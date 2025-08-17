$41.450.00
В Израиле массовые протесты за возвращение заложников и прекращение войны в Секторе Газа

Киев • УНН

 • 672 просмотра

В Израиле состоялась забастовка и блокирование, организованные Форумом семей заложников, с требованием возвращения пленных. Около 100 000 человек прошли маршем, полиция задержала 25 участников.

В Израиле массовые протесты за возвращение заложников и прекращение войны в Секторе Газа

В воскресенье, 17 августа, в Израиле состоялся очередной день совместной забастовки и блокировок, организованный по инициативе Форума семей заложников. Цель - повлиять на правительство и призвать к возвращению заключенных, сообщает УНН со ссылкой на RFI.

Детали

Указывается, что около 100 000 человек прошли маршем от железнодорожной станции Савидор, после чего присоединились к главному митингу.

Многие организации поддержали призыв семей заключенных к забастовке, в том числе крупные муниципалитеты, такие как Тель-Авив и Хайфа, а также университеты

- говорится в сообщении.

По данным израильских СМИ, полиция задержала по меньшей мере 25 участников общенациональных протестов. Во время митингов демонстранты перекрывали дороги с требованием заключения соглашения по заложникам, прекращения огня и завершения войны с ХАМАС.

В то же время премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху осудил действия демонстрантов.

Те, кто сегодня призывают положить конец войне без поражения ХАМАС, не только укрепляют позиции ХАМАС и отдаляют освобождение наших заложников, но и гарантируют, что ужасы 7 октября повторятся

- сказал глава израильского правительства.

При этом он добавил, что готов рассмотреть частичное прекращение огня в Газе в обмен на соглашение об освобождении заложников.

Израиль ведет переговоры о переселении палестинцев из Газы в Южный Судан - Reuters16.08.25, 05:54 • 5208 просмотров

Справка

По данным израильских военных, из 251 заложника, захваченного в результате нападения ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года, 49 остаются в Газе, включая 27 погибших.

Напомним

Вечером в субботу, 9 августа, тысячи протестующих вышли на улицы Тель-Авива, чтобы выступить против плана премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху по эскалации почти двухлетней войны в Газе, требуя немедленного прекращения кампании и освобождения заложников.

Ранее кабинет безопасности Израиля одобрил план взятия под контроль Сектора Газа. Он включает разоружение ХАМАС, возвращение заложников и демилитаризацию анклава.

В ХАМАС осудили план Израиля захватить Сектор Газа как "полноценное военное преступление", которое обойдется "высокой ценой". Со своей стороны организация заявила, что проложит путь к соглашению о прекращении огня.

Израиль готовит переселение палестинцев из зон боевых действий в Секторе Газа: что известно17.08.25, 19:52 • 5994 просмотра

Вадим Хлюдзинский

Новости Мира
Израиль
Биньямин Нетаньяху
Сектор Газа
Тель-Авив