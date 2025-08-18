$41.340.11
Трамп: нужно будет обсудить возможный обмен территориями

Киев • УНН

 • 1104 просмотра

Дональд Трамп заявил о предстоящем обсуждении возможного обмена территориями. Детали и контекст этого заявления пока не разглашаются.

Трамп: нужно будет обсудить возможный обмен территориями

Президент США Дональд Трамп заявил, что будет предпринята попытка организовать трехстороннюю встречу, в частности с участием российского диктатора Владимира Путина и Президента Украины Владимира Зеленского как можно скорее. Нужно будет обсудить возможный обмен территорий, заявил Трамп во время выступления на встрече с европейскими лидерами после двусторонней встречи с Зеленским, передает корреспондент УНН.

Нам также нужно будет обсудить, учитывая, где сейчас находится линия соприкосновения, возможный обмен территорий. Довольно грустно смотреть на карту сейчас. Нужно будет обсудить это с Путиным. Еще есть Президент Владимир Зеленский. Мы попробуем организовать трехстороннюю встречу как можно скорее. У меня такое ощущение, что вы с Путиным о чем-то договоритесь. В конце концов, это решение, которое может принять только Путин и Президент Зеленский, народ Украины

- заявил Трамп.

Такое заявление он сделал на многосторонней встрече с европейскими лидерами, которые ранее сегодня прибыли в Белый дом.

Лидеры Европы и НАТО прибыли в Белый дом на встречу с Трампом

Анна Мурашко

политикаНовости Мира
Дональд Трамп