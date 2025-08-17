В Ізраїлі масові протести за повернення заручників та припинення війни у Секторі Гази
В Ізраїлі відбувся страйк та блокування, організовані Форумом сімей заручників, з вимогою повернення в'язнів. Близько 100 000 людей пройшли маршем, поліція затримала 25 учасників.
У неділю, 17 серпня, в Ізраїлі вдбувся черговий день спільного страйку та блокувань, організований за ініціативи Форуму сімей заручників. Мета - вплинути на уряд та закликати до повернення в'язнів, повідомляє УНН із посиланням на RFI.
Деталі
Вказується, що близько 100 000 пройшли маршем від залізничної станції Савідор, після чого приєдналися до головного мітингу.
Багато організацій підтримали заклик родин в'язнів до страйку, зокрема великі муніципалітети, як-от Тель-Авів та Хайфа, а також університети
За даними ізраїльських ЗМІ, поліція затримала щонайменше 25 учасників загальнонаціональних протестів. Під час мітингів демонстранти перекривали дороги з вимогою укладення угоди щодо заручників, припинення вогню та завершення війни з ХАМАС.
Водночас прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу засудив дії демонстрантів.
Ті, хто сьогодні закликають покласти край війні без поразки ХАМАС, не лише зміцнюють позиції ХАМАС і віддаляють звільнення наших заручників, а й гарантують, що жахи 7 жовтня повторяться
При цьому він додав, що готовий розглянути часткове припинення вогню в Газі в обмін на угоду про звільнення заручників.
Довідково
За даними ізраїльських військових, з 251 заручника, захопленого в результаті нападу ХАМАС на Ізраїль 7 жовтня 2023 року, 49 залишаються в Газі, включно з 27 загиблими.
Нагадаємо
Ввечері у суботу, 9 серпня, тисячі протестувальників вийшли на вулиці Тель-Авіва, щоб виступити проти плану прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу щодо ескалації майже дворічної війни в Газі, вимагаючи негайного припинення кампанії та звільнення заручників.
Раніше кабінет безпеки Ізраїлю схвалив план взяття під контроль Сектора Гази. Він включає роззброєння ХАМАС, повернення заручників та демілітаризацію анклаву.
У ХАМАС засудили план Ізраїлю захопити Сектор Гази як "повноцінний воєнний злочин", який обійдеться "високою ціною". Зі свого боку організація заявила, що прокладатиме шлях до угоди про припинення вогню.
