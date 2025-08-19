Ізраїль вивчає відповідь ХАМАС на пропозицію щодо припинення вогню в Газі
Київ • УНН
Ізраїль вивчає реакцію ХАМАС на пропозицію щодо припинення вогню в Газі, що передбачає 60-денне перемир’я та звільнення частини ізраїльських заручників. Переговори, підтримувані США та за посередництва Єгипту й Катару, набули нового імпульсу після загострення бойових дій у регіоні. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.
Деталі
Пропозиція передбачає обмін 200 палестинських ув’язнених та невизначеної кількості жінок і неповнолітніх на 10 живих і 18 померлих ізраїльських заручників.
За словами джерел, ХАМАС також вимагає звільнення сотень утримуваних у Газі. Крім того, пропонується часткове виведення ізраїльських військ із територій, які наразі контролюють 75% анклаву, та надходження додаткової гуманітарної допомоги для понад 2,2 мільйона мешканців Гази.
Проте на місцях ознак перемир’я поки немає. У вівторок внаслідок ізраїльських обстрілів, авіаударів та танкових атак загинули щонайменше 20 палестинців.
Медики повідомляють:
- передмістя Зейтун перебуває під повним контролем ізраїльських танків;
- сусідній район Сабра продовжує обстрілюватися, унаслідок чого десятки людей опинилися в пастці у власних будинках.
Представник ХАМАС Іззат Ель-Решік заявив: "Ця тимчасова угода прокладе шлях до переговорів про припинення війни". Джерело, близьке до переговорів, додало, що цього разу ХАМАС прийняв пропозицію без додаткових вимог.
Втім, перспективи досягнення остаточного перемир’я залишаються туманними:
Ізраїль наполягає на складанні зброї угрупованням і відході його лідерів із Гази, умови, які ХАМАС поки публічно відкидає
Нагадаємо
Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу прокоментував повідомлення про згоду ХАМАС на перемир'я. Він наголосив на тиску на ХАМАС та планах щодо завершення місії.
ХАМАС погодився на пропозицію посередників щодо перемир'я в Газі. Угода передбачає 60-денне припинення вогню та обмін заручниками.