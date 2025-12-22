На кордоні з Молдовою зросли пасажиро-транспортні потоки після відновлення руху трасою Одеса-Рені

$42.250.09
"Укази - незабаром": Україна готує нові санкції проти рф, будуть "не тільки особи з росії, але і з Китаю" - Зеленський
10:33 • 420 перегляди
Як уникнути фінансових пасток під час свят: прості правила фінансової дисципліни
10:23 • 1086 перегляди
Україна сьогодні отримує ще €2,3 млрд у межах Ukraine Facility від ЄС - Свириденко
10:14 • 1634 перегляди
ЄС продовжив економічні санкції проти росії ще на пів року
07:25 • 11395 перегляди
Гарантії безпеки для України залежать від путіна - Politico
22 грудня, 01:25 • 26739 перегляди
Стовпи вогню над Таманню: дрони паралізували роботу стратегічного порту в рф
21 грудня, 20:13 • 40168 перегляди
Переговори у Флориді: сторони зосередилися на чотирьох основних документах - Умєров
21 грудня, 12:47 • 44005 перегляди
Мокрий сніг, тумани та морозні ночі: синоптики розповіли, яким буде початок нового тижня в Україні
21 грудня, 09:49 • 50105 перегляди
Військові рф примусово вивезли 50 українців із Сумщини: Лубінець вимагає від москалькової негайно їх повернути
21 грудня, 09:21 • 43248 перегляди
Обмеження знято: у межах міста Маяки відновлено рух на автодорозі Одеса — Рені
Акумуляторний бум у Китаї: ШІ та "зелена" енергетика спричинили рекордний попит22 грудня, 01:43 • 19895 перегляди
Золота лихоманка: ціна на дорогоцінний метал сягнула історичного максимуму - $438022 грудня, 02:28 • 18412 перегляди
"Шанувати батьків, а не відправляти гроші в Україну": Венс назвав пріоритети адміністрації Трампа22 грудня, 02:55 • 24310 перегляди
Перемовини в Маямі завершено: спецпосланець путіна дмитрієв покинув Флориду22 грудня, 03:48 • 26664 перегляди
ЗСУ ліквідували понад тисячу окупантів за добу, загальні втрати ворога наближаються до 1,2 млн - ГенштабPhoto04:50 • 23796 перегляди
Як можна прикрасити дім, якщо не хочеш встановлювати ялинкуPhoto21 грудня, 14:01 • 39734 перегляди
Переїзд з домашніми тваринами: що слід знати20 грудня, 18:00 • 62250 перегляди
Бюджетні подарунки: ідеї, що допоможуть заощадити20 грудня, 17:00 • 96131 перегляди
Сертифікат на авто для військових: уряд за półтора року не зміг ухвалити порядок отримання
19 грудня, 14:21 • 133294 перегляди
Кримінальні справи без складу злочину: чому правоохоронці роками тримають у підвішеному стані авіабізнес
19 грудня, 11:39 • 101303 перегляди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Рустем Умєров
Джеффрі Епштайн
Ілон Маск
Україна
Сполучені Штати Америки
Житомирська область
Китай
Європа
Гігантський пряниковий будинок з фільму "Сам удома" з'явився у США і побив світовий рекордPhoto07:59 • 10254 перегляди
Перша дружина Чака Норріса, Даян Холечек, померла у віці 84 років07:57 • 9154 перегляди
"Ліцензія на вбивство": фільми про Джеймса Бонда будуть доступні на Netflix в межах несподіваної угоди з Amazon20 грудня, 19:10 • 25004 перегляди
Супермодель Жизель Бюндхен таємно вийшла заміж за свого бойфренда у Флориді20 грудня, 18:35 • 26224 перегляди
Сину режисера Роба Райнера діагностували шизофренію і корегували ліки до вбивства батьків - ЗМІ20 грудня, 15:32 • 38057 перегляди
На кордоні з Молдовою зросли пасажиро-транспортні потоки після відновлення руху трасою Одеса-Рені

Київ • УНН

 • 136 перегляди

Після відновлення руху трасою Одеса-Рені прикордонники фіксують зростання пасажиро-транспортного потоку на українсько-молдовському кордоні. Жоден пункт пропуску не припиняв роботу, попри ускладнення руху після удару рф по мосту біля Маяків.

На кордоні з Молдовою зросли пасажиро-транспортні потоки після відновлення руху трасою Одеса-Рені

Пункти пропуску на українсько-молдовському кордоні в Одеській області працювали безперервно, попри ускладнення руху після удару рф по мосту біля Маяків. Після відновлення руху трасою Одеса-Рені прикордонники фіксують зростання пасажиро-транспортного потоку. Про це повідомив речник ДПСУ Андрій Демченко в етері телемарафону, передає УНН.

Деталі

За словами речника ДПСУ Андрія Демченка, жоден пункт пропуску на кордоні з Молдовою не припиняв роботу. Оформлення громадян здійснювалося в обох напрямках - як на виїзд з України, так і на в’їзд.

Забезпечувалися оформлення громадян в обох напрямках - і на виїзд з України і на в'їзд. В той момент, коли росія вдарила по мосту біля населеного пункту Маяки, через що рух трасою Одеса-Рені був фактично неможливим тим людям, які рухалися з Одеси до кордону і у зворотньому напрямку, було складно навіть, загалом, дістатися до пунктів пропуску або проїхати від пунктів пропуску в бік Одеси як в кінцеву точку своєї поїздки

- повідомив речник ДПСУ.

У цей період прикордонники інформували громадян, зокрема тих, хто прямував з Молдови в Україну, що подальший проїзд у напрямку Одеси буде неможливим, і пропонували альтернативні маршрути.

В той час ми інформували громадян, особливо тих, хто їхав з Молдови в бік країни, про те, що в подальшому проїхати в бік Одеси буде неможливо і пропонували альтернативні напрямки. Хоч шлях і не маленький, але все ж таки, це можливо було зробити через альтернативні пункти пропуску - на кордоні з Молдовою у Вінницькій області або Чернівецькій області. І певний час ми навіть бачили збільшення транспортних засобів, зокрема у пункту пропуску Могилів - Подільський на в’їзд в Україну

- підкреслив Демченко.

А також додав:

" З моменту коли зазначилося що рух трасою Одеса-Рені поновився, і фактично протягом вчорашнього дня ми бачимо збільшення пасажиро-транспортного потоку по всім пунктам пропуску на півдні одещини. І знов ж таки ми готові забезпечувати оформлення громадян в обох напрямках як і раніше "

Нагадаємо

Міст у Маяках Одеської області зазнав понад 5 ворожих ударів, що унеможливило проїзд; як альтернативу розгорнули понтонну переправу. Співробітники Агентства поновлення працюють над відновленням мосту, незважаючи на постійні повітряні тривоги.

Алла Кіосак

