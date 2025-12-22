На кордоні з Молдовою зросли пасажиро-транспортні потоки після відновлення руху трасою Одеса-Рені
Після відновлення руху трасою Одеса-Рені прикордонники фіксують зростання пасажиро-транспортного потоку на українсько-молдовському кордоні. Жоден пункт пропуску не припиняв роботу, попри ускладнення руху після удару рф по мосту біля Маяків.
Пункти пропуску на українсько-молдовському кордоні в Одеській області працювали безперервно, попри ускладнення руху після удару рф по мосту біля Маяків. Після відновлення руху трасою Одеса-Рені прикордонники фіксують зростання пасажиро-транспортного потоку. Про це повідомив речник ДПСУ Андрій Демченко в етері телемарафону, передає УНН.
Деталі
За словами речника ДПСУ Андрія Демченка, жоден пункт пропуску на кордоні з Молдовою не припиняв роботу. Оформлення громадян здійснювалося в обох напрямках - як на виїзд з України, так і на в’їзд.
Забезпечувалися оформлення громадян в обох напрямках - і на виїзд з України і на в'їзд. В той момент, коли росія вдарила по мосту біля населеного пункту Маяки, через що рух трасою Одеса-Рені був фактично неможливим тим людям, які рухалися з Одеси до кордону і у зворотньому напрямку, було складно навіть, загалом, дістатися до пунктів пропуску або проїхати від пунктів пропуску в бік Одеси як в кінцеву точку своєї поїздки
У цей період прикордонники інформували громадян, зокрема тих, хто прямував з Молдови в Україну, що подальший проїзд у напрямку Одеси буде неможливим, і пропонували альтернативні маршрути.
В той час ми інформували громадян, особливо тих, хто їхав з Молдови в бік країни, про те, що в подальшому проїхати в бік Одеси буде неможливо і пропонували альтернативні напрямки. Хоч шлях і не маленький, але все ж таки, це можливо було зробити через альтернативні пункти пропуску - на кордоні з Молдовою у Вінницькій області або Чернівецькій області. І певний час ми навіть бачили збільшення транспортних засобів, зокрема у пункту пропуску Могилів - Подільський на в’їзд в Україну
А також додав:
" З моменту коли зазначилося що рух трасою Одеса-Рені поновився, і фактично протягом вчорашнього дня ми бачимо збільшення пасажиро-транспортного потоку по всім пунктам пропуску на півдні одещини. І знов ж таки ми готові забезпечувати оформлення громадян в обох напрямках як і раніше "
Нагадаємо
Міст у Маяках Одеської області зазнав понад 5 ворожих ударів, що унеможливило проїзд; як альтернативу розгорнули понтонну переправу. Співробітники Агентства поновлення працюють над відновленням мосту, незважаючи на постійні повітряні тривоги.