Ізраїль веде переговори з п'ятьма країнами щодо переселення палестинців з Гази

$41.510.09
48.650.57
ukenru
Ексклюзив
14 серпня, 14:49 • 36147 перегляди
На роздоріжжі: найближче голосування за Defence City може змінити майбутнє української авіації
14 серпня, 14:23 • 54316 перегляди
Зустріч Трампа та путіна на Алясці: що відомо на цей час
Ексклюзив
14 серпня, 13:54 • 48961 перегляди
БАДи під прицілом: кому вигідно витіснити біодобавки з України
Ексклюзив
14 серпня, 12:57 • 34885 перегляди
"Це можна кваліфікувати як підрив нацбезпеки" - Олексій Баганець про рішення Державіаслужби щодо Ми-8
14 серпня, 11:53 • 37762 перегляди
Зеленський повідомив про новий обмін: повернули 84 людини, у тому числі утримуваних з 2014 рокуPhoto
14 серпня, 09:32 • 51254 перегляди
Верховний Суд самоусунувся від виконання конституційних обовʼязків у справі банку "Конкорд" - суддя у відставці
Ексклюзив
14 серпня, 08:11 • 165881 перегляди
Чи вплинули погодні умови на урожай картоплі в Україні: в Асоціації виробників дали відповідь
14 серпня, 07:55 • 88464 перегляди
В Україні підтвердили нові субваріанти коронавірусу "Nimbus" та "Stratus" - МОЗ
14 серпня, 07:51 • 86272 перегляди
КНДР може перекинути до росії ще 6000 військових та до сотні одиниць техніки - Буданов
Ексклюзив
14 серпня, 06:07 • 75621 перегляди
Є дефіцит й ситуація погіршується кожного місяця: експерт про водіїв приватних маршруток
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+16°
1.1м/с
66%
756мм
Популярнi новини
Netflix показав трейлер другої частини другого сезону "Венздей"Video14 серпня, 14:12 • 19227 перегляди
Трамп зателефонує Зеленському та європейським лідерам після саміту з путіним - ЗМІ14 серпня, 15:02 • 9632 перегляди
Литва будує "живу фортецю": країна переходить до єдиної лінії оборони14 серпня, 15:24 • 10239 перегляди
У Польщі затримали українських залізничників напідпитку, які в'їхали у країну на вантажному поїзді14 серпня, 17:30 • 10577 перегляди
ЗМІ показали фото військової бази, де завтра зустрінуться Трамп і путінPhoto19:55 • 11073 перегляди
Публікації
На роздоріжжі: найближче голосування за Defence City може змінити майбутнє української авіації
Ексклюзив
14 серпня, 14:49 • 36149 перегляди
Зустріч Трампа та путіна на Алясці: що відомо на цей час14 серпня, 14:23 • 54320 перегляди
БАДи під прицілом: кому вигідно витіснити біодобавки з України
Ексклюзив
14 серпня, 13:54 • 48964 перегляди
Топ поживних і корисних перекусів для насиченого робочого дняPhoto14 серпня, 13:14 • 40939 перегляди
Кузьміних проти Кузьміних: як нардеп воює з неіснуючим маркетингом та суперечить сам собі14 серпня, 12:29 • 47579 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Михайло Федоров
Беньямін Нетаньягу
Хав'єр Мілей
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Аляска
Білий дім
Крим
Реклама
УНН Lite
Netflix показав трейлер другої частини другого сезону "Венздей"Video14 серпня, 14:12 • 19360 перегляди
Прісциллу Преслі звинуватили у "відключенні" доньки від апарату життєзабезпечення: вдова музиканта відкинула позов на 50 млн доларів14 серпня, 09:44 • 113067 перегляди
Balenciaga продає сумку, схожу на пакет із супермаркету за 1000 доларів13 серпня, 14:38 • 65969 перегляди
Дочка експрезидента США Джо Байдена Ешлі подає на розлучення після 13 років шлюбу13 серпня, 12:40 • 85592 перегляди
Автомобіль Тоні Старка з "Месників" вперше з'явиться на публіціPhotoVideo13 серпня, 06:39 • 136726 перегляди
Актуальне
Facebook
Дія (сервіс)
SpaceX Starship
Шахед-136
Пістолет

Ізраїль веде переговори з п'ятьма країнами щодо переселення палестинців з Гази

Київ • УНН

 • 48 перегляди

Ізраїль обговорює з Південним Суданом, Сомалі, Ефіопією, Лівією та Індонезією можливість прийому палестинців з Гази. Країни розраховують на фінансову та міжнародну компенсацію за їх прийом.

Ізраїль веде переговори з п'ятьма країнами щодо переселення палестинців з Гази

Ізраїль веде переговори з кількома державами щодо прийому палестинців, переміщених унаслідок війни в Секторі Газа. Про це інформує CNN з посиланням на заяву прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетантяху, передає УНН.

Деталі

Високопоставлений чиновник Ізраїлю уточнив виданню, що йдеться про Південний Судан, Сомалі, Ефіопію, Лівію та Індонезію. За його словами, в обмін на прийом частини населення Гази (загалом понад 2 млн осіб) - країни розраховують на "значну фінансову та міжнародну компенсацію".

Раніше в середу Південний Судан спростував інформацію в ЗМІ про переговори щодо переселення палестинців. За словами представників країни, такі повідомлення є "безпідставними і не відображають офіційної позиції країни". Раніше цього року в Сомалі також заявляли про відсутність таких переговорів.

Щодо Індонезії, минулого тижня представники її влади заявили, що країна готова прийняти на лікування 2000 палестинців із Гази. Але там додали, що після одужання вони повернуться4.

Нетаньягу зі свого боку ніколи не давав докладного уявлення про те, що буде з Газою після війни, але неодноразово виступав за переселення палестинців.

Усі, хто говорить, що турбується про палестинців і хоче допомогти палестинцям, повинні відкрити свої двері

- сказав прем'єр-міністр Ізраїлю.

Коментарі прозвучали на тлі міжнародного занепокоєння, що зростає, у зв'язку із заявленим Ізраїлем планом захопити місто Газа, де проживає понад мільйон палестинців, багато з яких уже стали переміщеними особами через війну.

Нагадаємо

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу заявив, що мета його країни - звільнити Сектор Гази від угруповання ХАМАС, а не окупувати анклав. Він представив бачення післявоєнного розвитку Гази, включаючи демілітаризацію та створення зони безпеки.

Днями кабінет безпеки Ізраїлю схвалив план взяття під контроль Сектора Гази. План включає роззброєння ХАМАС, повернення заручників та демілітаризацію анклаву.

У ХАМАС засудили план Ізраїлю захопити Сектор Гази як "повноцінний воєнний злочин", який обійдеться "високою ціною". Зі свого боку організація заявила, що прокладатиме шлях до угоди про припинення вогню.

Голод в Газі досяг неймовірних рівнів, потрібні термінові дії - спільна заява ЄС та інших держав12.08.25, 19:22 • 6560 переглядiв

Віта Зеленецька

Новини Світу
Ізраїль
Південний Судан
Індонезія
Лівія
Сомалі
Ефіопія
Беньямін Нетаньягу