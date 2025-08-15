$41.510.09
Ексклюзив
14 серпня, 14:49 • 55140 перегляди
На роздоріжжі: найближче голосування за Defence City може змінити майбутнє української авіації
14 серпня, 14:23 • 91322 перегляди
Зустріч Трампа та путіна на Алясці: що відомо на цей час
Ексклюзив
14 серпня, 13:54 • 71405 перегляди
БАДи під прицілом: кому вигідно витіснити біодобавки з України
Ексклюзив
14 серпня, 12:57 • 47334 перегляди
"Це можна кваліфікувати як підрив нацбезпеки" - Олексій Баганець про рішення Державіаслужби щодо Ми-8
14 серпня, 11:53 • 48464 перегляди
Зеленський повідомив про новий обмін: повернули 84 людини, у тому числі утримуваних з 2014 рокуPhoto
14 серпня, 09:32 • 56069 перегляди
Верховний Суд самоусунувся від виконання конституційних обовʼязків у справі банку "Конкорд" - суддя у відставці
Ексклюзив
14 серпня, 08:11 • 169216 перегляди
Чи вплинули погодні умови на урожай картоплі в Україні: в Асоціації виробників дали відповідь
14 серпня, 07:55 • 89642 перегляди
В Україні підтвердили нові субваріанти коронавірусу "Nimbus" та "Stratus" - МОЗ
14 серпня, 07:51 • 88000 перегляди
КНДР може перекинути до росії ще 6000 військових та до сотні одиниць техніки - Буданов
Ексклюзив
14 серпня, 06:07 • 75971 перегляди
Є дефіцит й ситуація погіршується кожного місяця: експерт про водіїв приватних маршруток
Ізраїль розпочинає будівництво поселення, що "поховає" ідею Палестинської держави

Київ • УНН

 • 464 перегляди

Міністр фінансів Ізраїлю Бецалель Смотрич оголосив про початок будівництва нового поселення, яке має розділити Західний берег річки Йордан та відрізати його від Східного Єрусалиму. Цей крок, за його словами, заблокує створення Палестинської держави.

Ізраїль розпочинає будівництво поселення, що "поховає" ідею Палестинської держави

Міністр фінансів Ізраїлю Бецалель Смотрич заявив про початок будівництва поселення, що розділить Західний берег річки Йордан та відріже його від Східного Єрусалиму. Це заблокує створення Палестинської держави. Про це інформує агенція Reuters, передає УНН.

Деталі

За словами очільника Мінфіну, будівництво почнеться вже у середу, 20 серпня.

У четвер, 14 серпня, під час візиту на місце майбутнього поселення у місті Маалє-Адумім, Смотрич заявив, що прем'єр-міністр Беньямін Нетаньягу та президент США Дональд Трамп погодили відновлення проекту забудови E1. Втім, обидва лідери не робили жодних офіційних заяв на цю тему.

Кожен у світі, хто зараз намагається визнати Палестинську державу, отримає нашу відповідь на місці. Не документами, не рішеннями чи заявами, а фактами. Фактами будинків, фактами районів

- сказав Смотрич, який очолює ультраправу Релігійну сіоністську партію.

У заяві під заголовком "Поховання ідеї палестинської держави", речник міністра повідомив, що очільник Мінфіну схвалив план будівництва 3401 будинку для ізраїльських поселенців між уже існуючим поселенням на Західному березі та містом Єрусалим.

У відповідь на його заяву, речник Держдепартаменту США заявив, що "стабільний Західний берег забезпечує безпеку Ізраїлю та відповідає завданню цієї адміністрації досягти миру в регіоні".

Він також додав, що Вашингтон наразі зосереджений, насамперед, на припиненні війни у Секторі Газа.

Організація Peace Now, що відстежує діяльність поселенців на Західному березі, повідомила, що перед початком будівництва залишаються ще кілька етапів. Однак інфраструктурні роботи можуть стартувати вже за кілька місяців, а зведення будинків - приблизно за рік.

План E1 є смертельним для майбутнього Ізраїлю та будь-яких шансів на мирне рішення про дві держави. Ми стоїмо на краю прірви, й уряд жене нас уперед на повній швидкості

 - йдеться у заяві Peace Now.

За даними правозахисної організації Yesh Din, ізраїльські уряди послідовно ініціювали, схвалювали, планували та фінансували будівництво поселень.

Деякі поселенці переїхали на Західний берег із релігійних чи ідеологічних міркувань, інші - через нижчі ціни на житло та державні стимули. Серед них є і громадяни США та країн Європи з подвійним громадянством.

Тим часом уряд Палестини, його союзники та правозахисні організації, засудили план Ізраїлю. Вони назвали його незаконним та підкреслили, що фрагментація території зруйнує мирні ініціативи в регіоні.

Речник президента Палестини Набіль Абу Рудейне закликав США тиснути на Ізраїль, щоб той зупинив будівництво поселень.

В ООН закликали Ізраїль скасувати рішення щодо цього проекту.

Це поставить крапку на перспективах рішення про дві держави. Поселення суперечать міжнародному праву… і ще більше укорінюють окупацію

- сказав журналістам речник ООН Стефан Дюжаррік.

Заснована колишніми ізраїльськими солдатами правозахисна організація Breaking the Silence заявила, що це "захоплення землі" не лише прискорить розділення палестинських територій, але й "ще більше укорінить апартеїд".

Речник Єврокомісії Анітта Гіппер зазначила, що спільнота відкидає будь-які територіальні зміни, які не є частиною політичної угоди між сторонами. "Анексія території є незаконною згідно з міжнародним правом", - заявила вона.

Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі заявив, що план має бути зупинений.

Велика Британія рішуче виступає проти планів ізраїльського уряду щодо забудови E1, які розділять майбутню палестинську державу навпіл і стануть грубим порушенням міжнародного права

- йдеться у його письмовій заяві.

Ізраїль заморозив плани забудови в Маалє-Адумім у 2012 році.

У 2020 році будівництво відновили, але згодом знову призупинили. Причиною стало заперечення США, європейських союзників та інших держав, які вважали проект загрозою будь-якій майбутній мирній угоді з палестинцями.

Агентство Reuters зазначає, що відновлення проекту може ще більше ізолювати Ізраїль. Країна вже зазнає критики з боку деяких західних союзників через воєнну кампанію в Секторі Газа, а ті, своєю чергою, заявили, що можуть визнати Палестинську державу.

Палестинці побоюються, що будівництво поселень на Західному березі, що активізувалося після нападу ХАМАС на Ізраїль у 2023 році та початку війни у Секторі Газа, позбавить їх шансів створити власну державу на цій території.

Більшість світових держав заявляє, що розширення поселень зруйнувало життєздатність рішення про дві держави, розділивши палестинські території.

План передбачає створення Палестинської держави у Східному Єрусалимі, на Західному березі та в Газі, яка існуватиме поруч з Ізраїлем.

Ізраїль посилається на історичні та біблійні зв’язки з цим регіоном і заявляє, що поселення забезпечують стратегічну глибину та безпеку.

Більшість лідерів світу вважають усі поселення незаконними згідно з нормами міжнародного права. Ізраїль відкидає цю позицію, називаючи Західний берег "спірною", а не "окупованою" територією.

У червні Велика Британія, Канада, Австралія та Нова Зеландія запровадили санкції проти Смотрича та ще одного міністра з ультраправих сил, який виступає за розширення поселень.

Їх звинуватили у неодноразовому підбурюванні до насильства проти палестинців на Західному березі річки Йордан.

Віта Зеленецька

