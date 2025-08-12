$41.450.06
Эксклюзив
15:14 • 21104 просмотра
Миссия выживания: спасет ли спецрежим Defence City авиастроение Украины
Эксклюзив
14:45 • 21968 просмотра
Решетилова о законопроекте о Военном омбудсмене: должен быть принят на следующей неделе
13:48 • 41564 просмотра
Ми-8 на крючке кремля? Как украинские вертолеты отдали в техническую зависимость от компании с российскими связямиPhoto
13:29 • 27939 просмотра
Зеленский поручил правительству рассмотреть упрощение пересечения границы для украинцев до 22 лет
Эксклюзив
12:50 • 31148 просмотра
Разведка об обмене пленными: "Стамбул-2" еще не закончен, рф не вернула еще все категории
12:25 • 70274 просмотра
БАДы под давлением реформы: операторы рынка призывают к изменениям и продлению переходного периода
Эксклюзив
11:50 • 68203 просмотра
Новый штамм COVID-19 "Stratus" распространяется по Украине: в чем его особенности и кому угрожает
Эксклюзив
12 августа, 09:50 • 68416 просмотра
Акционеров банка "Конкорд" лишили доступа к правосудию - юристы
12 августа, 09:30 • 31971 просмотра
"Присоединение территорий не является конечной целью путина": Подоляк указал на единственный путь к устойчивому миру
12 августа, 09:00 • 21979 просмотра
"Поддерживаем решимость Трампа и должны выйти на позиции, что не дадут рф обмануть мир": Зеленский поблагодарил лидеров Европы и раскрыл планы россии
Голод в Газе достиг невероятных уровней, нужны срочные действия - совместное заявление ЕС и других государств

Киев • УНН

 • 150 просмотра

ЕС и более 24 стран призывают Израиль срочно разрешить поставки гуманитарной помощи в Газу. Гуманитарная ситуация в регионе достигла критического уровня, 2,4 миллиона жителей под угрозой голода.

Голод в Газе достиг невероятных уровней, нужны срочные действия - совместное заявление ЕС и других государств

Чтобы остановить голод, необходимы "срочные меры", а Израиль должен "санкционировать все поставки гуманитарной помощи от международных неправительственных организаций", говорится в совместном заявлении, подписанном сегодня верховным комиссаром ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кайей Каллас и министрами иностранных дел более 24 стран, передает УНН.

Детали

Гуманитарные страдания в Газе достигли невероятных масштабов

– говорится в совместном заявлении, подписанном сегодня Верховным представителем ЕС Кайей Каллас и министрами иностранных дел ряда стран.

В общей сложности речь идет о более чем 24 странах, среди которых - Япония, Великобритания, Канада и Австралия.

Каллас подчеркнула, что среди этих стран есть "общее ощущение срочности", чтобы положить конец циклу насилия и голода в Газе.

Мы призываем Израиль разрешить въезд большего количества грузовиков и лучшее распределение помощи

- подчеркнула верховный представитель ЕС по иностранным делам.

Справка

По данным ООН, количество гуманитарной помощи, поступающей в прибрежную зону наземным транспортом и воздушными десантами, остается недостаточным. По данным ООН, около 2,4 миллиона жителей сектора Газа угрожает "общий голод".

Анализ опубликованных данных о смертельных случаях показал, что большинство "лиц, которые якобы умерли от недоедания", уже имели предыдущие заболевания, которые привели к ухудшению их состояния

- говорится в официальном отчете.

По меньшей мере 100 жителей погибли в результате нескольких атак

Атаки Израиля на сектор Газа продолжаются.

За последние 24 часа по меньшей мере 100 палестинцев погибли и более 500 получили ранения.

- передает Euronews.

Министерство здравоохранения Газы заявляет, что по меньшей мере 69 человек погибли в результате авиаударов по всему анклаву, а также в результате преднамеренной бомбардировки магазина под названием "Аль-Джазира", где в понедельник погибли пять журналистов. Эти работники, находившиеся рядом с больницей Аль-Шифа, были ключевым источником информации для понимания того, что происходит внутри сектора.

Переговоры о прекращении огня

Тем временем в Египет ожидается прибытие высокопоставленной делегации радикальной исламистской группировки ХАМАС.

Встреча будет сосредоточена на "последних событиях" и на "переговорах о прекращении огня и обмене пленными". Последние должны включать освобождение израильских заложников, которых до сих пор удерживают в секторе Газа.

"Посредники работают над разработкой нового комплексного предложения по соглашению о прекращении огня", – сообщили другие палестинские источники на переговорах, передает ORF.

Напомним

Германия, Италия, Великобритания, Австралия и Новая Зеландия осудили планы Израиля по Газе. Они призвали к немедленному прекращению огня и оказанию гуманитарной помощи.

Игорь Тележников

