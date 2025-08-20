$41.360.10
США ввели санкции против судей Международного уголовного суда
Эксклюзив
20 августа, 11:22 • 38925 просмотра
Фармлоббизм под прикрытием евроинтеграции: рынок БАДов в опасности
Эксклюзив
20 августа, 09:46 • 30800 просмотра
Реорганизация Министерства национального единства: в Минсоцполитики объяснили, повлияет ли это на политику в отношении ВПЛ
Эксклюзив
20 августа, 09:29 • 54095 просмотра
Украина после войны, есть ли шанс на восстановление?!
20 августа, 08:14 • 224475 просмотра
Встреча Зеленского и Путина: какие города готовы предоставить площадку для переговоровPhoto
Эксклюзив
20 августа, 06:54 • 77384 просмотра
Нардепа Нимченко обокрали на парковке возле супермаркета
20 августа, 06:49 • 73068 просмотра
Спецпосланник Трампа Уиткофф: гарантии безопасности будут отправной точкой для украинцев в любом мирном соглашении
19 августа, 21:51 • 69034 просмотра
Около 10 стран Европы согласились отправить свои войска в Украину
Эксклюзив
19 августа, 12:13 • 225388 просмотра
путину бросили вызов, ситуация зависит теперь от него: политолог о встрече Зеленского и Трампа
Эксклюзив
19 августа, 12:09 • 181431 просмотра
Defence City: Верховная Рада готовится к решающему голосованию
Армия обороны Израиля начала наступление на город Газа

Киев • УНН

 • 482 просмотра

Армия обороны Израиля начала наступление на город Газа, контролируя его окрестности. ЦАХАЛ планирует призвать 80 тысяч резервистов для операции.

Армия обороны Израиля начала наступление на город Газа

Представитель Армии обороны Израиля, бригадный генерал Эффи Дефрин подтвердил, что ЦАХАЛ начал наступление на город Газу. Армия Израиля уже контролирует окрестности города, сообщает The Jerusalem Post, передает УНН.

Детали

"Наши силы уже контролируют окрестности города", - сказал Дефрин.

Он также подтвердил, что на этой неделе будет разослано около 60 тыс. писем о призыве, а еще 20 тыс. – позже в этом месяце.

Дефрин подчеркнул, что ЦАХАЛ работает над обеспечением эвакуации гражданских из Газы, а также оказанием им гуманитарной и медицинской помощи.

По словам генерала, на этой неделе более 15 боевиков ХАМАС попытались атаковать пост ЦАХАЛа в Хан-Юнисе. В результате атаки трое солдат получили ранения, один из них в тяжелом состоянии.

Напомним

Министр обороны Израиля одобрил план взятия под контроль города Газа, назвав операцию "Колесницы Гидеона II". ЦАХАЛ планирует призвать 50 000 резервистов для нового этапа войны и эвакуировать гражданских.

Павел Башинский

Новости Мира
Израиль
Армия обороны Израиля
Город Газа