Израиль одобрил окончательный план строительства поселения на Западном берегу

США ввели санкции против судей Международного уголовного суда
20 августа, 11:22 • 32463 просмотра
Фармлоббизм под прикрытием евроинтеграции: рынок БАДов в опасности
20 августа, 09:46 • 27733 просмотра
Реорганизация Министерства национального единства: в Минсоцполитики объяснили, повлияет ли это на политику в отношении ВПЛ
20 августа, 09:29 • 48497 просмотра
Украина после войны, есть ли шанс на восстановление?!
20 августа, 08:14 • 213451 просмотра
Встреча Зеленского и Путина: какие города готовы предоставить площадку для переговоровPhoto
20 августа, 06:54 • 74539 просмотра
Нардепа Нимченко обокрали на парковке возле супермаркета
20 августа, 06:49 • 70738 просмотра
Спецпосланник Трампа Уиткофф: гарантии безопасности будут отправной точкой для украинцев в любом мирном соглашении
19 августа, 21:51 • 67293 просмотра
Около 10 стран Европы согласились отправить свои войска в Украину
19 августа, 12:13 • 219862 просмотра
путину бросили вызов, ситуация зависит теперь от него: политолог о встрече Зеленского и Трампа
19 августа, 12:09 • 178886 просмотра
Defence City: Верховная Рада готовится к решающему голосованию
Звезда "Purple Rain" судится с наследниками Prince из-за имени "Аполлония"
Звезда "Звездных войн" рассказал, что размышлял об эмиграции из-за переизбрания Трампа
Народные депутаты еще в 2020 году предупреждали о правовой коллизии, которая теперь лишила акционеров банков доступа к правосудию
Valentino назначил Риккардо Беллини новым генеральным директором
Холли Берри отпраздновала 59-й день рождения на Бора-Бора и поделилась эффектными снимками в бикини
Народные депутаты еще в 2020 году предупреждали о правовой коллизии, которая теперь лишила акционеров банков доступа к правосудию
Фармлоббизм под прикрытием евроинтеграции: рынок БАДов в опасности
20 августа, 11:22 • 32477 просмотра
Украина после войны, есть ли шанс на восстановление?!
20 августа, 09:29 • 48509 просмотра
Встреча Зеленского и Путина: какие города готовы предоставить площадку для переговоровPhoto20 августа, 08:14 • 213490 просмотра
путину бросили вызов, ситуация зависит теперь от него: политолог о встрече Зеленского и Трампа
19 августа, 12:13 • 219883 просмотра
Холли Берри отпраздновала 59-й день рождения на Бора-Бора и поделилась эффектными снимками в бикини
Valentino назначил Риккардо Беллини новым генеральным директором
Звезда "Звездных войн" рассказал, что размышлял об эмиграции из-за переизбрания Трампа
Звезда "Purple Rain" судится с наследниками Prince из-за имени "Аполлония"
Евровидение-2026 состоится в Вене: "Винер Штадтхалле" снова станет ареной мирового шоу
Израиль одобрил окончательный план строительства поселения на Западном берегу

Киев • УНН

 • 1154 просмотра

Израильское правительство утвердило план строительства 3400 жилых единиц в поселении E1 на Западном берегу. Это решение вызвало осуждение Палестины и международного сообщества.

Израиль одобрил окончательный план строительства поселения на Западном берегу

Правительство Израиля утвердило реализацию плана строительства поселения E1 на Западном берегу. Об окончательном одобрении в среду сообщил министр финансов Бецалель Смотрич. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

По его словам, решение приняла планировочная комиссия министерства обороны. 

Проект E1 предусматривает строительство около 3 400 жилых единиц в районе, который разделит Западный берег и фактически отрежет его от Восточного Иерусалима. Этот проект ранее замораживали в 2012 и 2020 годах из-за сопротивления правительств США и европейских государств.

Палестина резко осудила решение, подчеркнув, что новое поселение изолирует местные палестинские общины и разрушит возможность мирного урегулирования по принципу "двух государств".

Критику высказал и представитель правительства Германии, напомнив, что строительство израильских поселений противоречит международному праву и "препятствует достижению политического решения и завершению израильской оккупации Западного берега".

Австралия готовится к признанию Палестины как государства в сентябре11.08.25, 09:01 • 3561 просмотр

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что "я сказал 25 лет назад, что мы сделаем все, чтобы закрепиться на Земле Израиля, не допустить создания палестинского государства и не позволить попыток выселить нас отсюда. Слава Богу, мы выполнили то, что обещали".

Правозащитная организация Peace Now, которая отслеживает поселенческую деятельность, сообщила, что подготовительные работы к строительству могут начаться уже через несколько месяцев, а возведение жилья — примерно через год.

Большинство международного сообщества считает израильские поселения на Западном берегу незаконными. Израиль это отрицает, ссылаясь на исторические и библейские связи с регионом и заявляя, что поселения обеспечивают безопасность и стратегическую цель.

В Израиле одобрили план взятия под контроль города Газа, собираются призвать 50 тыс. резервистов - СМИ20.08.25, 10:58 • 2318 просмотров

Ольга Розгон

Новости Мира