всей войны заключалась "в предотвращении гуманитарного кризиса, тогда как политика ХАМАС заключалась в его создании".

          Напомним

          На днях кабинет безопасности Израиля одобрил план взятия под контроль Сектора Газа. План включает разоружение ХАМАС, возвращение заложников и демилитаризацию анклава.

          В ХАМАС осудили план Израиля захватить Сектор Газа как "полноценное военное преступление", которое обойдется "высокой ценой". Со своей стороны организация заявила, что будет прокладывать путь к соглашению о прекращении огня.

          Германия, Италия, Великобритания, Австралия и Новая Зеландия выступили с совместным заявлением, в котором осудили решение кабинета безопасности Израиля начать новую наступательную операцию в Секторе Газа, предусматривающую взятие под контроль самого города Газа.

          Спецпосланник Виткофф встретился с премьер-министром Катара, чтобы предотвратить планы Израиля оккупировать сектор Газа10.08.25, 09:31 • 5214 просмотров

          Вадим Хлюдзинский

          Новости Мира
          Израиль
          Биньямин Нетаньяху
          Сектор Газа