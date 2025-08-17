$41.450.00
Киян попередили про гучні звуки в центрі міста 17 серпня: що сталось
Ексклюзив
17 серпня, 10:14 • 25650 перегляди
В Олександрії на Кіровоградщині жінка випадково переїхала доньку
Ексклюзив
17 серпня, 07:17 • 54587 перегляди
Переломний тиждень: що чекає всі знаки Зодіаку 18–24 серпня
16 серпня, 12:47 • 121024 перегляди
Маємо успіхи на надзвичайно складних ділянках під Добропіллям і Покровськом: Зеленський провів засідання Ставки
Ексклюзив
16 серпня, 10:46 • 82172 перегляди
Саміт Трампа та путіна на Алясці: що змінилося для України
16 серпня, 09:52 • 80762 перегляди
Лідери Європи зробили заяву після розмови з Зеленським і Трампом про саміт на Алясці: що сказали про території та гарантії безпеки
16 серпня, 08:59 • 65852 перегляди
Зеленський у понеділок прибуде до Білого дому, потім можлива зустріч з путіним - Трамп
16 серпня, 07:28 • 54141 перегляди
Зеленський підтвердив тривалу розмову з Трампом про підсумки саміту з путіним: збирається у Вашингтон у понеділок
15 серпня, 23:06 • 247802 перегляди
Ми не змогли знайти повного порозуміння, угоди поки немає: Трамп про переговори із путіним
15 серпня, 20:15 • 214690 перегляди
Британія розмістить війська в Україні протягом тижня після припинення вогню - The Telegraph
В Ізраїлі масові протести за повернення заручників та припинення війни у Секторі Гази

Київ • УНН

 • 138 перегляди

В Ізраїлі відбувся страйк та блокування, організовані Форумом сімей заручників, з вимогою повернення в'язнів. Близько 100 000 людей пройшли маршем, поліція затримала 25 учасників.

В Ізраїлі масові протести за повернення заручників та припинення війни у Секторі Гази

У неділю, 17 серпня, в Ізраїлі вдбувся черговий день спільного страйку та блокувань, організований за ініціативи Форуму сімей заручників. Мета - вплинути на уряд та закликати до повернення в'язнів, повідомляє УНН із посиланням на RFI.

Деталі

Вказується, що близько 100 000 пройшли маршем від залізничної станції Савідор, після чого приєдналися до головного мітингу.

Багато організацій підтримали заклик родин в'язнів до страйку, зокрема великі муніципалітети, як-от Тель-Авів та Хайфа, а також університети

- йдеться у повідомленні.

За даними ізраїльських ЗМІ, поліція затримала щонайменше 25 учасників загальнонаціональних протестів. Під час мітингів демонстранти перекривали дороги з вимогою укладення угоди щодо заручників, припинення вогню та завершення війни з ХАМАС.

Водночас прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу засудив дії демонстрантів.

Ті, хто сьогодні закликають покласти край війні без поразки ХАМАС, не лише зміцнюють позиції ХАМАС і віддаляють звільнення наших заручників, а й гарантують, що жахи 7 жовтня повторяться

- сказав глава ізраїльського уряду.

При цьому він додав, що готовий розглянути часткове припинення вогню в Газі в обмін на угоду про звільнення заручників.

Ізраїль веде переговори про переселення палестинців із Гази до Південного Судану - Reuters16.08.25, 05:54 • 5208 переглядiв

Довідково

За даними ізраїльських військових, з 251 заручника, захопленого в результаті нападу ХАМАС на Ізраїль 7 жовтня 2023 року, 49 залишаються в Газі, включно з 27 загиблими.

Нагадаємо

Ввечері у суботу, 9 серпня, тисячі протестувальників вийшли на вулиці Тель-Авіва, щоб виступити проти плану прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу щодо ескалації майже дворічної війни в Газі, вимагаючи негайного припинення кампанії та звільнення заручників.

Раніше кабінет безпеки Ізраїлю схвалив план взяття під контроль Сектора Гази. Він включає роззброєння ХАМАС, повернення заручників та демілітаризацію анклаву.

У ХАМАС засудили план Ізраїлю захопити Сектор Гази як "повноцінний воєнний злочин", який обійдеться "високою ціною". Зі свого боку організація заявила, що прокладатиме шлях до угоди про припинення вогню.

Ізраїль готує переселення палестинців із зон бойових дій у Секторі Гази: що відомо17.08.25, 19:52 • 5766 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

Новини Світу
Ізраїль
Беньямін Нетаньягу
Сектор Газа
Тель-Авів