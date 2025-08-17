$41.450.00
Ексклюзив
17 серпня, 10:14 • 17737 перегляди
В Олександрії на Кіровоградщині жінка випадково переїхала доньку
Ексклюзив
17 серпня, 07:17 • 38158 перегляди
Переломний тиждень: що чекає всі знаки Зодіаку 18–24 серпня
16 серпня, 12:47 • 114004 перегляди
Маємо успіхи на надзвичайно складних ділянках під Добропіллям і Покровськом: Зеленський провів засідання Ставки
Ексклюзив
16 серпня, 10:46 • 76318 перегляди
Саміт Трампа та путіна на Алясці: що змінилося для України
16 серпня, 09:52 • 76794 перегляди
Лідери Європи зробили заяву після розмови з Зеленським і Трампом про саміт на Алясці: що сказали про території та гарантії безпеки
16 серпня, 08:59 • 64441 перегляди
Зеленський у понеділок прибуде до Білого дому, потім можлива зустріч з путіним - Трамп
16 серпня, 07:28 • 53326 перегляди
Зеленський підтвердив тривалу розмову з Трампом про підсумки саміту з путіним: збирається у Вашингтон у понеділок
15 серпня, 23:06 • 247521 перегляди
Ми не змогли знайти повного порозуміння, угоди поки немає: Трамп про переговори із путіним
15 серпня, 20:15 • 214382 перегляди
Британія розмістить війська в Україні протягом тижня після припинення вогню - The Telegraph
15 серпня, 20:08 • 168688 перегляди
Переговори на Алясці: США розглядають санкції проти нафтових гігантів рф для припинення війни
Публікації
Ізраїль готує переселення палестинців із зон бойових дій у Секторі Гази: що відомо

Київ • УНН

 • 18 перегляди

Ізраїльська влада готується до масового переселення палестинців із бойових зон у Секторі Газа. Це пов'язано із завершенням планування нової військової операції.

Ізраїль готує переселення палестинців із зон бойових дій у Секторі Гази: що відомо

Влада Ізраїлю готується до масового переселення палестинців з бойових зон у Секторі Газа. Вони пояснюють це тим, що плани нової військової операції доходять до завершальної стадії, повідомляє УНН з посиланням на Euronews.

Деталі

У військовому органі Ізраїлю, який відповідає за нагляд за гуманітарною системою в Газі - Координація урядової діяльності на територіях (COGAT) - заявили, що постачання наметів в анклав буде відновлено в неділю.

У ЦАХАЛ (Армія оборони Ізраїлю – ред.) не уточнили, коли почнеться переміщення палестинців. Водночас міністр оборони Ізраїлю Кац заявив у своєму дописі в соціальних мережах, що уряд перебуває на завершальній стадії планування.

Нагадаємо

Раніше УНН з посиланням на Times of Israel повідомляв, що Ізраїль може анексувати частину території Гази, якщо "ХАМАС" не погодиться на мирну угоду найближчим часом. Про це заявив член кабінету міністрів Ізраїлю Зеев Елкін.

Євген Устименко

Новини Світу
Ізраїль
Армія оборони Ізраїлю
Сектор Газа
Палестинська держава