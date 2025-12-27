На границе Украины и Польши растет пассажиропоток из-за рождественско-новогодних праздников - ГПСУ

На украинско-польской границе из-за рождественско-новогодних праздников растет пассажиропоток, особенно на выезд из Украины. Самые большие очереди наблюдаются в КПП "Шегини", "Краковец", "Рава-Русская", "Устилуг", "Угринов".

В период рождественско-новогодних праздников на украинско-польской границе наблюдается рост пассажиропотока, особенно через пункты пропуска во Львовской и Волынской областях. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Государственную пограничную службу Украины. Детали Сейчас все пункты пропуска работают в условиях повышенной нагрузки, реагируя на сезонное оживление движения как на выезд, так и на въезд в Украину. Для уменьшения очередей и ускорения процедур оформления в пунктах пропуска увеличено количество пограничных нарядов, открыты дополнительные автоматизированные рабочие места и проводится постоянная координация с польскими пограничниками - говорится в сообщении ГПСУ. Наибольшие скопления транспорта на выезд из Украины наблюдаются в КПП "Шегини", "Краковец", "Рава-Русская", "Устилуг", "Угринов". В то же время наименьший пассажиропоток наблюдается в КПП "Грушев", "Нижанковичи", "Смильница". Тем временем на въезд в Украину скопления не зафиксировано. Напомним Ранее УНН сообщал, что после возобновления движения по трассе Одесса-Рени пограничники фиксируют рост пассажиро-транспортного потока на украинско-молдавской границе.