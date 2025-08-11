Нетаньяху: Наша цель — не оккупация Газы, а ее освобождение от террористов ХАМАС
Киев • УНН
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что цель его страны — освободить Сектор Газа от группировки ХАМАС, а не оккупировать анклав. Он представил видение послевоенного развития Газы, включая демилитаризацию и создание зоны безопасности.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что целью его страны является не оккупация Сектора Газа, а освобождение его от группировки ХАМАС. Об этом сообщает The Times of Israel, информирует УНН.
Детали
Издание отмечает, что это заявление Нетаньяху сделал во время пресс-конференции для иностранных СМИ, на которой он изложил планы Израиля по продолжению войны против ХАМАС в Секторе Газа и попытался развенчать, как он выразился, "глобальную кампанию лжи" относительно поведения Израиля.
Наша цель не в оккупации Газы. Наша цель - освободить Газу, освободить ее от террористов ХАМАС. Война может закончиться завтра, если ХАМАС сложит оружие и освободит всех заложников
Он также озвучил другие пункты своего видения послевоенного развития Газы:
- Газа будет демилитаризована;
- Израиль будет нести основную ответственность за безопасность;
- на границе Газы с Израилем будет создана зона безопасности для предотвращения будущих террористических вторжений;
- в Газе будет создана гражданская администрация, которая будет стремиться жить в мире с Израилем.
Это наш план. Учитывая отказ ХАМАС сложить оружие, у Израиля нет другого выбора, кроме как завершить работу и нанести окончательное поражение ХАМАС
Он добавил, что политика Израиля на протяжении всей войны заключалась "в предотвращении гуманитарного кризиса, тогда как политика ХАМАС заключалась в его создании".
Напомним
На днях кабинет безопасности Израиля одобрил план взятия под контроль Сектора Газа. План включает разоружение ХАМАС, возвращение заложников и демилитаризацию анклава.
В ХАМАС осудили план Израиля захватить Сектор Газа как "полноценное военное преступление", которое обойдется "высокой ценой". Со своей стороны организация заявила, что будет прокладывать путь к соглашению о прекращении огня.
Германия, Италия, Великобритания, Австралия и Новая Зеландия выступили с совместным заявлением, в котором осудили решение кабинета безопасности Израиля начать новую наступательную операцию в Секторе Газа, предусматривающую взятие под контроль самого города Газа.
