05:52
Украина вернула еще 65 застрявших на российско-грузинской границе граждан - МИД
22 августа, 01:26
Трамп меняет риторику: Украина должна перейти в наступление - CNNPhoto
21 августа, 14:24
Defence City принят – какова ситуация с резидентством украинской авиации?
Эксклюзив
21 августа, 12:55
Вмешательство Кабмина в маркетинговые соглашения между фармпроизводителями и аптеками угрожает конкуренции и развитию сферы - Американская торговая палата
Эксклюзив
21 августа, 12:13
Депутаты обжалуют в КСУ закон, лишающий акционеров банков, находящихся в процессе ликвидации, доступа к правосудию - нардеп
21 августа, 11:27
Свириденко: правительство готовит 155 школ к возвращению к офлайн-обучению и обещает горячие обеды для учеников с 1-го по 11-й классы
Эксклюзив
21 августа, 10:22
Министерство социальной политики, семьи и единства продолжит работу над платформой для украинцев за рубежом
21 августа, 07:38
"Фламинго" с радиусом 3000 км: Зеленский рассказал об успехах украинской ракетной программы
21 августа, 06:16
546 из 574 российских дронов и 31 из 40 ракет обезврежены над Украиной, в том числе один из 4 "Кинжалов"
21 августа, 05:30
Вице-президент США Вэнс: Европе придется взять на себя "львиную долю" расходов по гарантиям безопасности для Украины
Израиль продолжит наступление на город Газа, несмотря на переговоры об освобождении заложников ХАМАС - СМИ

Киев • УНН

 • 270 просмотра

Израиль возобновит переговоры с ХАМАС по освобождению заложников, но наступление на Газу продолжится. ЦАХАЛ призывает медиков и международные организации эвакуироваться на юг Газы.

Израиль продолжит наступление на город Газа, несмотря на переговоры об освобождении заложников ХАМАС - СМИ

Израиль возобновит переговоры с группировкой ХАМАС об освобождении всех заложников, захваченных во время нападения 7 октября 2023 года, заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, но израильские войска продолжат наступление на город Газа, несмотря на международный протест, сообщает Sky News, пишет УНН.

Детали

Эти замечания премьер-министра Израиля являются первыми с тех пор, как ХАМАС согласился на предложение о временном прекращении огня. Переговоры также будут направлены на прекращение войны, но Нетаньяху заявил, что это должно быть на "условиях, приемлемых для Израиля".

ХАМАС принял предложение о прекращении огня, однако Израиль ждет освобождения всех заложников19.08.25, 19:19 • 3642 просмотра

Тем временем Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала звонить медикам и международным организациям в северной части Газы, чтобы поощрить их эвакуироваться на юг перед расширенной операцией в городе Газа.

Армия обороны Израиля начала наступление на город Газа20.08.25, 22:51 • 3716 просмотров

Многие ближайшие союзники Израиля призвали правительство страны пересмотреть свое решение. Некоторые израильтяне опасаются, что это может обречь на гибель остальных еще живых заложников (около 20 человек), захваченных боевиками ХАМАС во время нападения 7 октября 2023 года, которое разожгло войну. В свою очередь, Израиль планирует призвать 60 000 резервистов и продлить службу еще 20 000.

В Израиле одобрили план взятия под контроль города Газа, собираются призвать 50 тыс. резервистов - СМИ20.08.25, 10:58 • 2598 просмотров

Выступая перед солдатами вблизи границы Израиля с Газой, Нетаньяху заявил, что он все еще настроен одобрить планы по победе над ХАМАС и захвату города Газа.

"В то же время я издал указания начать немедленные переговоры по освобождению всех наших заложников и прекращению войны на условиях, приемлемых для Израиля. Эти две вещи – победа над ХАМАС и освобождение всех наших заложников – идут рука об руку", – сказал он.

Последнее предложение о прекращении огня, разработанное Египтом и Катаром, почти идентично предыдущему, которое Израиль принял до того, как переговоры зашли в тупик в прошлом месяце.

Предложение будет включать освобождение некоторых заложников в обмен на палестинских заключенных, вывод израильских войск и переговоры о длительном прекращении огня.

По данным местных больниц, в четверг израильские удары убили по меньшей мере 36 палестинцев по всей Газе, в том числе в палаточном лагере в Дейр-эль-Бала.

Тем временем посол Израиля в Великобритании Ципи Хотовели была вызвана в Министерство иностранных дел в ответ на спорный план урегулирования на Западном берегу Иордана, который получил окончательное одобрение.

Израиль одобрил окончательный план строительства поселения на Западном берегу20.08.25, 21:19 • 3950 просмотров

Проект, известный как поселение E1, фактически отрежет оккупированный Западный берег от Восточного Иерусалима и разделит территорию пополам.

Великобритания и 21 международный партнер опубликовали заявление, в котором осудили это решение "самым решительным образом", назвав его "вопиющим нарушением международного права" и таким, что "критически подрывает решение о двух государствах".

"Я сказала, что мы не будем указывать британцам, где строить в Лондоне. Не говорите нам, где строить в Иерусалиме, нашей столице. Мы рассматриваем E1 как часть Большого Иерусалима", - сообщила Хотовели.

Великобритания также отреагировала на комментарии главы палестинского агентства ООН по делам беженцев UNRWA о том, что голод в Газе является "намеренным" и используется как "инструмент войны".

Министр по делам Ближнего Востока Хамиш Фалконер призвал к "всеобъемлющему мирному плану, чтобы положить конец этим страданиям и достичь долгосрочного урегулирования".

"Израиль должен немедленно и навсегда снять все барьеры, препятствующие поступлению помощи народу Газы, чтобы предотвратить продолжение ужасного голода в Секторе", – добавил он.

Павел Зинченко

