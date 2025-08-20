Армія оборони Ізраїлю почала наступ на місто Газа

Зірка "Зоряних війн" поділився, що роздумував про еміграцію через переобрання Трампа

Зірка "Зоряних війн" поділився, що роздумував про еміграцію через переобрання Трампа 20 серпня, 11:47 • 19625 перегляди