15:21
"Фарма-гейт" : Нацполіція розслідує масштабну схему завищення цін на ліки компанією "Дарниця"
13:53
Нічна атака рф на Україну 27 грудня: у Повітряних силах показали бойову роботу Video
13:13
Атака рф на Київ 27 грудня: кількість постраждалих зросла до 30 чоловік, одна людина загинула
11:54
Зеленський розповів, хто окрім нього, буде на зустрічі з Трампом
27 грудня, 06:01
Білий дім оприлюднив деталі майбутньої зустрічі Трампа і Зеленського у США
26 грудня, 18:17
Зеленський готовий винести мирний план на референдум за умови припинення вогню на 60 днів - ЗМІ
26 грудня, 16:30
Що приготувати на Новий рік 2026: ідеї страв для святкового столуPhoto
26 грудня, 13:36
Угода між Україною та США майже готова, її підписання залежить від зустрічі з Трампом - Зеленський
26 грудня, 12:21
Розпочато розслідування: Сили оборони перевіряють відео, начебто зняте у штабі українського підрозділу у Гуляйполі
Ексклюзив
26 грудня, 11:18
Фінансові цілі без стресу: фінтехекспертка розповіла як вибудувати систему накопичень, що працюватиме довгостроково
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

На кордоні України і Польщі зростає пасажиропотік через різдвяно-новорічні свята - ДПСУ

Київ

 • 12 перегляди

На українсько-польському кордоні через різдвяно-новорічні свята зростає пасажиропотік, особливо на виїзд з України. Найбільші черги спостерігаються у КПП "Шегині", "Краківець", "Рава-Руська", "Устилуг", "Угринів".

На кордоні України і Польщі зростає пасажиропотік через різдвяно-новорічні свята - ДПСУ

У період різдвяно-новорічних свят на українсько-польському кордоні спостерігається зростання пасажиропотоку, особливо через пункти пропуску у Львівській та Волинській областях. Про це повідомляє УНН з посиланням на Державну прикордонну службу України.

Деталі

Наразі всі пункти пропуску працюють в умовах підвищеного навантаження, реагуючи на сезонне пожвавлення руху як на виїзд, так і на в'їзд в Україну.

Для зменшення черг і прискорення процедур оформлення в пунктах пропуску вжито збільшено кількість прикордонних нарядів, відкрито додаткові автоматизовані робочі місця та проводиться постійна координація з польськими прикордонниками

- йдеться в повідомленні ДПСУ.

Найбільші накопичення транспорту на виїзд з України спостерігається у КПП "Шегині", "Краківець", "Рава-Руська", "Устилуг", "Угринів". Водночас найменший пасажиропотік спостерігається у КПП "Грушів", "Нижанковичі", "Смільниця".

Тим часом на в'їзд в Україну накопичення не зафіксовано.

Нагадаємо

Раніше УНН повідомляв, що після відновлення руху трасою Одеса-Рені прикордонники фіксують зростання пасажиро-транспортного потоку на українсько-молдовському кордоні.

Євген Устименко

Суспільство
Новий рік
Державний кордон України
Львівська область
Волинська область
Державна прикордонна служба України
Україна
Молдова
Одеса
Польща