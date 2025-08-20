Армія оборони Ізраїлю почала наступ на місто Газа
Київ • УНН
Армія оборони Ізраїлю розпочала наступ на місто Газа, контролюючи його околиці. ЦАХАЛ планує призвати 80 тисяч резервістів для операції.
Речник Армії оборони Ізраїлю, бригадний генерал Еффі Дефрін підтвердив, що ЦАХАЛ розпочав наступ на місто Газу. Армія Ізраїлю вже контролюють околиці міста, повідомляє The Jerusalem Post, передає УНН.
Деталі
"Наші сили вже контролюють околиці міста", - сказав Дефрін.
Він також підтвердив, що цього тижня буде розіслано близько 60 тис. листів про призов, а ще 20 тис. – пізніше цього місяця.
Дефрін наголосив, що ЦАХАЛ працює над забезпеченням евакуації цивільних з Гази, а також надання їм гуманітарної та медичної допомоги.
За словами генерала, цього тижня понад 15 бойовиків ХАМАС спробували атакувати пост ЦАХАЛу в Хан-Юнісі. Внаслідок атаки троє солдатів отримали поранення, один із них у важкому стані.
Нагадаємо
Міністр оборони Ізраїлю схвалив план взяття під контроль міста Газа, назвавши операцію "Колісниці Гідеона II". ЦАХАЛ планує призвати 50 000 резервістів для нового етапу війни та евакуювати цивільних.