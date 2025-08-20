Израиль одобрил окончательный план строительства поселения на Западном берегу
Израильское правительство утвердило план строительства 3400 жилых единиц в поселении E1 на Западном берегу. Это решение вызвало осуждение Палестины и международного сообщества.
Правительство Израиля утвердило реализацию плана строительства поселения E1 на Западном берегу. Об окончательном одобрении в среду сообщил министр финансов Бецалель Смотрич. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.
По его словам, решение приняла планировочная комиссия министерства обороны.
Проект E1 предусматривает строительство около 3 400 жилых единиц в районе, который разделит Западный берег и фактически отрежет его от Восточного Иерусалима. Этот проект ранее замораживали в 2012 и 2020 годах из-за сопротивления правительств США и европейских государств.
Палестина резко осудила решение, подчеркнув, что новое поселение изолирует местные палестинские общины и разрушит возможность мирного урегулирования по принципу "двух государств".
Критику высказал и представитель правительства Германии, напомнив, что строительство израильских поселений противоречит международному праву и "препятствует достижению политического решения и завершению израильской оккупации Западного берега".
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что "я сказал 25 лет назад, что мы сделаем все, чтобы закрепиться на Земле Израиля, не допустить создания палестинского государства и не позволить попыток выселить нас отсюда. Слава Богу, мы выполнили то, что обещали".
Правозащитная организация Peace Now, которая отслеживает поселенческую деятельность, сообщила, что подготовительные работы к строительству могут начаться уже через несколько месяцев, а возведение жилья — примерно через год.
Большинство международного сообщества считает израильские поселения на Западном берегу незаконными. Израиль это отрицает, ссылаясь на исторические и библейские связи с регионом и заявляя, что поселения обеспечивают безопасность и стратегическую цель.
