10:33
Не окупація територій? лавров знову видав брехливу заяву щодо причин нападу на Україну
Ексклюзив
09:27 • 10365 перегляди
Лісовий про програму "Захист України" для школярів: планується ширше залучення ветеранів
07:29 • 44119 перегляди
Зустріч Зеленського і путіна можлива в Угорщині - Reuters
05:19 • 42677 перегляди
Генсек НАТО заявив, що 30 країн працюють над гарантіями безпеки для України
18 серпня, 19:57 • 59375 перегляди
Зеленський про переговори із Трампом: показав деталі на карті, вважаю зустріч конструктивною і конкретною
18 серпня, 18:34 • 78659 перегляди
Трамп розглядає введення американських військ в Україну: що він сказав
18 серпня, 18:12 • 58729 перегляди
Україна не буде в НАТО, але матиме гарантії безпеки - Трамп
18 серпня, 17:41 • 42433 перегляди
Ми допускаємо проведення виборів - Зеленський
18 серпня, 14:38 • 44120 перегляди
"Знаю, що роблю - мені не потрібні поради": Трамп накинувся на критиків його дій щодо припинення війни в УкраїніPhoto
Ексклюзив
18 серпня, 14:23 • 119419 перегляди
Безпека, оборона та Defence City - серед пріоритетів уряду на 2026 рік: чому без науки не обійтися, пояснив експерт Долінце
Ексклюзив
Ексклюзив
Ізраїль вивчає відповідь ХАМАС на пропозицію щодо припинення вогню в Газі

Київ • УНН

 • 252 перегляди

Ізраїль вивчає пропозицію ХАМАС щодо 60-денного перемир'я та обміну заручниками. Проте бойові дії в Газі тривають, що ускладнює досягнення остаточної угоди.

Ізраїль вивчає відповідь ХАМАС на пропозицію щодо припинення вогню в Газі

Ізраїль вивчає реакцію ХАМАС на пропозицію щодо припинення вогню в Газі, що передбачає 60-денне перемир’я та звільнення частини ізраїльських заручників. Переговори, підтримувані США та за посередництва Єгипту й Катару, набули нового імпульсу після загострення бойових дій у регіоні. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Пропозиція передбачає обмін 200 палестинських ув’язнених та невизначеної кількості жінок і неповнолітніх на 10 живих і 18 померлих ізраїльських заручників.

За словами джерел, ХАМАС також вимагає звільнення сотень утримуваних у Газі. Крім того, пропонується часткове виведення ізраїльських військ із територій, які наразі контролюють 75% анклаву, та надходження додаткової гуманітарної допомоги для понад 2,2 мільйона мешканців Гази.

Проте на місцях ознак перемир’я поки немає. У вівторок внаслідок ізраїльських обстрілів, авіаударів та танкових атак загинули щонайменше 20 палестинців.

Медики повідомляють:

  • передмістя Зейтун перебуває під повним контролем ізраїльських танків;
    • сусідній район Сабра продовжує обстрілюватися, унаслідок чого десятки людей опинилися в пастці у власних будинках.

      Представник ХАМАС Іззат Ель-Решік заявив: "Ця тимчасова угода прокладе шлях до переговорів про припинення війни". Джерело, близьке до переговорів, додало, що цього разу ХАМАС прийняв пропозицію без додаткових вимог.

      Втім, перспективи досягнення остаточного перемир’я залишаються туманними:

      Ізраїль наполягає на складанні зброї угрупованням і відході його лідерів із Гази, умови, які ХАМАС поки публічно відкидає

      Нагадаємо

      Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу прокоментував повідомлення про згоду ХАМАС на перемир'я. Він наголосив на тиску на ХАМАС та планах щодо завершення місії.

      ХАМАС погодився на пропозицію посередників щодо перемир'я в Газі. Угода передбачає 60-денне припинення вогню та обмін заручниками.

      Степан Гафтко

