Ізраїль веде переговори про переселення палестинців із Гази до Південного Судану - Reuters

Ізраїль обговорює з Південним Суданом можливість переселення палестинців із Гази, однак палестинська влада вже заявила, що вважає таку ідею неприпустимою. Про це повідомляє Reuters з посиланням на джерела, пише УНН.

Зазначається, що домовленості поки не досягнуто, однак тема обговорювалася під час зустрічей ізраїльських посадовців та міністра закордонних справ Південного Судану Монде Семая Кумби, який відвідав Ізраїль у липні.

Якщо цей план буде реалізований, це означатиме переміщення мешканців з Гази, що вже майже два роки перебуває в епіцентрі збройного конфлікту з Ізраїлем, до Південного Судану – країни, яка сама потерпає від багаторічного політичного та етнічного насильства