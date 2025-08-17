Израиль готовит переселение палестинцев из зон боевых действий в Секторе Газа: что известно
Киев • УНН
Израильские власти готовятся к массовому переселению палестинцев из боевых зон в Секторе Газа. Это связано с завершением планирования новой военной операции.
Власти Израиля готовятся к массовому переселению палестинцев из боевых зон в Секторе Газа. Они объясняют это тем, что планы новой военной операции доходят до завершающей стадии, сообщает УНН со ссылкой на Euronews.
Детали
В военном органе Израиля, который отвечает за надзор за гуманитарной системой в Газе - Координация правительственной деятельности на территориях (COGAT) - заявили, что поставки палаток в анклав будут возобновлены в воскресенье.
В ЦАХАЛ (Армия обороны Израиля – ред.) не уточнили, когда начнется перемещение палестинцев. В то же время министр обороны Израиля Кац заявил в своем сообщении в социальных сетях, что правительство находится на завершающей стадии планирования.
Напомним
Ранее УНН со ссылкой на Times of Israel сообщал, что Израиль может аннексировать часть территории Газы, если "ХАМАС" не согласится на мирное соглашение в ближайшее время. Об этом заявил член кабинета министров Израиля Зеев Элкин.