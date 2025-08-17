$41.450.00
Эксклюзив
17 августа, 10:14 • 19064 просмотра
В Александрии на Кировоградщине женщина случайно переехала дочь
Эксклюзив
17 августа, 07:17 • 41642 просмотра
Переломная неделя: что ждет все знаки Зодиака 18–24 августа
16 августа, 12:47 • 115333 просмотра
Имеем успехи на чрезвычайно сложных участках под Добропольем и Покровском: Зеленский провел заседание Ставки
Эксклюзив
16 августа, 10:46 • 77494 просмотра
Саммит Трампа и путина на Аляске: что изменилось для Украины
16 августа, 09:52 • 77721 просмотра
Лидеры Европы сделали заявление после разговора с Зеленским и Трампом о саммите на Аляске: что сказали о территориях и гарантиях безопасности
16 августа, 08:59 • 64737 просмотра
Зеленский в понедельник прибудет в Белый дом, затем возможна встреча с путиным - Трамп
16 августа, 07:28 • 53520 просмотра
Зеленский подтвердил длительный разговор с Трампом об итогах саммита с путиным: собирается в Вашингтон в понедельник
15 августа, 23:06 • 247555 просмотра
Мы не смогли найти полного взаимопонимания, соглашения пока нет: Трамп о переговорах с путиным
15 августа, 20:15 • 214421 просмотра
Британия разместит войска в Украине в течение недели после прекращения огня - The Telegraph
15 августа, 20:08 • 168731 просмотра
Переговоры на Аляске: США рассматривают санкции против нефтяных гигантов рф для прекращения войны
Израиль готовит переселение палестинцев из зон боевых действий в Секторе Газа: что известно

Киев • УНН

 • 580 просмотра

Израильские власти готовятся к массовому переселению палестинцев из боевых зон в Секторе Газа. Это связано с завершением планирования новой военной операции.

Израиль готовит переселение палестинцев из зон боевых действий в Секторе Газа: что известно

Власти Израиля готовятся к массовому переселению палестинцев из боевых зон в Секторе Газа. Они объясняют это тем, что планы новой военной операции доходят до завершающей стадии, сообщает УНН со ссылкой на Euronews.

Детали

В военном органе Израиля, который отвечает за надзор за гуманитарной системой в Газе - Координация правительственной деятельности на территориях (COGAT) - заявили, что поставки палаток в анклав будут возобновлены в воскресенье.

В ЦАХАЛ (Армия обороны Израиля – ред.) не уточнили, когда начнется перемещение палестинцев. В то же время министр обороны Израиля Кац заявил в своем сообщении в социальных сетях, что правительство находится на завершающей стадии планирования.

Напомним

Ранее УНН со ссылкой на Times of Israel сообщал, что Израиль может аннексировать часть территории Газы, если "ХАМАС" не согласится на мирное соглашение в ближайшее время. Об этом заявил член кабинета министров Израиля Зеев Элкин.

Евгений Устименко

Новости Мира
Израиль
Армия обороны Израиля
Сектор Газа
Государство Палестина