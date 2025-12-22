На кордоні з Молдовою зросли пасажиро-транспортні потоки після відновлення руху трасою Одеса-Рені

Пункти пропуску на українсько-молдовському кордоні в Одеській області працювали безперервно, попри ускладнення руху після удару рф по мосту біля Маяків. Після відновлення руху трасою Одеса-Рені прикордонники фіксують зростання пасажиро-транспортного потоку. Про це повідомив речник ДПСУ Андрій Демченко в етері телемарафону, передає УНН.

За словами речника ДПСУ Андрія Демченка, жоден пункт пропуску на кордоні з Молдовою не припиняв роботу. Оформлення громадян здійснювалося в обох напрямках - як на виїзд з України, так і на в’їзд.

Забезпечувалися оформлення громадян в обох напрямках - і на виїзд з України і на в'їзд. В той момент, коли росія вдарила по мосту біля населеного пункту Маяки, через що рух трасою Одеса-Рені був фактично неможливим тим людям, які рухалися з Одеси до кордону і у зворотньому напрямку, було складно навіть, загалом, дістатися до пунктів пропуску або проїхати від пунктів пропуску в бік Одеси як в кінцеву точку своєї поїздки