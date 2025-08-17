Ізраїль готує переселення палестинців із зон бойових дій у Секторі Гази: що відомо
Київ • УНН
Влада Ізраїлю готується до масового переселення палестинців з бойових зон у Секторі Газа. Вони пояснюють це тим, що плани нової військової операції доходять до завершальної стадії, повідомляє УНН з посиланням на Euronews.
Деталі
У військовому органі Ізраїлю, який відповідає за нагляд за гуманітарною системою в Газі - Координація урядової діяльності на територіях (COGAT) - заявили, що постачання наметів в анклав буде відновлено в неділю.
У ЦАХАЛ (Армія оборони Ізраїлю – ред.) не уточнили, коли почнеться переміщення палестинців. Водночас міністр оборони Ізраїлю Кац заявив у своєму дописі в соціальних мережах, що уряд перебуває на завершальній стадії планування.
Нагадаємо
Раніше УНН з посиланням на Times of Israel повідомляв, що Ізраїль може анексувати частину території Гази, якщо "ХАМАС" не погодиться на мирну угоду найближчим часом. Про це заявив член кабінету міністрів Ізраїлю Зеев Елкін.