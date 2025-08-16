$41.450.06
Ми не змогли знайти повного порозуміння, угоди поки немає: Трамп про переговори із путіним
15 серпня, 20:15 • 39704 перегляди
Британія розмістить війська в Україні протягом тижня після припинення вогню - The Telegraph
15 серпня, 20:08 • 26296 перегляди
Переговори на Алясці: США розглядають санкції проти нафтових гігантів рф для припинення війни
15 серпня, 19:11 • 24517 перегляди
Трамп та путін зустрілись на Алясці
15 серпня, 18:26 • 26261 перегляди
Українські військові зупинили просування ворога на Покровському напрямку: зачищено сім населених пунктів
15 серпня, 11:40 • 95127 перегляди
Макрон і Зеленський переговорили перед самітом Трампа та путіна, домовилися про зустріч після Аляски
Ексклюзив
15 серпня, 11:14 • 152806 перегляди
Хабарник у владі: як Кузьміних уникає вироку, живе за кошт платників податків і просуває ініціативи невигідні українцям
Ексклюзив
15 серпня, 09:59 • 82382 перегляди
Нардеп Володимир Крейденко: збереження й розвиток вітчизняного авіапрому - питання національного суверенітету та технологічної незалежності
Ексклюзив
15 серпня, 09:48 • 144261 перегляди
Не буде переломною: політолог назвав можливі сценарії зустрічі Трампа та путіна
Ексклюзив
15 серпня, 08:34 • 56110 перегляди
Судді відступили від власної практики Верховного Суду під час розгляду справи банку "Конкорд" - екссуддя
Ізраїль веде переговори про переселення палестинців із Гази до Південного Судану - Reuters

Київ • УНН

 • 658 перегляди

Ізраїль веде переговори з Південним Суданом щодо можливого переселення палестинців із Гази. Палестинська влада категорично відкидає цю ідею, називаючи її неприпустимою.

Ізраїль веде переговори про переселення палестинців із Гази до Південного Судану - Reuters

Ізраїль обговорює з Південним Суданом можливість переселення палестинців із Гази, однак палестинська влада вже заявила, що вважає таку ідею неприпустимою. Про це повідомляє Reuters з посиланням на джерела, пише УНН.

Деталі

Зазначається, що домовленості поки не досягнуто, однак тема обговорювалася під час зустрічей ізраїльських посадовців та міністра закордонних справ Південного Судану Монде Семая Кумби, який відвідав Ізраїль у липні.

Якщо цей план буде реалізований, це означатиме переміщення мешканців з Гази, що вже майже два роки перебуває в епіцентрі збройного конфлікту з Ізраїлем, до Південного Судану – країни, яка сама потерпає від багаторічного політичного та етнічного насильства

- підкреслює видання.

Офіс прем'єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу та Міністерство закордонних справ Ізраїлю наразі утримуються від коментарів щодо цієї інформації. Водночас речник Державного департаменту США, відповідаючи на запитання про можливу підтримку цього плану, заявив: "Ми не коментуємо приватні дипломатичні переговори".

У своє чергу міністерство закордонних справ Південного Судану відкинуло попередні повідомлення про цей план як "безпідставні".

Палестинська влада категорично відкинула будь-які ідеї примусового чи добровільного переселення. Член Виконавчого комітету ОВП Васель Абу Юсеф заявив, що такі плани сприймаються як повторення "Накби" — масового вигнання 1948 року.

Ізраїль розпочинає будівництво поселення, що "поховає" ідею Палестинської держави15.08.25, 07:16 • 7872 перегляди

Ольга Розгон

Новини Світу
Ізраїль
Південний Судан
Палестинська національна адміністрація
Державний департамент США
Reuters
Газа
Беньямін Нетаньягу
Сектор Газа
Палестинська держава