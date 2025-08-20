$41.360.10
США ввели санкції проти суддів Міжнародного кримінального суду
Фармлобізм під прикриттям євроінтеграції: ринок БАДів у небезпеці
Реорганізація Міністерства нац'єдності: у Мінсоцполітики пояснили, чи вплине це на політику щодо ВПО
Україна після війни, чи є шанс на відновлення?!
Зустріч Зеленського і путіна: які міста готові надати майданчик для перемовинPhoto
Нардепа Німченка обікрали на парковці біля супермаркету
Спецпосланець Трампа Віткофф: гарантії безпеки будуть відправною точкою для українців у будь-якій мирній угоді
Близько 10 країн Європи погодилися відправити свої війська в Україну
путіну кинули виклик, ситуація залежить тепер від нього: політолог про зустріч Зеленського та Трампа
Defence City: Верховна Рада готується до вирішального голосування
Армія оборони Ізраїлю почала наступ на місто Газа

Київ • УНН

 • 1050 перегляди

Армія оборони Ізраїлю розпочала наступ на місто Газа, контролюючи його околиці. ЦАХАЛ планує призвати 80 тисяч резервістів для операції.

Армія оборони Ізраїлю почала наступ на місто Газа

Речник Армії оборони Ізраїлю, бригадний генерал Еффі Дефрін підтвердив, що ЦАХАЛ розпочав наступ на місто Газу. Армія Ізраїлю вже контролюють околиці міста, повідомляє The Jerusalem Post, передає УНН.

Деталі

"Наші сили вже контролюють околиці міста", - сказав Дефрін.

Він також підтвердив, що цього тижня буде розіслано близько 60 тис. листів про призов, а ще 20 тис. – пізніше цього місяця.

Дефрін наголосив, що ЦАХАЛ працює над забезпеченням евакуації цивільних з Гази, а також надання їм гуманітарної та медичної допомоги.

За словами генерала, цього тижня понад 15 бойовиків ХАМАС спробували атакувати пост ЦАХАЛу в Хан-Юнісі. Внаслідок атаки троє солдатів отримали поранення, один із них у важкому стані.

Нагадаємо

Міністр оборони Ізраїлю схвалив план взяття під контроль міста Газа, назвавши операцію "Колісниці Гідеона II". ЦАХАЛ планує призвати 50 000 резервістів для нового етапу війни та евакуювати цивільних.

Павло Башинський

Новини Світу
Ізраїль
Армія оборони Ізраїлю
Газа