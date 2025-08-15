Ізраїль веде переговори з п'ятьма країнами щодо переселення палестинців з Гази

Ізраїль веде переговори з кількома державами щодо прийому палестинців, переміщених унаслідок війни в Секторі Газа. Про це інформує CNN з посиланням на заяву прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетантяху, передає УНН.

Деталі

Високопоставлений чиновник Ізраїлю уточнив виданню, що йдеться про Південний Судан, Сомалі, Ефіопію, Лівію та Індонезію. За його словами, в обмін на прийом частини населення Гази (загалом понад 2 млн осіб) - країни розраховують на "значну фінансову та міжнародну компенсацію".

Раніше в середу Південний Судан спростував інформацію в ЗМІ про переговори щодо переселення палестинців. За словами представників країни, такі повідомлення є "безпідставними і не відображають офіційної позиції країни". Раніше цього року в Сомалі також заявляли про відсутність таких переговорів.

Щодо Індонезії, минулого тижня представники її влади заявили, що країна готова прийняти на лікування 2000 палестинців із Гази. Але там додали, що після одужання вони повернуться4.

Нетаньягу зі свого боку ніколи не давав докладного уявлення про те, що буде з Газою після війни, але неодноразово виступав за переселення палестинців.

Усі, хто говорить, що турбується про палестинців і хоче допомогти палестинцям, повинні відкрити свої двері - сказав прем'єр-міністр Ізраїлю.

Коментарі прозвучали на тлі міжнародного занепокоєння, що зростає, у зв'язку із заявленим Ізраїлем планом захопити місто Газа, де проживає понад мільйон палестинців, багато з яких уже стали переміщеними особами через війну.

Нагадаємо

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу заявив, що мета його країни - звільнити Сектор Гази від угруповання ХАМАС, а не окупувати анклав. Він представив бачення післявоєнного розвитку Гази, включаючи демілітаризацію та створення зони безпеки.

Днями кабінет безпеки Ізраїлю схвалив план взяття під контроль Сектора Гази. План включає роззброєння ХАМАС, повернення заручників та демілітаризацію анклаву.

У ХАМАС засудили план Ізраїлю захопити Сектор Гази як "повноцінний воєнний злочин", який обійдеться "високою ціною". Зі свого боку організація заявила, що прокладатиме шлях до угоди про припинення вогню.

