Голод в Газі досяг неймовірних рівнів, потрібні термінові дії - спільна заява ЄС та інших держав

Щоб зупинити голод потрібні "термінові заходи", а Ізраїль має "санкціонувати всі постачання гуманітарної допомоги від міжнародних неурядових організацій", ідеться у у спільній заяві, підписаній сьогодні верховним комісаром ЄС із закордонних справ та політики безпеки Кайєю Каллас та міністрами закордонних справ понад 24 країн, передає УНН.

Деталі

Гуманітарні страждання в Газі досягли неймовірних масштабів – йдеться у спільній заяві, підписаній сьогодні Верховним представником ЄС Каєю Каллас та міністрами закордонних справ низки країн

Загалом ідеться про понад 24 країни, серед яких - Японія, Велика Британія, Канада та Австралія.

Каллас наголосила, що серед цих країн є "спільне відчутті терміновості", щоб покласти край циклу насильства та голоду у Газі.

Ми закликаємо Ізраїль дозволити в'їзд більшої кількості вантажівок та кращий розподіл допомоги - наголосила верховний представник ЄС із закордонних справ.

Довідка

За даними ООН, кількість гуманітарної допомоги, що надходить до прибережної зони наземним транспортом та повітряними десантами, залишається недостатньою. За даними ООН, близько 2,4 мільйона жителів сектора Газа загрожує "загальний голод".

Аналіз опублікованих даних про смертні випадки показав, що більшість "осіб, які нібито померли від недоїдання", вже мали попередні захворювання, які призвели до погіршення їхнього стану - йдеться в офіційному звіті.

Щонайменше 100 жителів загинули в результаті кількох атак

Атаки Ізраїлю на сектор Газа тривають.

За останні 24 години щонайменше 100 палестинців загинули та понад 500 отримали поранення. - передає Euronews.

Міністерство охорони здоров'я Гази заявляє, що щонайменше 69 людей загинули внаслідок авіаударів по всьому анклаву, а також у результаті навмисного бомбардування магазину з назвою "Аль-Джазіра", де в понеділок загинули п'ять журналістів. Ці працівники, які знаходилися поруч із лікарнею Аль-Шифа, були ключовим джерелом інформації для розуміння того, що відбувається всередині сектору.

Переговори про припинення вогню

Тим часом до Єгипту очікується прибуття високопоставленої делегації радикального ісламістського угруповання ХАМАС.

Зустріч буде зосереджена на "останніх подіях" та на "переговорах про припинення вогню та обміні полоненими". Останні мають включати звільнення ізраїльських заручників, яких досі утримують у секторі Газа.

"Посередники працюють над розробкою нової комплексної пропозиції щодо угоди про припинення вогню", – повідомили інші палестинські джерела на переговорах, передає ORF.

Нагадаємо

Німеччина, Італія, Великобританія, Австралія та Нова Зеландія засудили плани Ізраїлю щодо Гази. Вони закликали до негайного припинення вогню та надання гуманітарної допомоги.