На границе Украины и Польши растет пассажиропоток из-за рождественско-новогодних праздников - ГПСУ

$41.930.00
49.430.00
ukenru
15:21 • 3452 просмотра
"Фарма-гейт": Нацполиция расследует масштабную схему завышения цен на лекарства компанией "Дарница"
13:53 • 6824 просмотра
Ночная атака рф на Украину 27 декабря: в Воздушных силах показали боевую работуVideo
13:13 • 10106 просмотра
Атака рф на Киев 27 декабря: число пострадавших возросло до 30 человек, один человек погиб
11:54 • 11009 просмотра
Зеленский рассказал, кто, кроме него, будет на встрече с Трампом
27 декабря, 06:01 • 29110 просмотра
Белый дом обнародовал детали предстоящей встречи Трампа и Зеленского в США
26 декабря, 18:17 • 34562 просмотра
Зеленский готов вынести мирный план на референдум при условии прекращения огня на 60 дней - СМИ
26 декабря, 16:30 • 80724 просмотра
Что приготовить на Новый год 2026: идеи блюд для праздничного столаPhoto
26 декабря, 13:36 • 46093 просмотра
Соглашение между Украиной и США почти готово, его подписание зависит от встречи с Трампом - Зеленский
26 декабря, 12:21 • 47477 просмотра
Начато расследование: Силы обороны проверяют видео, якобы снятое в штабе украинского подразделения в Гуляйполе
Эксклюзив
26 декабря, 11:18 • 65430 просмотра
Финансовые цели без стресса: финтех-эксперт рассказала, как выстроить систему накоплений, которая будет работать долгосрочно
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+1°
3м/с
93%
743мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Ночная атака на Киевщину: удары по многоэтажкам, общежитию и ДЕПО, 11 пострадавшихPhoto27 декабря, 07:13 • 15884 просмотра
Пресс-секретарь Трампа Кэролайн Ливитт объявила о беременностиPhoto27 декабря, 07:40 • 13748 просмотра
В результате атаки РФ обесточены потребители в Киеве, Киевской и Черниговской областях - Минэнерго27 декабря, 08:11 • 14110 просмотра
Массированная атака на Киев: число пострадавших увеличилось до 22 человек, среди них дети, есть повреждения инфраструктуры – мэр27 декабря, 08:50 • 14241 просмотра
Последствия удара по Киеву: один человек погиб, число раненых возросло до 27 – ГСЧСPhoto11:05 • 11542 просмотра
публикации
"Фарма-гейт": Нацполиция расследует масштабную схему завышения цен на лекарства компанией "Дарница"15:21 • 3432 просмотра
Самые горячие кинопремьеры 2026 года, которые нельзя пропуститьVideo26 декабря, 17:00 • 40039 просмотра
Что приготовить на Новый год 2026: идеи блюд для праздничного столаPhoto26 декабря, 16:30 • 80710 просмотра
Ни одна страна Европы не выбирает Генпрокурора на конкурсе. Украина должна соответствовать европейским практикам26 декабря, 14:35 • 35615 просмотра
Финансовые цели без стресса: финтех-эксперт рассказала, как выстроить систему накоплений, которая будет работать долгосрочно
Эксклюзив
26 декабря, 11:18 • 65424 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Виталий Кличко
Эмманюэль Макрон
Виктор Ляшко
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Европа
Канада
Китай
Реклама
УНН Lite
Пресс-секретарь Трампа Кэролайн Ливитт объявила о беременностиPhoto27 декабря, 07:40 • 13753 просмотра
Самые горячие кинопремьеры 2026 года, которые нельзя пропуститьVideo26 декабря, 17:00 • 40039 просмотра
Звездные свадьбы 2025: кто из знаменитостей тайно женился, а кто арендовал целую Венецию для свадьбыPhoto26 декабря, 16:51 • 18007 просмотра
Netflix представил трейлер "Вершина" с актрисой Шарлиз Терон в главной ролиVideo26 декабря, 14:56 • 17522 просмотра
Топ-10 звездных расставаний 2025 года: кто из голливудских пар поставил точку в отношениях26 декабря, 13:37 • 19205 просмотра
Актуальное
Техника
Отопление
Х-47М2 "Кинжал"
Шахед-136
9К720 Искандер

На границе Украины и Польши растет пассажиропоток из-за рождественско-новогодних праздников - ГПСУ

Киев • УНН

 • 6 просмотра

На украинско-польской границе из-за рождественско-новогодних праздников растет пассажиропоток, особенно на выезд из Украины. Самые большие очереди наблюдаются в КПП "Шегини", "Краковец", "Рава-Русская", "Устилуг", "Угринов".

На границе Украины и Польши растет пассажиропоток из-за рождественско-новогодних праздников - ГПСУ

В период рождественско-новогодних праздников на украинско-польской границе наблюдается рост пассажиропотока, особенно через пункты пропуска во Львовской и Волынской областях. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Государственную пограничную службу Украины.

Детали

Сейчас все пункты пропуска работают в условиях повышенной нагрузки, реагируя на сезонное оживление движения как на выезд, так и на въезд в Украину.

Для уменьшения очередей и ускорения процедур оформления в пунктах пропуска увеличено количество пограничных нарядов, открыты дополнительные автоматизированные рабочие места и проводится постоянная координация с польскими пограничниками

- говорится в сообщении ГПСУ.

Наибольшие скопления транспорта на выезд из Украины наблюдаются в КПП "Шегини", "Краковец", "Рава-Русская", "Устилуг", "Угринов". В то же время наименьший пассажиропоток наблюдается в КПП "Грушев", "Нижанковичи", "Смильница".

Тем временем на въезд в Украину скопления не зафиксировано.

Напомним

Ранее УНН сообщал, что после возобновления движения по трассе Одесса-Рени пограничники фиксируют рост пассажиро-транспортного потока на украинско-молдавской границе.

Евгений Устименко

ОбществоНовости Мира
Новый год
Государственная граница Украины
Львовская область
Волынская область
Государственная пограничная служба Украины
Украина
Молдова
Одесса
Польша