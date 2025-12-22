На границе с Молдовой выросли пассажиро-транспортные потоки после возобновления движения по трассе Одесса-Рени

Пункты пропуска на украинско-молдавской границе в Одесской области работали непрерывно, несмотря на усложнение движения после удара РФ по мосту возле Маяков. После возобновления движения по трассе Одесса-Рени пограничники фиксируют рост пассажиро-транспортного потока. Об этом сообщил спикер ГПСУ Андрей Демченко в эфире телемарафона, передает УНН.

Детали

По словам спикера ГПСУ Андрея Демченко, ни один пункт пропуска на границе с Молдовой не прекращал работу. Оформление граждан осуществлялось в обоих направлениях – как на выезд из Украины, так и на въезд.

Обеспечивалось оформление граждан в обоих направлениях – и на выезд из Украины, и на въезд. В тот момент, когда россия ударила по мосту возле населенного пункта Маяки, из-за чего движение по трассе Одесса-Рени было фактически невозможным тем людям, которые двигались из Одессы к границе и в обратном направлении, было сложно даже, в общем, добраться до пунктов пропуска или проехать от пунктов пропуска в сторону Одессы как в конечную точку своей поездки - сообщил спикер ГПСУ.

В этот период пограничники информировали граждан, в частности тех, кто направлялся из Молдовы в Украину, что дальнейший проезд в направлении Одессы будет невозможен, и предлагали альтернативные маршруты.

В то время мы информировали граждан, особенно тех, кто ехал из Молдовы в сторону страны, о том, что в дальнейшем проехать в сторону Одессы будет невозможно и предлагали альтернативные направления. Хоть путь и не маленький, но все же, это возможно было сделать через альтернативные пункты пропуска – на границе с Молдовой в Винницкой области или Черновицкой области. И некоторое время мы даже видели увеличение транспортных средств, в частности у пункта пропуска Могилев-Подольский на въезд в Украину - подчеркнул Демченко.

А также добавил:

"С момента, когда было отмечено, что движение по трассе Одесса-Рени возобновилось, и фактически в течение вчерашнего дня мы видим увеличение пассажиро-транспортного потока по всем пунктам пропуска на юге Одесской области. И опять же мы готовы обеспечивать оформление граждан в обоих направлениях как и раньше"

Напомним

Мост в Маяках Одесской области подвергся более 5 вражеским ударам, что сделало невозможным проезд; в качестве альтернативы развернули понтонную переправу. Сотрудники Агентства восстановления работают над восстановлением моста, несмотря на постоянные воздушные тревоги.