Израиль продолжит наступление на город Газа, несмотря на переговоры об освобождении заложников ХАМАС - СМИ

Израиль возобновит переговоры с группировкой ХАМАС об освобождении всех заложников, захваченных во время нападения 7 октября 2023 года, заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, но израильские войска продолжат наступление на город Газа, несмотря на международный протест, сообщает Sky News, пишет УНН.

Детали

Эти замечания премьер-министра Израиля являются первыми с тех пор, как ХАМАС согласился на предложение о временном прекращении огня. Переговоры также будут направлены на прекращение войны, но Нетаньяху заявил, что это должно быть на "условиях, приемлемых для Израиля".

ХАМАС принял предложение о прекращении огня, однако Израиль ждет освобождения всех заложников

Тем временем Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала звонить медикам и международным организациям в северной части Газы, чтобы поощрить их эвакуироваться на юг перед расширенной операцией в городе Газа.

Армия обороны Израиля начала наступление на город Газа

Многие ближайшие союзники Израиля призвали правительство страны пересмотреть свое решение. Некоторые израильтяне опасаются, что это может обречь на гибель остальных еще живых заложников (около 20 человек), захваченных боевиками ХАМАС во время нападения 7 октября 2023 года, которое разожгло войну. В свою очередь, Израиль планирует призвать 60 000 резервистов и продлить службу еще 20 000.

В Израиле одобрили план взятия под контроль города Газа, собираются призвать 50 тыс. резервистов - СМИ

Выступая перед солдатами вблизи границы Израиля с Газой, Нетаньяху заявил, что он все еще настроен одобрить планы по победе над ХАМАС и захвату города Газа.

"В то же время я издал указания начать немедленные переговоры по освобождению всех наших заложников и прекращению войны на условиях, приемлемых для Израиля. Эти две вещи – победа над ХАМАС и освобождение всех наших заложников – идут рука об руку", – сказал он.

Последнее предложение о прекращении огня, разработанное Египтом и Катаром, почти идентично предыдущему, которое Израиль принял до того, как переговоры зашли в тупик в прошлом месяце.

Предложение будет включать освобождение некоторых заложников в обмен на палестинских заключенных, вывод израильских войск и переговоры о длительном прекращении огня.

По данным местных больниц, в четверг израильские удары убили по меньшей мере 36 палестинцев по всей Газе, в том числе в палаточном лагере в Дейр-эль-Бала.

Тем временем посол Израиля в Великобритании Ципи Хотовели была вызвана в Министерство иностранных дел в ответ на спорный план урегулирования на Западном берегу Иордана, который получил окончательное одобрение.

Израиль одобрил окончательный план строительства поселения на Западном берегу

Проект, известный как поселение E1, фактически отрежет оккупированный Западный берег от Восточного Иерусалима и разделит территорию пополам.

Великобритания и 21 международный партнер опубликовали заявление, в котором осудили это решение "самым решительным образом", назвав его "вопиющим нарушением международного права" и таким, что "критически подрывает решение о двух государствах".

"Я сказала, что мы не будем указывать британцам, где строить в Лондоне. Не говорите нам, где строить в Иерусалиме, нашей столице. Мы рассматриваем E1 как часть Большого Иерусалима", - сообщила Хотовели.

Великобритания также отреагировала на комментарии главы палестинского агентства ООН по делам беженцев UNRWA о том, что голод в Газе является "намеренным" и используется как "инструмент войны".

Министр по делам Ближнего Востока Хамиш Фалконер призвал к "всеобъемлющему мирному плану, чтобы положить конец этим страданиям и достичь долгосрочного урегулирования".

"Израиль должен немедленно и навсегда снять все барьеры, препятствующие поступлению помощи народу Газы, чтобы предотвратить продолжение ужасного голода в Секторе", – добавил он.