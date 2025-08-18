Трамп: потрібно буде обговорити можливий обмін територій

Президент США Дональд Трамп заявив, що буде спроба організувати тристоронню зустріч, зокрема за участі російського диктатора володимира путіна та Президента України Володимира Зеленського якнайшвидше. Потрібно буде обговорити можливий обмін територій, заявив Трамп під час виступу на зустрічі з європейськими лідерами після двосторонньої зустрічі із Зеленським, передає кореспондент УНН.

Нам також потрібно буде обговорити, враховуючи де зараз знаходиться лінія зіткнення, можливий обмін територій. Досить сумно дивитися на мапу зараз. Потрібно буде обговорити це з путіним. Ще є Президент Володимир Зеленський. Ми спробуємо організувати тристоронню зустріч якнайшвидше. Я маю таке відчуття, що ви з путіним про щось домовитися. Зрештою, це рішення, яке може зробити тільки путін та Президент Зеленський, народ України - заявив Трамп.

Таку заяву він зробив на багатосторонній зустрічі з європейськими лідерами, які раніше сьогодні прибули до Білого дому.

