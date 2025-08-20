Армия обороны Израиля начала наступление на город Газа
Киев • УНН
Армия обороны Израиля начала наступление на город Газа, контролируя его окрестности. ЦАХАЛ планирует призвать 80 тысяч резервистов для операции.
Представитель Армии обороны Израиля, бригадный генерал Эффи Дефрин подтвердил, что ЦАХАЛ начал наступление на город Газу. Армия Израиля уже контролирует окрестности города, сообщает The Jerusalem Post, передает УНН.
Детали
"Наши силы уже контролируют окрестности города", - сказал Дефрин.
Он также подтвердил, что на этой неделе будет разослано около 60 тыс. писем о призыве, а еще 20 тыс. – позже в этом месяце.
Дефрин подчеркнул, что ЦАХАЛ работает над обеспечением эвакуации гражданских из Газы, а также оказанием им гуманитарной и медицинской помощи.
По словам генерала, на этой неделе более 15 боевиков ХАМАС попытались атаковать пост ЦАХАЛа в Хан-Юнисе. В результате атаки трое солдат получили ранения, один из них в тяжелом состоянии.
Напомним
Министр обороны Израиля одобрил план взятия под контроль города Газа, назвав операцию "Колесницы Гидеона II". ЦАХАЛ планирует призвать 50 000 резервистов для нового этапа войны и эвакуировать гражданских.